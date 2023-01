“¡Ministra, dimite ya!” La voz de Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes (Scrats) y quien hizo de portavoz hoy en Madrid del Círculo del Agua del Levante, sonó alta y clara frente a unos 12.000 manifestantes, según las previsiones de los convocantes, aunque la Policía Nacional cifraba la asistencia en 3.000 personas. Las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, se colapsaron de agricultores llegados de todas las zonas regadas por el Trasvase Tajo-Segura en una jornada “histórica” para la defensa del agua en el sureste español. Con pocos días para su preparación y las navidades de por medio, los organizadores ven con “orgullo” la respuesta del campo murciano, alicantino y almeriense, ante la amenaza del recorte a los recursos que reciben del Tajo y, por consiguiente, el "miedo" a perder parte de sus producciones.

“Radical y déspota” son los dos calificativos que se han empleado para definir a la ministra en el manifiesto leído por Jiménez frente a los manifestantes tras llenar la plaza San Juan de la Cruz de la capital y cortar el tráfico en el entorno de Nuevos Ministerios. Un último intento del sector agroalimentario para frenar el texto del Real Decreto del Trasvase que, antes de ser cambiado por el Ministerio, guardaba la posibilidad de frenar la subida del caudal ecológico del Tajo en 2026 y con ello la disminución de aportes por el acueducto. El documento es ahora una “caída libre” que rompe el pacto que firmaron el Ministerio, la Comunidad Valenciana y los socialistas murcianos.

Los regantes alejaron el fantasma de la “guerra del agua” que anunciaba la ministra Ribera ayer para acusarla de crear un “conflicto territorial” que no mira al Levante y solo beneficia a Castilla-La Mancha. “No me parece razonable crear un enfrentamiento por el agua sin sentarse a hablar, no tiene sentido”, explicaba Miguel Padilla, secretario general de COAG. Las comunidades de regantes concentradas cerca del paseo de la Castellana avanzaban una reducción de sus producciones y de sus superficies regables, un impacto socioeconómico “inasumible” para los regantes. “Ella no entiende de vuestras angustias, no sabe de sacrificios, de apuros económicos, de sudor, de miedo y así campaña tras campaña”, decía el líder del Scrats de la ministra. Santiago Martínez, presidente de las cooperativas agrarias murcianas, pedía "reconsiderar" la posición de la vicepresidenta: "Es un tema político cargado de ganas de fastidiar a un sector".

”Una política (Teresa Ribera) que nos ha engañado a unos y a otros”, añadía Jiménez, que ponía el dedo en la llaga del PSOE señalando que hasta los alcaldes del partido, como el de Murcia (José Antonio Serrano), Lorca (Diego José Mateos) o el de Molina (Eliseo García) estaban en las puertas del Ministerio para exigir lo mismo que los agricultores. Pese a todo, los ánimos despiertos de la protesta no parece que logren cambiar el rumbo de los planes del Ministerio. En pocas semanas se aprobarán los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, uno que aumenta el caudal ecológico sin "justificación técnica ni científica", recordaba el presidente regional, Fernando López Miras, y otro refleja un déficit hídrico en la cuenca de 400 hm3, que sumará otros cien más con los recortes al Trasvase, recordaban desde el Scrats.

Más de 130 autobuses y otros centenares de coches particulares partían para Madrid de madrugada en miércoles donde se ha secundado un paro agrario en la Región de Murcia, Alicante y Almería. Las empresas del sector agroalimentario y las comunidades de regantes han trasladado a trabajadores y comuneros hasta la capital para subir la presión de la protesta. Organizaciones estatales como la de las empresas de exportación hortofrutícola como Fepex o la de los regantes (Fenacore) han estado presentes, dando una visión más nacional a la convocatoria como buscaban las mesas regional y provinciales del agua. Patronales, sindicatos, organizaciones agrarias, cooperativas y colectivos sociales han asistido también al acto.