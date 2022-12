Los dos diputados que le queda a Ciudadanos en la Asamblea Regional, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, votarán hoy en contra de los Presupuestos Regionales. La larga discrepancia con los máximos órganos regionales del partido terminó ayer con la claudicación de estos dos políticos, que hasta el último minuto han intentado hacer valer la negociación que han mantenido estos días con el Grupo Popular.

El Comité Autonómico de Ciudadanos y el secretario nacional de Acción Institucional, Carlos Pérez-Nievas, que se desplazó ayer a Murcia, reafirmaron ayer su rechazo a los Presupuestos de López Miras para 2023 en una reunión a la que también asistió el diputado Juan José Molina, que presentó el acuerdo alcanzado con los populares. El Comité Autonómico de Ciudadanos, donde están representados los municipios de la Región a través de varios concejales, considera que este acuerdo extrapresupuestario «no representa un reparto justo y equitativo a los diferentes municipios de la Región».

«Votar a favor de estos presupuestos del PP, junto a sus tránsfugas y expulsados, tras varios presupuestos incumplidos, una moción de censura comprada, y confiar en la palabra de López Miras, quien tantas veces nos ha traicionado, sería injustificable», subrayó la coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia, María José Ros. «Tampoco vamos a apoyar una discriminación a los municipios que no están gobernados por el PP», indicó la líder de Cs en la Región, que sobre el voto de Martínez Vidal y Juan José Molina confió «en su lealtad al partido».

Malestar entre los parlamentarios por las amenazas del partido: «Estuvieron informados en todo momento».

Según el diputado Juan José Molina, que estuvo presente en el encuentro, sobre la mesa se pusieron «todos los puntos de vista». Para este diputado, la negociación que se estaba haciendo con el PP «era buena para el partido, para muchos municipios, y para todos los murcianos, porque habíamos conseguido cosas muy interesantes que se iban a meter en las cuentas regionales».

Finalmente estos argumentos no se han tenido en cuenta, y el Comité Autonómico de Ciudadanos acordó por unanimidad votar no a los Presupuestos de López Miras. «Nosotros lógicamente acataremos la decisión del partido», aseguró el diputado.

Cabe recordar que hace solo unos días, desde la dirección regional de Cs, se advirtió a Martínez Vidal y a Molina que habría «consecuencias graves» si negociaban con el PP y que su comportamiento «no era aceptable».

Estas acusaciones no sentaron nada bien a los diputados que aseguran que en todo momento la dirección regional estuvo informada de los movimientos que realizaron. Molina achaca la furibunda reacción del partido a la «sobreactuación de alguien; no tendríamos que haber llegado a eso ni mucho menos».

«Era un buen acuerdo, no estamos de acuerdo pero acatamos la decisión del partido», señala Molina

El diputado liberal recuerda que las conversaciones con el presidente regional no las inició él. «Nos llamó el presidente y nos ofreció esa posibilidad y hemos estado bastante días negociando, pero al final el partido cree que el borrador de acuerdo no es lo suficientemente bueno y el Comité ha votado por unanimidad que no se apoye; lo acatamos pero no estamos de acuerdo, creemos que era un buen acuerdo a pesar de todo, porque no teníamos nada, nuestros votos ni siquiera eran necesarios para que los Presupuestos regionales salgan adelante y era una oportunidad de incluir un tinte naranja», explica Molina.

El diputado recuerda que el acuerdo que se había alcanzado con el presidente autonómico incluía propuestas de muchos municipios, que fueron remitidas por algunos portavoces municipales del partido.

Sobre las relaciones con la dirección regional, Molina prefirió ser conciliador. «Las divergencias dentro de un partido no tienen que verse como una crisis o suponer un trauma, veo bien que las cosas se hablen, y aunque no estamos de acuerdo con la decisión que se ha tomado, pertenecemos a una organización y espero que las relaciones sigan fluyendo, a veces mejor y otras peor», concluyó.