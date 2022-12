Este jueves la suerte ha sonreído a la Región de Murcia, donde El Gordo de la Lotería de Navidad ha dejado tres millones de euros en administraciones de Murcia, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. Pero la fortuna ha ido a más en, valga la redundancia, Fortuna y Lorca. El último quinto cantado, el 87092, ha sido vendido en Mazarrón.

Se ha hecho esperar este quinto premio, que es el que ha caído en los dos términos municipales, y hasta pasadas las 12 horas no lo han cantado los niños de San Ildefonso: 24492. Ese ha sido el número de la suerte que ha repartido 60.000 euros a la serie, o lo que es lo mismo, 6.000 euros por décimo comprado. En Fortuna han vendido ocho series, mientras que en Lorca se 'han vendido' en premios 600.000 euros.

"Todo en ventanilla"

En la Administración de Lotería San Roque, de Fortuna, han vendido 480.000 euros de uno de los quintos premios, el 24492, el cual “es muy bonito, puede ser una fecha de cumpleaños perfectamente”, comenta Pedro Ruiz, el encargado.

En concreto, se han vendido ocho series, “todo en ventanilla, y se devolvió muy poquito”. “Ya hay varios agraciados por aquí, dándonos un abrazo, se ha vendido todo en ventanilla, vecinos del pueblo, la mayoría”, dice Ruiz por teléfono a La Opinión

Aunque él no se ha quedado con ninguno, comenta, está feliz, ya que en 2021 su administración no disfrutó del sorteo de Navidad, ya que “falleció la administradora y estuvimos cerrados unos meses”. Reabrieron en primavera y la Fortuna, como el nombre de su municipio, se ha acordado de ellos.

"Le ha tocado a mi marido"

“Le ha tocado a mi marido, lo lleva con sus amigos, entre cuatro o cinco”, comenta Nieves a La Opinión, mientras celebran la suerte. Son 6.000 euros a repartir, aunque “para una cena nos”. “A mí no me ha tocado, le ha tocado a él”, insiste esta vecina, natural de Murcia, aunque “me casé y me quedé aquí”. “Y estamos aquí, celebrándolo, aunque mi marido se ha ido ya con sus amigos”, apunta”.

Los quintos premios han llovido en la Región, dado que el 36142, uno de ellos, se ha vendido en San Pedro del Pinatar y en Santiago de la Ribera. En la administración número 0 de esta pedanía de San Javier han vendido una serie entera, diez décimos con un premio total de 60.000 euros. En San Pedro, la ya célebre El Perolo ha vendido tres décimos en ventanilla.

Las administraciones de ambas localidades se han sumado a las fiestas de El Gato Negro, El Perolo o Río Nalón, que ya lo están celebrando.

Dos premios seguidos

En la administración El Dólar de Mazarrón han vendido un décimo del último quinto premio, el 87092, por ventanilla. El dueño, Javier Meroño, cree que algún vecino de esta localidad ha tenido que ser agraciado.

Pocos minutos después la misma administración se veía 'premiada' al repartir un décimo del segundo cuarto premio de la Lotería Nacional, valorado en 20.000 euros.