La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, denuncia una vez más la "escasez" de patrullas de seguridad ciudadana. En concreto, en esta ocasión, la falta de agentes en el Campo de Cartagena y la Comarca del Mar Menor durante las navidades. Además, la organización pone de relieve la supresión de patrullas en Torre Pacheco y Cartagena los días 5 y 6 de enero para que los agentes pudieran participar en los desfiles de la Pascua Militar.

En un comunicado, AUGC asegura tener conocimiento de la supresión de las "escasas patrullas" de Guardia Civil para los días 5 y 6 de enero, con motivo del desfile de la Pascua Militar. "Más de 18 agentes de la 4ª Compañía de Torre Pacheco y más de 10 de la 5ª Compañía de Cartagena, en lugar de patrullar, fueron designados para desfilar en Cartagena. El día 5 tuvieron un ensayo preparatorio y el día 6 participaron como una sección militar en el acto", afirman.

"Para poder asistir a dicho acto, con más de 25 guardias civiles, se han tenido que anular diversas patrullas de Seguridad Ciudadana: al menos 6 patrullas al día en Torre Pacheco y 3 patrullas al día en Cartagena, un lujo que los ciudadanos no se pueden permitir para que sea garantizada su seguridad", lamenta. De este modo, "tanto en el Día de Reyes como en su víspera la seguridad ciudadana ha recaído prácticamente en su totalidad en las diferentes Policías Locales de los municipios afectados".

"Claros ejemplos son que las noches del día 5 de enero (Noche de Reyes) y del día 8 solo había una patrulla en la 4ª Cía. de Torre Pacheco para cubrir la Seguridad Ciudadana desde San Pedro del Pinatar hasta La Manga o La Palma de Cartagena, incluyendo San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco. Hemos de recordar que en la noche de Reyes tuvo que trasladarse una patrulla de Fuente Álamo para interceptar las pateras taxis que entraban por la playa de Calblanque (unos 50 km de distancia) y que el domingo 8 se cometió un nuevo atraco en la gasolinera de Básicas y varios robos en establecimientos de Torre Pacheco", señala la asociación.

"No desmerecemos el acto de la Pascua Militar, ni que la Guardia Civil tenga carácter militar (aunque no pertenezca a las Fuerzas Armadas según mandato Constitucional), sino que se detraigan 25 Guardias Civiles para la Seguridad Ciudadana sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos", aclaran desde AUGC. Por otra parte, insisten en que "no se trata de un evento aislado, sino de que la participación de la Guardia Civil en estos desfiles militares se ha hecho obligada al menos en tres o cuatro eventos anuales donde se repite continuamente la falta de personal".

AUGC insta a la Jefatura de la 5ª Zona de Murcia a que tenga en cuenta el déficit de Guardias Civiles en esta Comarca y que se suspendan dichos eventos militares hasta tener una plantilla suficiente o en todo caso que se realice con otro tipo de personas.

Proliferación de delitos

AUGC ha denunciado en numerosas ocasiones en los últimos años el déficit de plantilla de Seguridad Ciudadana en la Guardia Civil. Según la asociación, el Cuerpo tiene en la Región un déficit de aproximadamente 200 agentes, motivado, entre otras cuestiones, por la creación de nuevas unidades funcionales para la lucha de la violencia de género o los delitos telemáticos, "que han detraído unos 150 guardias civiles de las plantillas de Seguridad Ciudadana", aseguran.

"Este déficit estructural hace casi imposible nombrar patrullas de guardias civiles tanto en el Campo de Cartagena, principalmente vigilado por la 5ª Compañía de Cartagena, como en la Comarca del Mar Menor, principalmente vigilado por la 4ª Compañía de Torre Pacheco", lamentan.AUGC destaca que durante el periodo navideño "la situación ha vuelto a empeorar de modo que se han tenido que planificar servicios mínimos".

En el caso de la Compañía de Cartagena, indican que se dispusieron unas seis patrullas al día, es decir, dos patrullas por turno para vigilar y atender desde el término municipal de La Unión hasta el de Fuente Álamo, así como diversas pedanías de Cartagena desde el Polígono Cabezo Beaza hasta El Albujon, Cuesta Blanca o Perin. En el caso de la Compañía de Torre Pacheco, aseguran que se dispusieron unas 9 patrullas al día, es decir, tres patrullas por turno para vigilar y atender los municipios de Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, así como las pedanías de Cartagena desde La Palma y El Algar hasta Cabo de Palos y La Manga.

"Con este panorama policial no es de extrañar que empiecen a proliferar un aumento de delitos en zonas como Los Urrutias, La Aljorra o el noroeste de la Comarca de Cartagena que los vecinos han comenzado a denunciar públicamente y a manifestarse en sus calles", dicen desde AUGC. "Es lógico que los vecinos quieran una vigilancia policial adecuada y continua y no una política de parches en la seguridad pública", añaden.

Especial atención deben tener, considera la asociación, "la casi decena de atracos de gasolineras que se han cometido en el periodo navideño, por una banda entre 3 y 4 varones armados con dos pistolas, presuntamente autores además de algunos robos en domicilios para sustraer los vehículos que utilizan".Todos estos delitos se han realizado con bastante violencia y siempre con armas de fuego.

"No menos importante es la oleada de robos que se está sufriendo en Torre Pacheco y pedanías como Balsicas, principalmente de establecimientos ya sean supermercados, despachos, oficinas, etc. En los últimos días existe una media diaria de casi cuatro delitos de este tipo al día, principalmente por la tarde y noche", apuntan.