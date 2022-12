El exempleado del Grupo Mixto que acusó a la diputada de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, de acoso laboral "con claro abuso de poder" ha sido sancionado con 500 euros de multa por "haber litigado con temeridad", según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso esta Redacción. La sala entiende que hay "mala fe" en las "graves acusaciones infundadas" y en la "gratuita afirmación de que Martínez Vidal presenta un trastorno mental", hasta el punto de diagnosticarlo como "trastorno de la personalidad narcisista". El juicio se celebró el pasado 19 de diciembre en el Juzgado de los Social nº1 de Cartagena.

"Esta sentencia pone una vez más de manifiesto que presentar denuncias falsas nunca puede salir gratis. El extrabajador, que además ostenta el cargo de adjunto al secretario de Organización del partido, así como también forma parte de la directiva de Jóvenes de Cs a nivel nacional, hizo un uso torticero de la justicia con fines puramente políticos, dirigido por no se sabe qué personas", explica a La Opinión la diputada.

Según los hechos probados, el demandante prestó servicio a la empresa desde octubre de 2021 como asesor jurídico de Martínez Vidal –y también para el Grupo Mixto–, con un contrato por obra y servicio de una duración determinada. La empresa le notificó la extinción de su contrato en mayo de 2022 por la finalización del servicio.

Ese mismo día, la diputada le envió un mensaje:

“Buenos días: tras meses analizando el funcionamiento del grupo, he decidido darle un giro a la labor parlamentaria en este último año de legislatura y tus ocupaciones (dirigir dos despachos de abogados y ser adjunto al Secretario de Organización del partido), son incompatibles con esta nueva etapa en la que necesitaré un asistente, una persona de mi máxima confianza dedicado exclusivamente a ello. Por ello, te agradezco el trabajo desempeñado durante estos meses y de deseo la mejor de las suertes en lo personal y profesional, estoy segura de que te irá fenomenal. Antonio y Lorena, nuestros asesores, te citarán para entregarte toda la documentación. Un abrazo”.

El asesor afirmó que no se le permitía tener opinión propia, se les ninguneaba, se les hablaba mal, se les sobrecargaba de trabajo e incluso se les amenazaba con perder su empleo. Sin embargo, la resolución dice que "no ha aportado indicios de ningún tipo sobre los cuales poder sustentar su pretensión y aplicar la norma con el efecto de imponer a la parte demandada la carga de justificar las decisiones adoptadas respecto al trabajador".

Al parecer, el extrabajador aportó como prueba un gran cantidad de capturas de pantalla de mensajes, aunque "en ninguno de ellos se aprecia por parte de Martínez Vidal ninguna afirmación ni actitud" que se identifique como una forma de vulnerar sus derechos fundamentales. Además, los testigos apoyaron en ese sentido a la diputada.

"Han sido meses duros para los dos diputados de Ciudadanos, que nunca entendimos cómo la dirección regional de nuestro partido no se posicionó a nuestro favor sin dudarlo y no suspendía cautelarmente en sus funciones a este extrabajador. Al contrario, lo fueron ascendiendo e incluso llegaron a postularlo como candidato a la alcaldía de Archena. En política, no todo vale", detalla la parlamentaria de Ciudadanos.

Despido improcedente

En su momento, el demandante fue indemnizado por el fin de contrato con 500 euros. Pidió en los juzgados que su marcha se calificara como despido nulo o improcedente, "por vulnerar sus derechos fundamentales". De hecho, recoge la sentencia que "alega que la extinción de su relación laboral no constituye sino la culminación de una situación de acoso que, por parte de la diputada regional Ana Martínez Vidal, ha venido sufriendo el demandante desde casi el inicio de su prestación de servicios, dirigida a forzarle a abandonar su puesto de trabajo".

Finalmente, la resolución también declara el despido improcedente, dado que "el empresario no puede decidir a su propia conveniencia en qué momento finaliza el servicio que constituye el objeto del contrato". En este caso, el trabajo del demandante era prestar servicio de gestión jurídica legal dentro del grupo parlamentario mixto "durante la presente legislatura".

Por ello, mientras esta no llegue a su fin, "hay que entender que la extinción del contrato no está justificada", por lo que se le tendrá que indemnizar. El dinero, cerca de 1.000 euros, tendrá que abonarlo el Grupo Mixto. Cabe recurso de Suplicación contra la sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.