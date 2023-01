"Quiero creer que López Miras dice que los criterios no son técnicos porque no tiene tiempo para leerse los documentos"

No le gusta que me refiera al conflicto del Levante español con el Ministerio para la Transición Ecológica y Castilla-La Mancha en los términos de «guerra del agua», aunque reconoce que lleva oyendo hablar de ella décadas. Por eso,el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, critica «que se ubique el proceso de planificación hidrológica más en el terreno político que en el técnico».

¿Le pitaron los oídos el miércoles pasado con la protesta?

Son muchos años de convivencia con los procesos de planificación hidrológica y cada vez que hay un cambio de criterio se producen discrepancias entre usuarios y territorios. Me atrevería a decir que esta ocasión es la que menos conflicto social y territorial ha generado entre las que conozco. Hay que poner este asunto en su verdadero contexto. Una planificación hidrológica se extiende al conjunto del territorio del país y cuando hablamos de asignación de recursos, hablamos de un volumen de 30.000 hectómetros cúbicos al año. La discrepancia que se escenificó el otro día afecta a 300 hm3 al año. En ningún caso esto significa un disenso a nivel estatal. Ahora bien, esto no significa que no le dé a este conflicto la atención que merece.

La protesta no ha servido para que el Ministerio ceda ni un milímetro en sus pretensiones.

Los pasos en los mecanismos de planificación hidrológica son sucesivos y siempre para avanzar, nunca para retroceder. Cada documento que se hace llegar en términos de propuesta a cada uno de los órganos de participación, sean consejos de demarcación o el Consejo Nacional del Agua, se someten al escrutinio de sus consejeros, que pueden incorporar alegaciones. Lo que se deduce de este proceso, se incorpora. Nunca se vuelve al lugar de origen porque eso sería deslegitimar la capacidad de estos órganos.

Este cambio de criterio en la planificación hidrológica es el que menos conflicto social ha generado de los que conozco

Si no se puede recular, es incontestable que, con el cambio climático, vamos hacia un recorte cada vez mayor del Trasvase.

El Tajo ha sufrido una merma en las últimas tres décadas del 40% de sus recursos. No es una excepción en el conjunto de demarcaciones. Hay dos opciones:resignarnos y esperar que sea el ciclo natural el que determine la disponibilidad de recursos o anticipar las respuestas mediante la aportación de mecanismos en las planificación hidrológica que atenúe los impactos.

Supongo que no le gusta que se hable de la guerra del agua, pero en la Región de Murcia se tiene la percepción de que es muy real y de que se ha perdido.

Es muy desafortunada esa expresión, que llevamos escuchando décadas y no se corresponde con la realidad. Hay un problema de partida:se ha instalado una dinámica de ubicar el proceso de planificación hidrológica más en el terreno político que en el técnico. El reparto anual de 30.000 hm3 genera expectativas y frustraciones, pero debe haber alguna razón para que solo sea en este territorio en donde, de forma reiterada a lo largo del tiempo, venga repitiéndose con cada campaña electoral este discurso.

Habla de la Región de Murcia.

Sí, porque es el epicentro del debate. Ya en 2018 se decía que el plan del Gobierno socialista era acabar con el Trasvase Tajo-Segura. Frente al relato catastrofista, descendamos a los datos. El último Gobierno del PP trasvasó 829 hm3, mientras que en el actual período se han trasvasado ya 1.229, un 50% más.

¿Entonces, cree que los regantes protestan únicamente siguiendo las directrices de Partido Popular y Vox?

Solo hay que ver los titulares de los medios a lo largo de las últimas semanas. El discurso sigue siendo el mismo. Hay un proceso que no es ajeno a que estamos a las puertas de una campaña electoral de autonómicas y municipales.

Con la inversión en desaladoras no solo no va a haber menos agua, sino que no estará sujeta a los vaivenes de la climatología

¿Considera que está el sindicato de regantes Scrats politizado?

Es algo a lo que debería responder el sindicato de regantes. No lo sé.

Castilla-La Mancha también tiene un discurso politizado sobre sus agricultores.

Sí, yo no libero a nadie.

El presidente regional, Fernando López Miras, subraya mucho que la decisión del Ministerio no se apoya en criterios técnicos. ¿Está mintiendo?

Quiero creer que lo dice porque no tiene tiempo para leerse los documentos. En el Plan de Cuenca del Tajo aparecen determinados los caudales ecológicos y detrás del mismo hay un trabajo técnico estricto No pueden ser arbitrarios porque hay una instrucción que indica cuál es el procedimiento para determinar los caudales de todas las demarcaciones hidrográficas. Si el motivo no es que Miras no se ha leído estos informes, significa que está diciendo algo que no se corresponde con la realidad.

No me negará que el presidente García-Page presiona también al Ministerio.

Aquí todo el mundo ha podido trasladar sus opiniones en este proceso, que es muy largo y, además, absolutamente transparente. Se trata de que cada uno defienda sus razones, no lo interpreto como presiones y, además, se hacen con estudios técnicos que lo avalan. Es en la última fase de la planificación cuando corresponde al Ministerio valorar y, si cabe, incorporar esas observaciones.

Como parte del Gobierno socialista. ¿No le preocupa el frente común que se pueda formar entre Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana?

Valencia ha sido, precisamente, el territorio que más colaborativo ha sido en este proceso. Cuando la Demarcación del Tajo determinó la aplicación del caudal ecológico, los 8,65 hm3 por segundo a su paso por Aranjuez, la Generalitat Valenciana pidió al Ministerio que permita un período de adaptación. Por eso se hizo una excepción. Además, se puso en marcha un plan de inversiones para aumentar la capacidad de agua desalada en todo el territorio. De hecho, la desaladora de Torrevieja duplica su capacidad con respecto a 2018. Eso compensa la subida progresiva del caudal ecológico. Ambas cuencas aceptaron la propuesta.

¿Qué pasó con el acuerdo con el Consell y el Partido Socialista murciano de frenar esta medida en el año 2025 si mejoran las masas de agua?

Consultamos la posibilidad de que se pudiera hacer esa revisión en 2025, dentro del ciclo hidrológico, pero no suscitó acuerdo, como sí ocurrió con la subida de los caudales del Tajo.

Los murcianos no tienen que dar credibilidad a lo que le dice el Gobierno de España ni el de Murcia; que miren los datos

¿Y por qué se permite, mientras tanto, que desde Madrid se vierta agua sin depurar al Tajo?

El pasado 30 de diciembre, previo a la aprobación de los planes de cuenca, se hizo pública la evaluación ambiental de los proyectos de renovación de todo el sistema de depuración de Madrid que vierte al Tajo. Por otra lado, las condiciones ambientales de una masa de agua las determinan dos elementos: la calidad y la cantidad. El hecho de que se mejore la calidad, no significa que no se deban cumplir los parámetros de cantidad.

El Colegio General de Economistas ha señalado que las comunidades envueltas en la guerra del agua son las más pobres. ¿Cómo se quedarán si encima pasan a recibir menos agua?

El Ministerio ha comprometido un plan de inversiones de 600 millones de euros para dotar de más agua a este territorio;o sea, que eso no va a a pasar. No solo se invierte en desaladoras, sino que también en la reutilización de este recurso. Va a haber la misma agua disponible, con una ventaja, que no estará sujeta a los vaivenes de la climatología porque va a ser gestionable. Va a mejorar la predictibilidad y la certidumbre sobre su disponibilidad.

¿Y han hecho un estudio sobre cuánto puede subir el agua cuando llegue en menor cantidad a esta región?

Nuestra intención es que no se incremente porque no va a haber merma. Los 7,5 hm3 primeros del Trasvase corresponden al abastecimiento. No hay previsión de que vaya a reducirse esa aportación para consumo de boca. Solo ocurrió durante diez meses con el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el Tajo-Segura fue cero y la Mancomunidad de Canales del Taibilla tuvo que suplir esa minoración con agua desalada.

EL PRECIO "Con el agua desalada vamos a poder decidir en algunos territorios cómo compensar la falta de disponibilidad del recurso" ¿Si pagamos todos los españoles lo mismo por la electricidad, por qué no pagamos lo mismo por el agua? Mientras que la demarcación eléctrica es única, cada demarcación hidrográfica es diferente de la otra. Hay un principio que se acuñó en nuestro país y que luego se trasladó a normativa europea que es el de unidad de cuenca. Es un mecanismo de gestión que responde a las condiciones de cada una de ellas. Hasta ahora, la producción del agua ha dependido de la naturaleza. Pero ahora hay desaladoras. A partir de ahora sí que vamos a poder decidir en determinados territorios cómo mejorar o compensar la disponibilidad del recurso. ¿Qué hay de la prometida subvención por el agua desalada? Las comunidades de regantes nos trasladaron el problema de que el precio del agua va a depender del de la energía. Y ya hemos visto la subida del año pasado. Por eso estudiamos cómo estabilizarlo. Hay tres propuestas. Primero, esperar a que se supere el convulso conflicto de la guerra. Por otra parte, en un escenario en el que el autoconsumo tiene cada vez más protagonismo, hemos puesto en marcha un plan para instalar parques fotovoltaicos en las desaladoras que permitirán minorar entre un 20 y un 25% el precio del agua desalada. De aquí hasta 2026, cuando estos estén operativos, hemos habilitado un mecanismo de apoyo para el operador Acuamed para que no traslade el coste final de la energía al agua. Es un decreto para cinco años y no para diez, como piden los regantes. Se trata de mantener el coste del agua desalada a un precio homologable al de 2022. A partir de ahí, veremos si es necesario alargarlo más años.

Cuando se apruebe el Plan del Tajo y se suban los caudales ecológicos, ¿en qué momento empezarán a verse reducidos los envíos del agua al Levante?

Es imposible de prever la disponibilidad de agua trasvasable porque dependen de los volúmenes de agua en la cabecera del Tajo. Si las aportaciones de invierno y primavera son generosas, probablemente no se note en absoluto.

¿Y cuándo se van a cambiar las reglas de explotación del Trasvase?

En la medida en la que vayan evolucionando las cuencas se van tomando las decisiones. La aplicación de los caudales las toma cada demarcación a través de mecanismos de participación en la que están los usuarios. Veremos si es necesario, hasta qué punto, si hay que tocar las reglas de desembalse y, por tanto, las reglas del Trasvase. Lo determinará la realidad.

Tienen los murcianos motivos para alarmarse?

A los murcianos les diría que no tienen por qué dar credibilidad absoluta ni a lo que le dice el Gobierno de España ni a lo que dice el Gobierno deMurcia. Que vayan a los datos, a la realidad, que es muy tozuda. Frente al discurso del que Sánchez quiere acabar con el Trasvase, que cada ciudadano saque sus propias conclusiones.