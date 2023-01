La movilización agrícola mañana en Madrid será «masiva», una protesta que los regantes esperan que sea «histórica» y para la que se han dado los últimos retoques este lunes y martes en las comunidades que emplean agua del Trasvase Tajo-Segura. En el Campo de Cartagena repartían bien temprano ayer el material que servirá para lucir los lemas que llevan defendiendo los agricultores desde hace años, pero que ahora se hace más esencial hacerlo por el panorama negro que pesa sobre el acueducto.

Desde esta comarca se esperan fletar más de 100 autobuses que partirán en la madrugada de este miércoles hacia la capital. Medio centenar de camiones y tractores están autorizados a circular por las calles anexas a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica. La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia apoyará las protestas aportando varios de esos tráileres mientras que algunos tractores se cargarán hoy para llegar al punto de salida de la manifestación un día antes.

En la calle Corredera de Lorca, a las puertas de la Comunidad de Regantes de Lorca, comparecía ayer el presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, junto al presidente de la Patronal Ceclor, Juan Jódar Bardón; el de los hosteleros, Jesús Abellaneda; la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Carmina Reverte; del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Pedro García; y el decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón, entre otros.

«Lorca vive del sector de la agroalimentación. La aprobación del Plan del Tajo llevará a que en poco tiempo las frutas, verduras y carnes se conviertan en un artículo de lujo. Vendrán de terceros países porque habrán desmontado el sistema productivo». Marín hacía un llamamiento a la sociedad civil de Lorca, a 48 horas de la manifestación, para que participe. «El agua no es un lujo, es una necesidad», recalcaba.

El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca afirmaba que «la situación que vivimos no es nueva. Llevamos años en esta incertidumbre. El Trasvase Tajo-Segura es un bien necesario. Es una infraestructura básica. Es un ataque a la línea de flotación de la economía de Lorca. Estamos hablando de una infraestructura que no está amortizada, que tiene mucho que aportar todavía».

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca hacía un llamamiento a la participación. «Hay que participar en la manifestación porque nos va no solo el trabajo, sino el futuro». El presidente de la Asociación Profesional de Hosteleros se mostraba preocupado por la situación que puede generar el cambio que se pretende. «Afectará a toda la economía. Muchas personas se quedarán sin trabajo, con una difícil inclusión laboral. Se verá afectada la agricultura, la ganadería, pero también el ocio, el turismo... Todos los vértices de la economía».

La presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios hacía referencia a un problema que no es nuevo. «Llevamos 30 años luchando por el agua. No ha cambiado nada. Ha habido mayorías absolutas que podrían haber hecho algo, pero todo sigue igual. Y, al final, quien paga es el consumidor, porque no cabe dudas que este asunto va a afectar a la cesta de la compra».

Condenados al "ostracismo"

En Totana, la comunidad de regantes se reunía ayer por la mañana para montar en furgonetas las pancartas de la protesta y animar a los vecinos del municipio a que vayan en sus coches o se sumen a los autocares para ganar más fuerza en la capital: el recorte «provocaría una pérdida de entre el 30 y el 40% del empleo, la actividad agrícola y los ingresos económicos locales». Los regantes de la Comunidad General Zona IV hacían lo propio en Fortuna, Abanilla y Santomera.

COAG Murcia, por su parte, alertó del elevado riesgo que supone el recorte del agua que aporta el Trasvase a la economía regional, y lo considera «un nuevo ejemplo más, el enésimo, de cómo el actual sistema de mayorías políticas en España ha condenado a nuestra Región al ostracismo, infligiéndole castigos recurrentes para satisfacer a otros territorios en los que se han creado elementos de adhesión y rédito político, como el agua, que quebrantan toda lógica de convivencia y de sentido de Estado».

En un comunicado, el presidente de Ucomur y Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, y el de Amusal, José Francisco Ballester, señalaban ayer que «el agua es fundamental para el buen funcionamiento de nuestra Región y para el progreso de nuestra sociedad. No podemos renunciar a ella; entendemos y compartimos las reivindicaciones de los regantes y nos sumamos a su protesta porque es mucho lo que está en juego».

La protesta comenzará a las 11.00 horas y tendrá como lugar de concentración la plaza San Juan de la Cruz, frente a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica.