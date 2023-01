La inflación, cercana a un 7% en los últimos doce meses (según los datos que maneja el INE) ha hecho mella en numerosos sectores, también en el gremio pastelero. Quienes por estas fechas se ponen manos a la obra para crear los roscones de Reyes, el dulce por excelencia de la primera semana del año, se han visto obligados a incrementar entre 1 y 2 euros de media el precio de cada uno, para no tener pérdidas. No obstante, algunos pasteleros han decidido no aplicar la subida, aunque implique «ganar menos», porque la compensación es que «la gente es más feliz y, además, se fidelizan clientes».

Así se expresa Paco Hernández Solano, alias ‘Pani’, propietario de la panadería y confitería Pani, en la ciudad de Cartagena, que tiene claro que este año «ganaremos menos y trabajaremos más», al tiempo que asume que «es lo que toca» en tiempos complicados. «Todo lo que lleva el roscón ha subido», lamenta Hernández Solano, que reitera que «prefiero ganar menos, ganar un euro en cada uno en vez de dos, pero ver a la gente más feliz». A su juicio, si «la gente ve que te portas bien», seguirá frecuentando el negocio. Cuando terminen las fiestas «ya vendrá la restricción, más bien económica que por coronavirus», augura ‘Pani’, que lleva días con «muchos encargos». En su confitería «los vendemos casi todos rellenos», comenta. Junto a los rellenos tradicionales se encuentran también los de nata, crema, trufa, cabello de ángel, galletas oreo e, incluso, crema tostada con nata. Este año «la gente va a salir más a la calle» que en las mismas fechas del año 2022, cuando los contagios de covid se dispararon, lo cual hizo que se prohibiesen las reuniones multitudinarias y frenó las cabalgatas. Según las cifras que maneja la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en España el precio del azúcar ha subido más de un 50%; las harinas y otros cereales han aumentado un 37,6%, la mantequilla un 37,5%, la leche un 30,9% y los huevos un 27,1%. «Ha subido todo lo que gastamos para hacer un roscón», sostiene ‘Pani’, que apuesta por «ser optimista», ya que «la gente quiere disfrutarlo y vivir, ya afrontaremos el resto del año como sea». Por otro lado, con el año entró en vigor la rebaja, durante seis meses, del IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, que incluye el pan, los huevos y la leche. Por tanto «llevamos lío con los precios», admite el confitero de Cartagena. Por su parte, Juan Andrés Navarro Martínez, encargado de la confitería J. Navarro, en Los Alcázares, afirma que «los roscones han subido de media 1 euro por pieza». A la hora de elaborar las roscas más típicas de la Navidad «somos varios hermanos, uno se ocupa del obrador, que está en Santa Ana (diputación de Cartagena) y yo estoy aquí en Los Alcázares», comenta Navarro. «Se fabrica todo en Santa Ana, y vendemos en Los Alcázares, Santa Ana y Las Palas de Fuente Álamo». Multa a Dia, Lidl y Aldi por vender roscones de Reyes con "nata" falsa De los roscones «hacemos cuatro tamaños, entre ellos el súper grande y todos han subido un euro». A la hora de hablar del incremento de las materias primas, remarca que «lo del azúcar me parece que no es normal» y se pregunta «qué tiene que ver con todo lo demás». «Lo del trigo sí lo entiendo (por la invasión rusa en Ucrania), pero, si el azúcar hubiese sido lo mismo, hubiese subido entonces», elucubra. A la pregunta de cuáles son los roscones más demandados, coincide en que «los rellenos», al tiempo que apostilla que «el vacío, si no lo encargas, ya no lo encuentras». Navarro calcula que este año elaborarán alrededor de 1.500 roscones. «Todo va bien, tenemos muchos encargos y toda la producción vendida», celebra, para puntualizar que estas creaciones «solo las hacemos por Reyes», por lo que «el día 6, se acabó, ya hasta el año que viene». Un dulce que traspasa fronteras y que los murcianos prefieren artesanal El roscón es un dulce que se queda, por el momento, sin abrir fronteras. De hecho, apenas se exporta. Muchas pastelerías de la Región lo elaboran de forma artesanal solamente en estas fechas y, aunque ya se ha popularizado el reservarlo por Internet, aún no el venderlo fuera. Al contrario que el panetone, que ya se ha hecho global, el Roscón de Reyes sigue siendo típico de las zonas tradicionalmente cristianas y católicas: se consume en Portugal y España, pero no se ha popularizado. En cuanto al origen del bollo, estaría en la antigua Roma, en concreto en las Saturnales, en honor a Saturno. Por los festejos, los esclavos tenían unos días libres, se juntaban a celebrar y compartían unas tortas redondas de higos, dátiles o miel en cuyo interior se escondía un haba. Quien la encontrase recibiría favores y comodidades durante un tiempo. Ahora, quien halla en su trozo el haba tiene que pagar el roscón entero. A su juicio, «hay que dejar a la gente con ganas», ya que «si tienes todos los artículos todo el año, al final pierden el encanto». Por otro lado, Celia Balanza, dueña de la pastelería Bonache, en Murcia, apunta que, para hacerse con uno de los roscones que elaboran en su negocio, «las colas has llegado a pasar la fuente» de la Plaza de Las Flores, donde está ubicado el establecimiento. «Desde el puente de la Inmaculada ya tengo encargos», comenta a La Opinión, para añadir que este dulce «es un producto que tiene cada vez más demanda, sobre todo cuando van rellenos de crema, chocolate y nata». Análisis OCU: los mejores roscones de nata de venta en supermercados Balanza, que calcula que elaborarán unos 800 roscones, explica que «la gente se cura en salud, la gente este año no deja nada para el último día». A la vez, rememora el trabajo «bestial» que tuvieron el año pasado, «muchísimo», pese a la ausencia de cabalgata en la ciudad. Ante la realidad de que «la materia prima ha subido», en Bonache, indica su dueña, «hemos incrementado un pelín, no mucho, el tema del roscón», que sube 2 euros con respecto a 2022. Antes costaban 24 euros, ahora 26. También se venden roscones en los supermercados y también la inflación ha hecho mella en ellos. Mercadona ya anunció allá por noviembre que sus roscones rellenos tendrán un precio de 8,5 euros: 0,5 euros más que el año pasado en el caso del roscón de nata y el de nata y chocolate; y 2,5 euros más caro en el caso del clásico roscón relleno de crema.