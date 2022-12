El bloqueo del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) puede tener consecuencias funestas para sus tres trabajadores, ya que no hay nadie que firme sus nóminas del mes de diciembre ni de su extra de Navidad.

Uno de los consejeros del órgano consultivo, el director general de Modernización y Simplificación Administrativa, José David Hernández González, solicitó ayer una convocatoria extraordinaria de un pleno del Consejo «con carácter urgente» para esta misma mañana con el fin de nombrar a un nuevo presidente suplente y a un secretario.

Según explica en la comunicación enviada al resto de consejeros, el artículo 38 bis de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana dice que «corresponde al presidente del CTRM la ordenación de gastos y el ejercicio de las restantes competencias en materia de ejecución del presupuesto». Asimismo, se dice que «los pagos serán ordenados y realizados por la consejería competente en materia de hacienda a instancia del presidente del Consejo».

De esta forma, Hernández avisa en su escrito que es imposible formalizar contratos, aprobar gastos y proponer pagos. Esta situación impide, incluso, gestionar facturas y gastos como las que atañen a servicios básicos como la luz, el agua, el alquiler de la sede e, incluso, las nóminas de los funcionarios que allí trabajan. Además, Hernández remarcó que en la mañana de ayer fue advertido de la «situación insostenible de determinados pagos» del CTRM.

Fue a principios de junio cuando Julián Pérez Templado dimitía de su cargo como presidente del CTRM, si bien el Consejo de Gobierno no lo aceptó hasta hace un mes. Entre tanto, le sustituyó Santiago Álvarez, que también cesó de su cargo en octubre.

La Ley establece, también en su artículo 38, en su punto 6, que la persona titular de la presidencia del CTRM será nombrada por el Consejo de Gobierno por un periodo de 5 años y que su designación corresponderá a la Asamblea Regional de entre los candidatos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios.

Sin embargo, la mayoría que sustenta al Ejecutivo regional ha impedido hasta el momento que la Junta de Portavoces ordene un pleno para nombrar a un nuevo presidente.

La consejera del CTRM Juana Pérez, por su parte, ya intentó convocar un pleno extraordinario con el mismo objetivo de Hernández, pero no tuvo ningún éxito, ya que no acudieron los consejeros suficientes para que hubiera cuórum. Al no existir en el Consejo ningún reglamento ni procedimiento establecido para el relevo en la presidencia, ella da por hecho que debe aplicarse el criterio marcado en Derecho Administrativo, que da prioridad a la jerarquía, la antigüedad y la edad, por este orden. Como tampoco hay jerarquía alguna, Juana Pérez, que fue nombrada en representación del Consejo Económico y Social (CES), aspira a ser presidenta acogiéndose a la primacía de la antigüedad.