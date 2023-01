La talidomida volverá a comercializarse en España en las próximas semanas después de que este fármaco fuera retirado de la venta en nuestro país en el año 1962 debido a las malformaciones que había provocado en los fetos de las mujeres embarazadas que lo tomaban para calmar las náuseas.

Bajo la sombra de estos cientos de casos de malformación, denunciados de forma incansable desde la Asociación de Víctimas de la Talidomida Avite (nacida en la Región de Murcia), la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) anuncia que desde el próximo 2 de febrero se comercializará la talidomida en España, aunque se hará bajo un estricto control y será de uso hospitalario.

Este fármaco, que puso a la venta la farmacéutica alemana Grünenthal en la década de los 50, y cuyo principio activo está disponible a través de otros laboratorios tras vencer la patente, será usado en combinación con melfalán y prednisona como tratamiento de primera línea en pacientes con mieloma múltiple no tratado. No obstante, estará indicado para aquellos con 65 años o más o no aptos para recibir quimioterapia a altas dosis.

Ante el riesgo de que este medicamento produzca malformaciones congénitas graves, en la Unión Europea se han establecido una serie de requisitos para su prescripción y dispensación con un plan de prevención de embarazos (PPE) y un sistema de acceso controlado cuyo objetivo es evitar cualquier exposición a talidomida en mujeres embarazadas.

«Estos requisitos serán de aplicación para cualquier medicamento comercializado que contenga este principio activo», apuntan los responsables de la Aemps.

Para comercializar la talidomida de nuevo en España se ha establecido un programa de prevención de embarazos, ya que su uso está contraindicado en mujeres gestantes, así como en mujeres con capacidad de quedar embarazadas y en varones que no cumplan las condiciones establecidas en este programa preventivo.

Avite ha puesto el grito en el cielo al conocer la noticia

«Nos parece una desfachatez», afirma el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, el murciano José Riquelme, quien recuerda que siguen luchando para lograr que se indemnice a los niños que nacieron con malformación hace cincuenta años, «afectados que en muchos casos han fallecido sin que se les reconozca este derecho».

Riquelme explica que el Gobierno tiene preparado el real decreto para indemnizar a los nacidos con malformaciones constatadas como consecuencia de la talidomida entre los años 1950 y 1985, «pero está a la espera de pasar por Consejo de Ministros». Una espera que se está dilatando más de lo previsto, según advierte, ya que «las indemnizaciones debían haber llegado en 2019».

Aunque en la asociación hay más de 300 afectados, de los que unos 30 son murcianos, sólo hay 127 casos reconocidos como consecuencia del uso de la talidomida a través del Instituto Carlos III. Para velar por sus derechos, desde Avite se presentó una demanda colectiva a través del abogado Ignacio Martínez y, posteriormente, un recurso al Supremo del que aún no hay pronunciamiento.