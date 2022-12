El CIS encumbra al PP regional, que puede alcanzar la mayoría absoluta, mientras contiene a Vox

El Partido Popular sacaría ahora entre 18 y 23 escaños si se celebraran elecciones autonómicas, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada entre el 17 de noviembre y el 2 de diciembre por teléfono a 329 murcianos, con un margen de error del 5,5%.

Esto abre las posibilidades del PP, que en la actualidad solo cuenta con 16 diputados, de alcanzar la mayoría absoluta (23 escaños) el próximo 28 de mayo, un resultado que le libraría de tener que negociar con Vox, partido que ganó las últimas elecciones generales en la Región de Murcia.

Sin embargo, la formación de Santiago Abascal lograría entre 4 y 6 diputados, cuando en 2019 obtuvo 4. Se trata de la primera encuesta que recoge un aumento considerable del apoyo a Vox. El Cemop, sin ir más lejos, dobla el número de parlamentarios que consiguieron hace casi cuatro años.

Lo que deja claro el CIS es que la derecha no tendría, en principio, ningún problema para gobernar si se sentaran a negociar una investidura, en caso de que lo necesitara Fernando López Miras.

El PSOE, por su parte, alcanzaría entre 15 y 17 diputados, insuficientes para gobernar en solitario y a seis de la mayoría absoluta. Su socio natural, Unidas Podemos, obtendría entre 3 y 5 escaños, por lo que estaríamos ante el único partido que mejoraría respecto a 2019, aunque entonces se presentaron bajo la marca de Podemos, sin IU-V.

Aún así, PSOE y UP seguirían necesitando un escaño en el caso de que los socialistas sacaran 17 y los morados, 5. Ese apoyo podría venir de Ciudadanos, que el CIS no da por muerto del todo y les ofrece una horquilla entre los 0 escaños y 2, dándoles la oportunidad de pasar a engrosar el Grupo Mixto. Si Cs entrara en la cámara murciana, un tripartito de PSOE, UP y Cs podría alcanzar los 23 escaños, aunque la fórmula es de las más remotas de las que caben en esta encuesta.

El 40% vota pensando en España

Sobre la valoración del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, menos de la mitad (el 45,9%) de ciudadanos encuestados piensan que ha realizado una labor buena o muy buena al frente del Ejecutivo autonómico durante este último ejercicio. Asimismo, más del 65% opina que el Gobierno regional no sabe o sabe poco sobre cómo resolver los problemas de la Comunidad.

El 63,5% de los murcianos considera que las elecciones generales son las más importantes, seguidas de las autonómicas (43,7) y el 51% le da más importancia al partido político que al candidato a la hora de votar. Además, un 40,7% reconoce que los temas nacionales tendrán un peso superior para decidir su voto en las elecciones autonómicas.

Por otra parte, el 66% de los encuestados aprueba la sanidad murciana, algunos incluso con buena nota. En cuanto a la educación y los centros educativos, más del 70% les pone una nota igual o superior a 5.