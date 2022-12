El Grupo Parlamentario Socialista presentará la semana que viene una enmienda a los presupuestos de la Comunidad del año que viene para que el Gobierno regional dedique un millón de euros a la contratación de psicólogos en los colegios e institutos en la Región de Murcia para reforzar la salud mental de los estudiantes.

Esta inversión se sumaría a los más de 50 millones de euros que se van a presupuestar para la salud mental. De ellos, 3,5 millones irán destinados a reforzar la plantilla con 64 profesionales nuevos (10 psiquiatras, 14 psicólogos clínicos, 20 enfermeras de salud mental, 10 trabajadores sociales y 10 terapeutas ocupaciones) y está prevista la construcción del segundo centro de salud mental El Parchís (Cartagena), la ampliación de la Unidad Psiquiatría del Hospital Morales Meseguer y la reforma Hospital Psiquiátrico Román Alberca.

El verano pasado, el Grupo Popular registraba una moción para instar al Consejo de Gobierno a poner en marcha un proyecto piloto para incluir las unidades de psicología en los centros educativos de la Región de Murcia con el objetivo de cuidar y proteger la salud mental de los menores. Sin embargo, desde el PSOE consideran que esta iniciativa, que no está contemplada para el año que viene en las cuentas públicas, no puede esperar más y aspira a que se inicie no como proyecto piloto, sino como una realidad en una parte importante de centros educativos. Para ello proponen comenzar con una inversión de un millón de euros para contratar a especialistas de la salud mental.

Cartagena. Diez millones de euros para la ZAL Al PSOE murciano le sorprendió que los presupuestos contaran con una partida reservada para la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Murcia, pero no para la de Los Camachos, en Cartagena, «cuando el Gobierno regional se comprometió a comprar suelo al Sepes». Por este motivo pedirán una partida de 10 millones con este fin. Además, el PSOE presentará una enmienda de 5 millones de euros para mejorar el sistema de recogida y saneamiento de aguas residuales en la cuenca vertiente al Mar Menor.

Según el estudio ‘Jóvenes en pleno desarrollo y crisis pandémica’ elaborado por las fundaciones FAD y Pfizer y publicado en septiembre de este año, la pandemia ha hecho mella y ha incrementado los problemas de salud mental entre los jóvenes. En concreto, el porcentaje de personas entre 15 y 29 años que declaraba sufrir con cierta o mucha frecuencia problemas psicológicos ha pasado del 6,2% al 24% de 2019 a 2022.

Dos nuevos centros de salud

Sin salir del área de Salud, el PSOE también enmendará las cuentas para que el Servicio Murciano de Salud (SMS) pueda contratar en 2023 a 150 médicos especialistas. Para ello, demandan una partida presupuestaria de 12.300.000 euros.

Sobre instalaciones sanitarias, el Grupo Parlamentario Socialista presentará varias enmiendas que permitan construir un nuevo centro de salud en Las Torres de Cotillas (por valor de 4.100.000 euros), otro en Lorquí (4.500.000), además de ampliar el centro de salud del municipio de Cieza (obras para las que estiman una financiación de 1.500.000 euros).

«Manos atadas»

El diputado socialista Alfonso Martínez Baños lamenta que Fernando López Miras hubiera rechazado trabajar en la oferta de presupuestos regionales que le ofreció el Partido Socialista. «Una vez superado en la Asamblea el debate a la totalidad, solo podemos enmendar para mover dinero dentro de las propias consejerías. Tenemos las manos atadas», explica. De esta manera, por ejemplo, no pueden «tocar» el presupuestos dedicado a la desaladora, por ejemplo, que asciende hasta los 31 millones de euros «aunque no produce agua», debido a la amortización de la compra y a su mantenimiento. Del mismo modo, el presupuesto del Servicio Murciano de Salud o del Info quedan inmovilizados.

Medio millón de euros para resucitar el proyecto de San Esteban en Murcia

Las primeras enmiendas socialistas a las cuentas autonómicas que se conocen no se han olvidado del municipio de Murcia. Una de ellas, por un valor de medio millón de euros, tiene como protagonista al yacimiento de San Esteban, que lleva paralizado desde la pandemia. Al mismo tiempo que desde el Ayuntamiento de la ciudad anuncian nuevos fondos Next Generation para potenciar a la ciudad como destino turístico, que afectarán al yacimiento, el PSOE reclama a la Comunidad que «cumpla su parte» y aporte la cantidad a la que se comprometió con el Gobierno de España para que la administración central pueda licitar nuevas actuaciones en 2023.

Asimismo, los socialistas presentarán otra enmienda por valor de un millón de euros para asegurarse que la Comunidad inicie nuevos trabajos en el Tranvía de Murcia en 2023. «Es poco dinero, pero el Ayuntamiento está negociando con el Gobierno de España para traer más financiación. La prioridad es llevar el tranvía al Carmen», explican.