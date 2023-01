En Centrofama respiran desde la noche de este jueves un poco más tranquilos, ya que la candidatura del eurodiputado Adrián Vázquez y la líder del partido en Baleares, Patricia Guasp, para refundar Ciudadanos ganó las primarias. El 53% de los que votaron en las elecciones internas auparon la denominada candidatura oficialista, respaldada por Inés Arrimadas y Begoña Villacís, además de por la dirección murciana de Cs.

María José Ros, la coordinadora autonómica de la formación, afirmó tras conocer el resultado que «renace un proyecto de centro liberal totalmente renovado», y así lo han decidido los afiliados «de manera incontestable». La lista crítica encabezada por Edmundo Bal, que cuenta con el apoyo de la mayoría del grupo parlamentario en el Congreso, logró el 39,34% de los votos. La tercera candidatura, sin referentes conocidos, se quedó en el 7,41%. La participación en este proceso ha sido de un 49,65% del censo de afiliados con derecho a voto.

«Mañana me voy a Madrid para definir las líneas estratégicas, los primeros pasos a dar y durante el fin de semana asistir a nuestra Asamblea General, de la que saldrá nuestra hoja de ruta», adelantó Ros.

Anunció también que a partir de la semana que viene se reunirá en la sede del partido con las juntas directivas de las agrupaciones y los representantes institucionales de todos los municipios de la Región para preparar e ir presentando a los candidatos del partido para las próximas elecciones municipales.

«Estoy convencida de que a partir del domingo vamos a conseguir reconectar y reilusionar, no sólo a nuestros afiliados y simpatizantes, sino también a todo los murcianos que esperan volver a creer en este proyecto y que merecen una Región moderna y próspera».

Vidal cree que "la única forma de sacar al partido adelante es aglutinando a personas de las dos candidaturas"

No todos los dirigentes de Cs en la Región de Murcia estaban unidas en la candidatura de Guasp y Vázquez. La portavoz del Grupo Mixto, Ana Martínez Vidal, se posicionó a favor de la candidatura de Bal. En declaraciones a La Opinión, la diputada de la Asamblea Regional señaló que «los resultados demuestran que la afiliación está muy dividida y que la candidatura que ha resultado ganadora cuenta con menos de un 25% de apoyo de la afiliación, ya que la participación no ha llegado al 50%».

Para Martínez Vidal, se trata de un resultado «muy pobre para un partido que está en un momento tan complicado y que necesitaría de una candidatura fuerte respaldada por una amplia mayoría».

En su opinión, «Edmundo Bal ha hecho un magnífico trabajo estos días porque, como el mismo dijo, se trataba de David contra Goliat». Asimismo, ha apuntado que «la única forma de sacar al partido adelante es aglutinando a personas de las dos candidaturas».

El senador murciano de Cs, Miguel Sánchez, también habló con esta Redacción, pero se limitó a felicitar a la candidatura ganadora.

Recuperar la línea por Chinchilla

María José Ros aseguró que llevará las reivindicaciones de la Región «a lo más alto» del partido. «Buscaremos que se defiendan criterios exclusivamente técnicos en el trasvase Tajo-Segura, que lleguen las infraestructuras siempre prometidas y nunca ejecutadas y que se recupere el trazado ferroviario a Madrid por Chinchilla», prometió.

Por otra parte, añadió que buscarán «que la nueva ley de financiación autonómica deje de considerar a nuestra Región como un territorio de segunda» y aseguró que lucharán porque «los extremos no condicionen nuestra vida diaria y para que este país y esta Región basen sus políticas en los acuerdos y no en absurdas guerras que no benefician a nadie».

Finalmente, ha agradecido al tándem Guasp-Vázquez su «generosidad» para contar con dos representantes de la Región de Murcia en el nuevo Comité Nacional de Ciudadanos (ella y Andrés Álvarez).