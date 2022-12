La mayoría que apoya a López Miras barre las enmiendas a los Presupuestos

El viceportavoz del Grupo Socialista, Alfonso Martínez Baños, inició su intervención aportando el análisis sobre la situación de la economía regional que ofrece la Croem en el Informe de Coyuntura difundido la pasada semana, en el que advertía de que «la economía regional echa el freno» y de que el mercado de trabajo se resiente, al tiempo que criticaba «la parsimonia del Ejecutivo» en la elaboración del Plan Estratégico de la Región, que fue presentado apenas unos días antes.

Martínez Baños acusó a López Miras de «regalarle 365 millones a los que más tienen» con sus rebajas fiscales, mientras que ignora a «la gente que no tiene ni para comer». Destacó que el 0,28% de la población regional tiene el 50% de la riqueza, concentrada en los 3.400 contribuyentes obligados hasta ahora a declarar el Impuesto de Patrimonio, un tributo que en 2023 dejarán de pagar los propietarios de fortunas inferiores a 3,7 millones de euros en la Región.

La socialista Gloria Alarcón no llegó a votar

La diputada del PSOE y vicepresidenta segunda de la Mesa de la Asamblea Regional, Gloria Alarcón, no pudo llegar a ejercer su voto en el pleno del Parlamento autonómico en el que se aprobaron los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año. Según explicaron fuentes socialistas, la parlamentaria no se encontraba bien y solicitó permiso para seguir la sesión desde su despacho, pero cuando llegó a votar ya no consiguió acceder al salón de plenos.