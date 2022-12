La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, aglutinando a 25.000 guardias civiles en todo el territorio nacional y el 50 por ciento de la plantilla de la Guardia Civil en la Región de Murcia, denuncian "el mal funcionamiento" del CATE de Cartagena ante la llegada de pateras de migrantes irregulares.

Desde el traslado del CATE de Escombreras a su actual ubicación en la Playa del Espalmador en el Puerto de Cartagena, dicen desde AUGC, "todavía se tienen problemas en su gestión". En concreto los problemas actuales vienen dados por la "falta de un protocolo de actuación" ante la llegada de migrantes que coordine adecuadamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. "Desconocemos donde se encuentra la falta de coordinación, pero es urgente que el delegado de Gobierno la acometa y resuelva de un modo definitivo esta situación", explican.

En este sentido, aseguran que el pasado lunes la Guardia Civil de Cabo de Palos interceptó a 11 migrantes irregulares que llegaron a la costa, en dicho momento instó la activación del protocolo para su asistencia y su traslado al CATE de Cartagena, como se venía haciendo al CATE provisional de Escombreras. Sin embargo, "recibieron órdenes de trasladarlos al acuartelamiento de Cabo de Palos y que antes fueran atendidos y registrados por Cruz Roja".

"Como ya hemos denunciado en anteriores ocasiones, los acuartelamientos de la Guardia Civil no tienen dependencias para la asistencia e ingreso de migrantes irregulares, además del riesgo sanitario que supone para los ciudadanos que acuden a denunciar y las familias de los guardias civiles que residen en los diferentes acuartelamientos", apuntan desde AUGC. "Por ello solo es posible atenderlos en la vía publica a la intemperie, sin dependencias, mobiliario o medios sanitarios algunos, carecemos de mantas, ropa, agua o comida para atenderlos y solo podemos esperar a la llegada de la Cruz Roja". A la "atención muy deficiente" hay que sumar, dicen, "el riesgo de fuga existente al encontrarse en la vía publica con escasa vigilancia".

Al parecer "esta disfunción viene ocasionada por el protocolo actual de Policía Nacional (en ningún caso coordinado con Guardia Civil) que retrasa mucho la apertura del CATE cuando se detectan pateras, incluso varias horas y con la exigencia de que los migrantes no sean atendidos en el CATE sino en el lugar de interceptación o en el acuartelamiento de la Guardia Civil de la zona".

El sindicato de guardias civiles expone que esta "disfunción" obligó el pasado lunes a que los 11 migrantes irregulares interceptados en Cabo de Palos a las 15:30 h "fueran asistidos a la intemperie en la entrada del cuartel de Cabo de Palos varias horas después por Cruz Roja y finalmente trasladados al CATE a las 20:30 h., cinco horas después. Mientras tanto tan solo una patrulla de la Guardia Civil debía vigilarlos por el consiguiente riesgo de fuga y porque dicha entrada es la utilizada por denunciantes, familiares, etc. para acceder al acuartelamiento".

Del mismo modo en la mañana del martes se interceptaron más pateras en las costas de Calarreona y varias patrullas permanecieron en la misma playa varias horas mientras ha llegado Cruz Roja para su asistencia. Lo mismo se ha denunciado en anteriores ocasiones con pateras que han llegado hasta las costas de Mazarrón y Águilas y los interceptados por el Servicio Marítimo que en lugar de llevarlos directamente al CATE los tienen que desembarcar en el puerto de Santa Lucía hasta que el CATE es plenamente operativo.

Demandan un protocolo coordinado con la Policía Nacional

Desde AUGC demandan "un protocolo de actuación ante la inmigración y funcionamiento del CATE", coordinado entre ambos cuerpos policiales y no solo establecido por Policía Nacional. El funcionamiento actual ocasiona "multitud de problemas a Guardia Civil, tanto en la asistencia deficitaria a los migrantes interceptados, como al peligro que ocasiona trasladarlos a acuartelamientos que no están preparados y que no cuentan con el número suficiente de patrullas para su vigilancia y asistencia".

Desde AUGC solicitan que el delegado del Gobierno se ponga al frente de esta cuestión y "promueva un protocolo ante la inmigración coordinado entre ambos cuerpos, donde se priorice la asistencia al migrante y la mejor gestión de los recursos de ambos cuerpos".