La saturación de las consultas de Atención Primaria, primer escalón asistencial al que acceden los ciudadanos, ha llevado a la saturación del segundo, el hospital. En este caso, son las Urgencias infantiles las que se están viendo más desbordadas por el aumento de los virus respiratorios, de ahí que los pediatras hospitalarios alerten de la situación que están viviendo y pidan refuerzos para estas fechas, las más complicadas del año.

Está siendo un fin de año especialmente difícil en las Urgencias, ya que «la tormenta perfecta de virus» que se está viviendo está afectando especialmente a la población pediátrica. «Los menores no han estado expuestos a virus en los últimos dos años debido a las medidas de protección covid y a la inexistencia de gripe en anteriores temporadas», por lo que no tienen defensas y están más expuestos a contagiarse, explica el doctor Joaquín Susmozas, jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital Santa Lucía de Cartagena.

Esto, unido a la falta de manejo de estas situaciones por parte de los padres, que no se han tenido que enfrentar a estos cuadros víricos y «no saben cuándo hay que dar una dosis de Dalsy o Apiretal» hace que aumenten las visitas a los servicios de Urgencias por casos que en otro momento se habrían manejado en casa.

Consultas de 10 minutos Entre las reivindicaciones de la AEP para lograr una atención de calidad destaca que las agendas de citación de pacientes de Atención Primaria sean cerradas y se den citas de un mínimo de 10 minutos de duración por paciente y, al menos, 20 minutos en el caso de las revisiones del niño sano. También insisten en que las ausencias de pediatras por baja laboral, vacaciones e, incluso, reducciones de jornadas, deben ser cubiertas por profesionales contratados como sustitutos. «No es aceptable que se repartan los cupos entre el resto de los pediatras de los centros» y piden que se incentiven las plazas de pediatría de difícil cobertura con una mejor retribución económica y una mayor puntuación en los concursos de traslado y oposiciones.

Desde la Asociación Española de Pediatría (AEP) recuerdan que hace cerca de un mes que solicitaron a las administraciones que pusieran en marcha medidas para acabar con la situación en la que se encuentran los pediatras de Atención Primaria para así «resolver con carácter urgente la situación de precariedad y déficit de recursos de la Pediatría en los diferentes ámbitos territoriales, en especial en el primer escalón asistencial» en el que están los centros de salud y consultorios.

Pero, «salvo contadas excepciones, nuestro llamamiento no ha tenido respuesta institucional», lamenta, al tiempo que recuerdan que ya se anuncian nuevas movilizaciones en el primer nivel asistencial en territorios como Cataluña y Valencia.

Ante esta situación, ahora los pediatras hospitalarios lanzan una alerta sobre el impacto que está teniendo la situación de la Atención Primaria en el segundo nivel asistencial: urgencias desbordadas y con esperas prolongadas, demoras en la atención y derivaciones a centros hospitalarios que no están justificadas y que complican aún más la situación.

De ahí que la AEP insista en «la necesidad de dar respuestas consistentes que garanticen el bienestar de la población infantil y adolescente y también su seguridad, así como la seguridad de los propios profesionales».

Los especialistas apuntan a que se ha constatado en las últimas semanas una mayor presión hospitalaria, con el notable incremento del volumen asistencial en las unidades de urgencias a causa de la circulación simultánea de varios patógenos respiratorios causantes de infecciones y su impacto en el retraso de la atención a los pacientes. Por lo que insisten en que «si dejamos que la Atención Primaria se colapse, asistiremos al colapso del resto del sistema».

Efecto rebote

El doctor Susmozas informa de que durante los últimos meses el número de consultas han aumentado un 80% respecto a las que tenían en las mismas fechas de 2019, antes de la covid, «por lo que estamos viviendo el efecto rebote con el adelanto de virus» que eran más habituales del mes de enero, como la gripe y los cuadros de bronquilitis. Además, la previsión es que la situación no mejore en las próximas semanas y que 2023 comience en las puertas de Urgencias infantiles con la misma presión asistencial.

No obstante, el responsable de Urgencias Pediátricas de Cartagena reconoce que «pese a la falta de profesionales, la Administración ha sido sensible a las peticiones, porque no podíamos asumir el volumen de asistencias que se nos venía encima, y se ha logrado un refuerzo de los equipos».

106 consultas de Pediatría están ocupadas por médicos de familia

Pediatría es en estos momentos una de las especialidades más deficitarias en la Región de Murcia, junto a Medicina de Familia y Anestesiología. En estos momentos, la situación es tal que hay 106 médicos de familia pasando consultas de Pediatría, según datos del propio Servicio Murciano de Salud (SMS), quien se enfrenta a una realidad complicada.

El propio Sindicato Médico Cesm en la Región alertaba hace sólo unas semanas de que más del 50% de las plazas de pediatras están ocupadas por médicos de familia en estos momentos, con situaciones extremas como la que se está dando, por ejemplo, en el Área de Salud del Altiplano, donde sólo el 18,18% de los profesionales que atienen a niños son pediatras, por lo que de mantenerse esta tendencia, «en unos años esta zona no tendrá ningún pediatra», alerta la presidenta del Sindicato Médicos, María José Campillo.

Esta situación ha ido empeorando con el paso de los años y así se refleja en la evolución que ha tenido el Área III de Lorca, donde hace cuatro años sólo el 46% de los profesionales que atendían las consultas de pediatría era pediatras, una cifra que ha caído hasta el 33,3% en la actualidad.

Si la situación en Atención Primaria es complicada, también se está poniendo cuesta arriba en Hospitalaria.

Según las cifras de Cesm Murcia, en las Urgencias Infantiles de la Arrixaca se están viendo entre 300 y 400 niños diarios y donde sólo hay dos pediatras, lo que ha generado casos de demoras de entre 8 y 10 horas durante este mes de diciembre, ya que la epidemia de virus respiratorios presente desde las últimas semanas se está traduciendo en un incremento de la presión asistencial extraordinaria en todos los ámbitos asistenciales, incluida la hospitalización pediátrica. La oleada actual de bronquiolitis, así como de otros cuadros respiratorios, compartida por otros países de nuestro entorno, está suponiendo un verdadero reto para los servicios pediátricos de cualquier nivel asistencial.

Ante esta realidad, desde la Consejería de Salud informaron de que se pondrían los medios necesarios y un refuerzo para hacer frente a este momento de mayor presión.

8 niños en UCI

Las cifras facilitadas desde la dirección del Hospital Virgen de la Arrixaca muestran que en estos momentos hay 123 menores ingresados en el Hospital Materno Infantil. De ellos, 47 están ingresados por patología respiratoria y de éstos 8 se encuentran en la UCI pediátrica.