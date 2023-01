El 2022 nos dice adiós, y lo hace repleto de sucesos y acontecimientos relevantes que, tanto por el número como por su impacto en la sociedad murciana, nos hace dudar de que todo ello lo hayamos podido vivir en tan solo un año.

Lo iniciamos en plena sexta ola de covid-19 (sí, dijimos por fin adiós a la crisis sanitaria este año), que por entonces aún traía muchos quebraderos de cabeza, sobre todo con una vuelta al cole tan inminente tras las fiestas navideñas. La actualidad no conoce de descansos, y nos sorprendía con sucesos como el asalto al Pleno de Lorca por parte de decenas de ganaderos, o la huelga de transportistas. Lamentablemente, la violencia machista golpeaba de nuevo a la Región, y consternaba a toda España al conocerse el asesinato de la joven Claudia Abigail, de 17 años de edad, a manos de su pareja.

Con abril llegó la alegría a las calles de Murcia, esa que se reflejó en los millones de rostros que disfrutaron con la vuelta a las celebraciones de nuestras tradiciones, destacando la Semana Santa y las Fiestas de Primavera. El deporte fue otro de los grandes motivos por los que la Región de Murcia ha festejado este año, y es que a los ascensos de Real Murcia, Hozono Global Jairis y Alhama ElPozo, hay que sumar los oros de Mariano García, Miguel Ángel López y Silvia Lloris, la consolidación de Carlos Alcaraz como mejor tenista del planeta, y la increíble actuación del UCAM Murcia CB en la Copa del Rey de la ACB celebrada en Granada. 2022 también será recordado como el año en el que el eterno Valverde se ‘bajó’ de la bicicleta.

Un año marcado por el conflicto de Ucrania y la inflación, pero también de logros, como el del Mar Menor al ser reconocido como el primer ecosistema en Europa con derechos propios; y de sorpresas, como las que nos han dejado nuestros políticos. Pero, sobre todo, un año que nos ha demostrado que, aunque con cierto retraso, todo llega. El punto y final a la maldita pandemia, y una llegada del AVE a la Región que se pedía a gritos.

Enero

Covid-19. Un regreso a las aulas marcado por la pandemia

La covid-19 aún ocupaba una gran parte de nuestras preocupaciones a comienzos de año, y el impacto que sobre el sistema sanitario tendría la vuelta a las aulas tras las fiestas navideñas era todo un misterio. Los centros educativos se consideraron espacios seguros al poder cumplirse las medidas anticovid, por lo que no fue necesario retrasar la vuelta a la actividad lectiva. La alta tasa de vacunación, el uso obligado de mascarilla, y la distancia mínima interpersonal, entre otras medidas, no evitaron que la vuelta al cole estuviese marcada por el coronavirus, pues entre las bajas por covid, los efectos secundarios de la vacuna y las ya olvidadas cuarentenas fueron responsables de que tanto las plantillas de los centros educativos como los propios estudiantes fuesen disminuyendo en número hasta alcanzar una normalidad que no llegaría hasta varios meses después.

Sucesos. Asalto al Pleno de Lorca

Decenas de ganaderos asaltaron el último día de enero el Centro de Desarrollo Local de Lorca por la fuerza, impidiendo que se celebrase el Pleno que debía debatir sobre las distancias mínimas de viviendas, consultorios médicos, colegios y manantiales con los cebaderos. Tras una protesta por las calles de la Ciudad del Sol, en la que participaron más de 500 personas, un grupo de personas conseguía irrumpir en el edificio tras romper varios cordones policiales, lo que obligó a la suspensión del Pleno al no poder garantizarse la seguridad de concejales y trabajadores del Centro de Desarrollo Local.

Febrero

Obituario. Fallece a los 90 años la actriz Margariata Lozano

La actriz lorquina Margarita Lozano fallecía la madrugada del 7 de febrero en su ‘Casa Azul’ de Puntas de Calnegre, en Ramonete, donde hace años decidió retirarse para vivir tranquila. La lorquina está considerada una de las grandes actrices universales. Trabajó en cine a las órdenes de Buñuel, Pasolini y Mario Camus, entre otros. El Auditorio de la Ciudad del Sol, recientemente inaugurado, lleva su nombre.

Sucesos. Mata a cuchilladas a su novia en un trastero en Totana

La Región de Murcia quedaba consternada al conocerse el asesinato, el primero por violencia machista del año en nuestro territorio, de la joven Claudia Abigail, de 17 años de edad, quien fue hallada muerta en el interior de un trastero en Totana. Johan Styven P. O., asesino confeso de la menor, cosió a cuchilladas a la chica porque ella no quería continuar con la relación sentimental que mantenían.

Deportes. El UCAM Murcia CB maravilla en la Copa del Rey

El conjunto universitario representó con mucho orgullo y honor el nombre de la Región de Murcia en la Copa del Rey de baloncesto disputada en Granada. Los de Sito Alonso, que conseguían clasificarse para el torneo del KO por primera vez en su historia por méritos deportivos, rozaron la épica al estar a punto de clasificarse para la gran final. El UCAM Murcia CB se ganó el respeto de toda España sobre la cancha.

Marzo

Solidaridad. Cartagena acoge a la primera familia refugiada de ucranianos

La ciudad portuaria acogió el 4 de marzo a la primera familia de refugiados ucranianos que huyen de la guerra en su país tras la invasión de Rusia. La familia, conformada por cinco miembros, dos de ellos menores de edad, llegó a Cartagena con apenas un par de mochilas, maletas y abrigos, y acompañados por su perro. La llegada fue posible gracias a la solidaridad de una empresa de construcción con sede en Molina de Segura, TIR Viviendas, con un 90 % de la plantilla de origen ucraniano.

Deporte. La Carrera de la Mujer dice no a la violencia y a la guerra

La séptima edición de la Carrera de la Mujer fue todo un éxito de participación (se agotaron los 5.000 dorsales), a pesar de la lluvia. Desde la salida en la Plaza de la Cruz Roja se quiso enviar un mensaje en contra de la violencia y de la guerra en Ucrania, cuya bandera junto al lema ‘Stop War’ se mostró momentos antes de que se iniciase la prueba lúdico deportiva. Sobre el asfalto, mujeres de todas las edades y llegadas de toda la Región disfrutaron durante los cinco kilómetros de recorrido.

Transporte. Los transportistas en huelga por la subida de la energía

El encarecimiento de los precios de la energía y las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia llevó a la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional a convocar el 14 de marzo una huelga indefinida que fue secundada en la Región por cientos de transportistas autónomos. Los piquetes y bloqueos desaparecerían dos semanas más tarde con la desactivación de la huelga.

Abril

Tradiciones. La Semana Santa y las Fiestas de Primavera levantan pasiones en su regreso

La Semana Santa volvía a las calles de la Región ante el fervor de miles de fieles y devotos que la llevaban esperando con ganas tras el parón de dos años provocado por una pandemia que este año obligaba a seguir normas como la recomendación del uso de mascarilla, el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal o el uso de gel hidroalcohólico. La alegría se completaba con la celebración (por fin) de unas Fiestas de Primavera como se recuerdan en las que el Bando de la Huerta volvió a llenar de color la capital murciana. La gran fiesta del ensalzamiento de las raíces huertanas volvía a Murcia y congregaba de nuevo a miles de personas que disfrutaron con el tradicional desfile, compuesto por unas ochenta carrozas con motivos y elementos huertanos y grupos folclóricos.

La Noche de los Tambores de Mula, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional

La Noche de los Tambores de Mula obtenía a finales de marzo el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional con la firma de la declaración por parte del secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. «La Noche de los Tambores constituye la manifestación cultural con mayor singularidad, originalidad y arraigo en Mula. El escenario en el que se desarrolla y las calles del casco histórico de la localidad no hacen sino reforzar aún más su indudable atractivo turístico», valoró el secretario de Estado de Turismo

Mayo

Deportes. El Real Murcia toca el cielo con el ascenso a Primera RFEF

El 29 de mayo quedará grabado en el corazón de los aficionados granas como uno de los días más felices de la historia reciente del Real Murcia. El conjunto dirigido por Mario Simón consiguió vencer a la Peña Deportiva (1-2) en la final del play off de ascenso a Primera RFEF, llevando la locura a la capital murciana, que volvía a disfrutar de un ascenso del equipo murcianista once años después. La gloria deportiva también llegaría ese mes a la Región de Murcia de la mano del Alhama ElPozo y el Hozono Global Jairis, que certificaban tras una temporada increíble los ascensos a la máximas categorías españolas de fútbol y baloncesto femenino, respectivamente.

Patrimonio. La Carrera de los Caballos del Vino de Caravaca vuelve a celebrarse

Después de dos años en blanco, el pasado 2 de mayo regresó a Caravaca de la Cruz la tradicional Carrera de los Caballos del Vino, un festejo convertido en Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Las Fiestas en Honor a la Santísima y Vera Cruz son, además, en su conjunto, de Interés Turístico Internacional. La peña Calimocho se hizo con la victoria al recorrer su caballo los 80 metros de la cuesta del castillo en 8,257 segundos.

Junio

Cultura. Serrat arranca su despedida de los escenarios españoles en Murcia

«He venido aquí a despedirme personalmente como corresponde. En caso de que no lleguemos al final porque las circunstancias fuesen esquivas, siempre podrán decir: ‘Yo estuve ahí y lo vi caer». Joan Manuel Serrat arrancaba su despedida de los escenarios españoles en Murcia con un concierto en la Plaza de Toros en el que no se olvidó de ninguno de sus éxitos, y en el que el artista catalán ofreció unas dos decenas de canciones que «hace tiempo dejaron de ser mías para ser de todos los demás. Se las han ganado».

Aniversario. El Estatuto de Autonomía de la CARM cumple 40 años

Caravaca de la Cruz vestía sus mejores galas para acoger, por segunda vez en su historia, los actos con motivo del Día de la Región, y en una fecha tan simbólica como la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. La Iglesia de la Compañía del municipio del Noroeste reunió a autoridades, invitados y vecinos de la localidad en una gala marcada por los reconocimientos y la puesta en valor de las tradiciones y raíces de la Región de Murcia.

Cultura. Cartagena vibra con la primera edición del Rock Imperium

El Rock Imperium Festival terminaba el pasado mes de junio con diez años de orfandad para una importante legión de rockeros murcianos. El rock y el heavy metal se dejaba escuchar (y no poco) en Cartagena para reunir a 40.000 espectadores en la cuesta de El Batel y el paseo del puerto. El resultado fue tan bueno que ya se espera con ganas una segunda edición en la que bandas tan relevantes en el panorama internacional como Kiss, Deep Purple y Helloween ya han anunciado su presencia.

Julio

Fiestas. El Carnaval de Águilas vuelve con todo su esplendor

La pandemia obligó a trasladar de fecha el famosísimo Carnaval de Águilas, y aunque la ciudad costera no pudo disfrutar de él en febrero, volvió a demostrar en pleno verano por qué esta fiesta está declarada de Interés Turístico Internacional. Las puestas en escena de los participantes fueron espectaculares, con la música y la imaginación como principales protagonistas, tanto en los diseños presentados para el concurso de maquillaje corporal como en los trajes de papel.

Sucesos. Más de cien inmigrantes se hacinan en Escombreras

Cientos de inmigrantes llegaban a bordo de diferentes pateras a las costas de la Región de Murcia. Tras ser atendidos, fueron llevadas a la dársena de Escombreras, donde fueron custodiadas por la Policía Nacional. Hasta que fueron recogidos por distintas ONG, se instalaron hacinados en el puerto, como el verano pasado, ya que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) que el Gobierno central prometió levantar en Cartagena aún no estaba hecho.

Economía. La inflación supera su 'preocupante' récord histórico

La inflación llegó en julio al 10,8%, alcanzando un nuevo récord desde septiembre de 1984. A pesar del descenso de los precios de los carburantes, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se volvió a disparar, tal y como reflejaron los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), por los alimentos y bebidas no alcohólicas y el precio de la electricidad, así como por la evolución del vestido y el calzado.

Agosto

Deportes. Miguel Ángel López se proclama campeón de Europa

Miguel Ángel López Nicolás se volvió a proclamar campeón de Europa, en esta ocasión en 35 kilómetros marcha, después de una exhibición en Múnich, donde en el kilómetro 5 se escapó del grupo. Tras unos años alejado de los puestos de honor en la alta competición, ‘Súper López’ demostraba que es un atleta renacido, que ha encontrado su sitio en la nueva distancia que ha sustituido a los 50 kilómetros.

Deportes. Mariano García vuelve a arrancar 'la moto' en la pista

Mariano García se proclamaba campeón de Europa de los 800 metros lisos tras dar una exhibición en la final, donde se situó en primera posición a los 300 metros, y acabó batiendo al campeón del mundo de 1.500 metros, Jake Wightman. El atleta de Cuevas de Reyllo ponía el broche de oro a una temporada espectacular, que inició en marzo con el primer puesto en el Campeonato del Mundo de Belgrado.

Deportes. Silvia Lloris logra un doblete mágico en apenas 50 días

El pasado 9 de julio, la futbolista murciana Silvia Lloris vivía su primer gran éxito con la selección española femenina al proclamarse campeona de Europa sub-19. Parecía el cierre perfecto para una temporada en la que la murciana había debutado con el Levante en la Champions League, pero a la jugadora de El Palmar aún le quedaba por celebrar el Campeonato del Mundo sub-20 de Costa Rica, a finales del mes de agosto.

Septiembre

Patrimonio. La Cárcel Vieja acoge su primera exposición tras su reapertura

Aunque fue en junio cuando la Cárcel Vieja de Murcia, tras más de cuatro décadas de clausura, ‘renacía’ como el primer Centro de Cultura Contemporánea de Murcia, no fue hasta el 15 de septiembre que inauguró su primera gran exposición, ‘Héroes y villanos’, en la que más de una treintena de artistas nacionales e internacionales trataron –por medio de la fotografía, los NFT, la pintura y, sobre todo, la escultura– la eterna dicotomía del bien y el mal.

Deportes. Carlos Alcaraz, el rey del tenis mundial más joven de la historia

Carlos Alcaraz Garfia se convertía el pasado 11 de septiembre en el rey más joven de la historia del tenis mundial, con 19 años, 4 meses y 6 días, tras ganar el primer Grand Slam de su carrera deportiva. El tenista de El Palmar ya había ‘avisado’ durante todo el año con actuaciones increíbles, coronándose finalmente ante Casper Ruud en el US Open como número 1 en el Ranking ATP del tenis mundial.

Medio ambiente. El Mar Menor, primer ecosistema de Europa con derechos propios

La laguna costera logra un hecho sin precedentes en el ordenamiento jurídico occidental al tener reconocida la personalidad jurídica, una iniciativa que nació hace dos años de la mano de la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia Teresa Vicente. El Senado sacó adelante la nueva ley el pasado 21 de septiembre con el apoyo de gran parte de los grupos políticos, a excepción de Vox.

Octubre

Política. Primera condena a un alcalde de la Región de Murcia por un delito contra el medio ambiente

17 años después de que se arrojaran residuos en el enclave protegido ubicado en el paraje de Hoya de San Roque de la Sierra de Ricote, Rafael Laorden, exregidor de Blanca, se declaró culpable en el juicio por esta causa del pasado 20 de octubre, aceptando el pago de unos 1.500 de multa por un delito contra la flora protegida, y evitando así entrar en prisión por la causa del vertedero ilegal. Desde Ecologistas en Acción subrayaron entonces que Laorden se había convertido en el primer alcalde de la Región condenado por un delito contra el medio ambiente: «Ha habido condenas por ruidos, pero esto es contra un ecosistema».

Política. Pedro Antonio Sánchez se sienta en el banquillo por el Caso Auditorio

El juicio contra el que fuera presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, y antes alcalde del municipio murciano de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, acusado de prevaricación y fraude en el conocido por ‘caso Auditorio’, se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre. Tras la última de las 15 sesiones, el pasado 29 de noviembre, el juicio del Caso Auditorio quedó visto para sentencia.

Deportes. Alejandro Valverde se retira del ciclismo convertido en una leyenda

Valverde puso fin a su extensa y exitosa carrera el pasado 8 de octubre, en la Lombardía, dejando atrás no solo un palmarés en el que los triunfos, tanto nacionales como internacionales (destacando el oro conseguido en los Mundiales de Innsbruck de 2018), hablan por sí solos, sino una garra y un pundonor sobre los pedales que han llevado al de Las Lumbreras a ser reconocido como uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos.

Política. Campuzano y Salvador dinamitan el Grupo Parlamentario Vox

La ‘fuga’ de Pascual Salvador del pasado 8 de octubre fue solo la primera parte de una operación que culminó al día siguiente con la presentación de la solicitud para pasar al Grupo Mixto de la Asamblea Regional de Mabel Campuzano. Con esta maniobra, Vox consiguió cortar la financiación que recibían los diputados Juan José Liarte y Francisco Carrera, ya que cada grupo parlamentario debe estar compuesto por, al menos, tres personas.

Salud. Jaime Pérez, elegido presidente de la Asociación Española de Vacunología

El que fuera portavoz de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia durante la pandemia de covid-19, Jaime Pérez, fue elegido el 22 de octubre nuevo presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), una sociedad científica referente en el ámbito de las vacunas. El subdirector de Salud Pública regional fue quien se hizo cargo de la campaña masiva de vacunaciones contra la covid-19 en la Región.

Noviembre

Comercio. El granero de la Región está en Cartagena

La Terminal Marítima de Cartagena (TMC) inauguraba el pasado 7 de noviembre sus nuevas instalaciones en la dársena de Escombreras, en las que ha invertido más de 14 millones de euros. Una nave de 24.000 m2, divididos en ocho módulos de 3.000m2 cada uno, y con una capacidad para albergar en su interior 160.000 toneladas de cereal, que incrementará en un millón el almacenamiento total del puerto en tráfico de graneles sólidos. El almacén está destinado, principalmente, a mercancías a granel para consumo humano y animal y viene a dar respuesta a las necesidades de espacio destinado a almacenaje de este tipo de tráficos que en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante en el Puerto de Cartagena. Se trata, pues, «de la nave con la mayor capacidad de oferta para albergar este tipo de mercancías de todo el Puerto de Cartagena actualmente», tal y como afirma el vicepresidente de TMC, Antonio Campoy.

Obituario. Muere Vladimir Salazar, doctor de la Arrixaca y presidente de Never Surrender

El conocido doctor Vladimir Salazar, presidente de la Fundación Never Surrender y doctor de la Arrixaca, falleció el pasado 30 de noviembre a causa de un cáncer de colon. «Su incansable trabajo y su fuerza seguirá con nosotros», se despedían de él a través de un comunicado de la propia Fundación. El médico, jefe de la Unidad de Trombosis de la Arrixaca, creó la institución para habilitar espacios en los que promover el ejercicio de fuerza entre pacientes oncológicos.

Diciembre

Urbanismo. Se inician las obras del Plan de Movilidad de Murcia

Diciembre trajo consigo el inicio de las obras correspondientes al Plan de Movilidad de Murcia, cuyo objetivo es crear una ciudad más sostenible, con menos coches y, en definitiva, transformar la movilidad, con carriles específicos para autobuses, bicicletas y patinetes. Los trabajos, financiados por los fondos NextGeneration de la UE, se iniciaron en Ronda de Levante, avenida Primo de Rivera, avenida Pío Baroja, carretera de El Palmar y carretera de Alcantarilla.

Trasvase. Protesta para frenar el recorte al Trasvase Tajo-Segura

Cientos de manifestantes se concentraron el 16 de diciembre frente a la Delegación del Gobierno de Murcia para frenar el recorte al Trasvase por la subida de los caudales ecológicos del Tajo. Representantes de las Mesas regionales del Agua y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura se reunieron con el delegado del Gobierno, José Vélez, quien aprovechó la cita para cargar duramente contra su homólogo manchego, Emiliano García-Page.

Transporte. La llegada del AVE a la Región de Murcia ya es una realidad

El pasado 19 de diciembre fue un día histórico para la Región de Murcia. La línea ferroviaria de Alta Velocidad que unirá Madrid y Murcia se inauguraba en un trayecto que salió a las 13.40 horas y que se ha realizado en 2 horas y 45 minutos. En el tren inaugural viajan el Rey, Felipe VI; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También viajan en el convoy el presidente regional, Fernando López Miras; y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.