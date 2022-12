“Queremos que la ‘Ley Sara’ sea una realidad antes del final de la legislatura”. Estas han sido las palabras de Rubén, hermano de Sara Gómez, tras el encuentro que ha mantenido con el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y en el que también han estado presentes sus padres Damián y Felisa, su hermana Nora, y Ana Toledo, amiga de la familia. Castillo ha entregado a la familia una copia del acuerdo plenario del pasado 6 de julio que recoge la aprobación de la regulación de las especialidades de cirugía, plástica, estética y reparadora, la denominada 'Ley Sara'.

Alberto Castillo, ha recordado que, además de la Asamblea Regional, el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron iniciativas parlamentarias similares "y que es deseo de todos, y hablo en nombre de los 45 diputados que votamos a favor, que la 'Ley Sara' se ponga en marcha cuanto antes”.

Por su parte, Rubén Gómez, hermano de Sara, quien ha agradecido “el trato y la labor del presidente del Parlamento autonómico”, ha pedido públicamente que la ley “vea la luz y no acabe en un cajón, porque desde que se produjo su aprobación el problema no ha desaparecido, es más, ha crecido”. En este sentido ha recordado que se están produciendo cerca de 400.000 intervenciones de cirugía estética “y el 90% la realiza personal que no tiene la especialidad”.

Sara Gómez falleció el pasado 1 de enero tras sufrir lesiones irreversibles durante el transcurso de una intervención quirúrgica. Sus familiares continúan inmersos en el proceso judicial, que se reanudará en Cartagena el próximo viernes.