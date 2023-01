Los presupuestos regionales de este año tienen reservados 300.000 euros para que arranque el servicio de acogimiento familiar especializado de dedicación exclusiva de personas menores de edad tuteladas en la Región de Murcia. La finalidad de este proyecto es seleccionar, formar y contratar a las personas acogedoras profesionales. De esta forma, el acogimiento es realizado por familias en las que, por lo menos, uno de los progenitores dispone de una cualificación profesional específica para realizar esta labor, o bien cuenta con experiencia y formación en este ámbito.

Asimismo, también se realizará un seguimiento del proceso en el que no se descarta la intervención con la familia de origen para su capacitación parental, así como una valoración del posible retorno de los niños o adolescentes al sistema familiar, han informado a La Opinión fuentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

Cada profesional podrá acoger un máximo de dos menores por un período de dos años

Aunque este año solo se han presupuestado 300.000 euros, el coste total del servicio es de 1.666.666 euros, contando con que cada profesional formado y por cada año cuesta 51.282 euros. El proyecto está cofinanciado con el Fondo Social Europeo;de esta forma, la Unión Europea invertirá el 60% del coste total, mientras que de las arcas autonómicas saldrá el 40% restante. De hecho, la administración regional está a la espera de que las autoridades comunitarias den luz verde al proyecto para ponerlo en marcha.

Desde la Consejería de Política Social trabajan con la idea es que sea una entidad externa la que desarrolle la iniciativa, por lo que su puesta en marcha no llegará hasta la segunda mitad de 2023, ya que, una vez llegue la aprobación de la UE, será necesario realiza una convocatoria pública.

El programa contará con 8,5 trabajadores, de los que dos de ellos serán el equipo técnico destinado a la coordinación, formación y selección de profesionales. El resto serán los encargados de la atención directa a los menores, contando con cinco familias estables y una jornada y media destinada al apoyo en acoplamientos, momentos de crisis, bajas laborales, etc.

Según se refleja en el informe del servicio, cada profesional podrá acoger un máximo de dos niños o adolescentes por un período de dos años. De este modo, se estima que se pueda atender a veinte menores en total. De hecho, esta es la meta marcada desde la Consejería de la vicepresidenta regional, Isabel Franco, para 2029.

Para llegar a esta estimación se ha tenido en cuenta que habrá menores que no puedan llegar a estar de acogida los dos años completos. También se prevé que haya unidades familiares que no puedan atender a más de un menor por sus propias características y dificultades del mismo. No hay que olvidar que las familias de acogida, en ocasiones, reciben a menores con problemas graves de conducta o con distintas discapacidades.

Problemas de conducta

De hecho, según explican desde Política Social, el objetivo de este servicio es «lograr la incorporación de los menores a un ambiente familiar evitando la institucionalización», ya que se trata de niños para los que no existen familias que se ofrezcan para su acogimiento o adopción o que necesitan un tratamiento específico.

Estos problemas asociados a la discapacidad o a la conducta son las que hacen aún más necesaria la dedicación exclusiva de estos profesionales del acogimiento familiar, por el que recibirán una compensación económica.

Estos niños necesitan un tratamiento específico o carecen de familias que se ofrezcan para su adopción

El proyecto fue anunciado por la propia consejera Franco el año pasado, sin embargo, no hubo tiempo a desarrollarlo y ahora solo esperan que la UE le dé luz verde para ponerse a trabajar.

La vicepresidenta ha destacado a esta Redacción que la partida para que arranque este servicio existe gracias a los presupuestos regionales del presente ejercicio, que incrementan en un 19%, 10 millones de euros, la inversión en la Dirección General de Familias y Protección de Menores.

Isabel Franco ha remarcado también que han sido las propias familias de acogida las que han venido pidiendo a la Comunidad que implante este servicio. «Si se va a llevar a cabo es gracias a la generosidad de la gente de Murcia. Es un orgullo que seamos la región con mayor porcentaje de acogimiento familiar de menores de 0 a 6 años», ha afirmado.

La estela del País Vasco

Desde la Consejería de Política Social aseguran que se trata de un proyecto bastante novedoso en España. «No existe una fuente de referencia», explican, más allá del servicio que se está comenzando a implantar en el País Vasco y en el que se ha fijado la Región de Murcia.

Por este motivo, como punto de partida, se ha tomado un modelo aprobado para la prestación del servicio de acogimiento familiar temporal o de urgencia, mediante una orden de la Consejería de 2021.