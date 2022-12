El Rock Imperium Fest ha dado a conocer la distribución de bandas por días, y ha puesto a la venta las entradas de un día. La primera jornada tendrá lugar el viernes 23 de junio y estará encabezada por la tríada más icónica del power metal, Helloween, Blind Guardian y Stratovarius. El sábado 24 de junio el festival estará encabezado por Deep Purple y Europe, para finalmente el domingo 25 hacer estallar la ciudad de Cartagena con la mayor fiesta del rock que jamás haya vivido la ciudad gracias a Kiss.

La icónica e influyente formación estadounidense Kiss, una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, ofrecerá su despedida de los escenarios con una fecha única en España y lo hará en Rock Imperium Fest, en Cartagena. Un festival donde además estarán Deep Purple, Helloween y Europe.

Por el recinto situado en la Cuesta de El Batel, que esta edición será ampliado, pasarán 51 bandas, en las que también estarán Lordi, Blind Guardian, The Night Flight Orchestra o Stratovarius.

Cartel completo por días

El viernes 23 de junio actuarán en Cartagena: Helloween, Blind Guardian, Stratovarius, Steve’n’Seagulls, Saratoga, Evergrey, Tygers Of Pan, Tang, Rotting Christ, Misery Index, Venus 5, Alae noctis, Angel negro, Ciclon, Fixation, Headon , Jolly joker y Secret sphere.

El sábado 24 de junio será el turno de: Deep Purple, Europe, H.e.a.t., Soen, The Night Flight Orchestra, Suffocation, Metalite, Crisix, Chez Kane, The Big Deal, Lepoka, DWEF, Bloodhunter, Cryptosis, Iron Curtain, Skullmania y The Black Tree.

Finalmente el 25 de junio: Kiss, Skid Row, The Winery Dogs, Lordi, Nestor, Angel Witch, Leo Jimenez, Aborted, Spirit Adrift, Nordjevel, Death &, Legacy, Elure, Rainover, Redshark, Rise to fall, Salduie y Siska.

Más información y venta de entradas en la página web oficial del festival (rockimperiumfestival.es).