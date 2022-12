Ciudadanos advierte de "consecuencias graves" a Martínez Vidal y Molina si negocian con el PP

Ciudadanos está a punto de romper relaciones con los únicos dos diputados que les queda en la Asamblea Regional, después de perder a cuatro en la moción de censura de 2021. En una comunicación interna del partido, a través de un grupo de WhatsApp de cargos de la formación a la que ha tenido acceso esta Redacción, se acusa a Ana Martínez Vidal y a Juan José Molina de no acatar las decisiones de la mayoría y hacer «lo que a uno le parezca con independencia del interés general», en referencia a la negociación de los presupuestos que ambos están llevando a cabo con el Partido Popular, a pesar de que Cs ya ha dicho que no los apoya. «El comportamiento de los diputados en este tema no es aceptable, y la decisión del partido en este tema está tomada y es irrevocable».

Recuerdan a los diputados que «ir en contra de las líneas marcadas por el partido constantemente, y siguiendo los estatutos vigentes, tiene consecuencias graves». El conflicto estalla, explican en esta comunicación, debido a que Martínez Vidal y Molina negociaron los presupuestos con el PP «sin ninguna coordinación con el partido». Además, remarcan que «no han presentado enmiendas y no hay justificación alguna para ello». Vidal dejó de acudir a las reuniones aunque se la cite y Molina ha vetado a un miembro de la Junta Directiva También destacan que se les citó a los dos a una reunión «para que explicaran a la Junta Directiva por qué han procedido de esta forma». Sin embargo, Vidal no asistió (no lo hace desde que dejó de liderar el partido) y «Molina se salió a los 15 minutos porque vetó a un miembro de la Junta Directiva, algo que es del todo inadmisible». Desde Cs consideran que la negociación ha quedado reducida tanto «que no se ven reflejadas las principales reivindicaciones del partido». En este sentido, añaden que «no se puede votar a favor de unos presupuestos por partidas mínimas circunscritas a municipios muy determinados y no a toda la Región». Además, califican de «inaudita» la actitud de Martínez Vidal, que ayer manifestaba en La Opinión que un documento firmado por López Miras «es más vinculante» que las enmiendas al presupuesto, «después de decir públicamente que no creemos en su palabra, después de que estén gobernando con expulsados y tránsfugas sin contemplar ni una pizca de diálogo con los partidos de la oposición y después de constatar que las enmiendas de Cs en otras legislaturas y las enmiendas municipales reflejadas en la Ley de Presupuestos han sido sistemáticamente incumplidas por el PP».