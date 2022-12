Luis Gestoso ha sido designado candidato de Vox a la Alcaldía de Murcia por el Comité Ejecutivo Nacional de la formación. Nacido en Cartagena en 1962, casado y con dos hijos, es diputado en el Congreso por Murcia.

Aunque en un primer momento se postulaba como opción más que probable la de Rubén Martínez Alpañez, vicesecretario de Organización de Vox, finalmente la decisión de Santiago Abascal ha sido que Gestoso, con el que mantiene una amistad muy cercana, sea el que lidere el proyecto en uno de los bastiones donde los de Vox tienen más esperanzas: la capital murciana.

Cabe señalar, que a nivel nacional, la estrategia de Vox pasa por seleccionar a diputados nacionales como candidatos en aquellas capitales de provincia en las que no repita el candidato anterior.

Antes de ingresar en las filas del partido de Santiago Abascal, Gestoso fue uno de los políticos más insignes del Partido Popular en la Región de Murcia donde ocupó, durante cerca de 30 años, diversos altos cargos, el último de ellos: director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Mientras estuvo en este cargo recibió la Cruz del Mérito Policial. En 2015 anunciaría que presentaba su dimisión y que dejaba el partido decepcionado y asqueado por los diversos casos de corrupción que salpicaban a varios altos cargos populares. Por aquel entonces, también se conoció su apuesta por Alberto Garre como cabeza de lista a la Asamblea Regional, pero finalmente la maquinaria popular se decantaría por Pedro Antonio Sánchez.

Tras su marcha del PP, se alistó en las filas de Ciudadanos, cuando Albert Rivera disfrutaba de una gran popularidad. Su aventura naranja solo duró unos meses. Durante esta época su nombre se dejó oír para sustituir al combativo portavoz de la formación liberal en Cartagena, Manuel Padín, pero finalmente no lo logró. Tras ser investigado por un caso de urbanismo cuando era concejal en Molina de Segura (del que fue absuelto), dejó Ciudadanos. Cuatro años después, a principios de 2019, apostó por Vox, y tuvo un papel protagonista en las duras negociaciones a tres bandas (Vox, Cs y PP) para la investidura de Fernando López Miras.

Una edil socialista ha demandado a Gestoso por acusarla de poner denuncias falsas y llamarla «difamadora»

Gestoso ha protagonizado algunas de las polémicas más llamativas de la vida política nacional y regional de los últimos años. Una de las últimas tuvo lugar en los pasillos del Congreso cuando se dirigió a los periodistas que estaban preguntando a un diputado de Bildu y les acusó de ser «blanqueadores de terroristas».

En el Ayuntamiento de Murcia también lo conocen bien. La concejala de Igualdad, Teresa Franco, ha interpuesto recientemente una demanda de conciliación contra él por haberla acusado de poner «denuncias falsas» y por llamarla «difamadora». Le exige que se retracte de esas manifestaciones y que le abone 2.000 euros por daños morales. Durante un acto en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada en el día de su patrona, Franco publicó un tuit de felicitación a los miliares donde destacó que «los actos religiosos en un Estado aconfesional deben separarse de las Fuerzas Armadas». La respuesta del diputado de Vox fue: «Nadie te había invitado. Te presentaste allí para avergonzar a tus compañeros a los que has perseguido con denuncias falsas y por lo que has sido condenada. Eres una difamadora y un manchón para el ejército del aire. No es tu misa. No es tu patrona».

Cabe señalar que este anuncio de Vox confirma que el actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, José Ángel Antelo, no estará en la Corporación municipal tras las elecciones.

Luis Gestoso es licenciado en Derecho, ha trabajado en multinacionales dedicadas a la consultoría y auditoría de empresas. Es oficial reservista voluntario de la Armada Española. Fue concejal de Urbanismo y Medio ambiente en Molina de Segura y durante ocho años fue director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En el Congreso, entre otros cargos, es vocal de la Comisión de Interior, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Comisión sobre Seguridad Vial.