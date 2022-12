Murcia ha acogido la primera manifestación de los regantes para exigir la paralización de la subida de los caudales ecológicos del Tajo con la asistencia de cientos de agricultores de las zonas regadas por el Trasvase en la Región, Alicante y Almería, convocados por las Mesas regionales del Agua y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Los representantes de estas entidades se han reunido con el delegado del Gobierno, José Vélez, secretario general del PSOE murciano, quien ha aprovechado la cita para carga duramente contra su homólogo manchego, Emiliano García-Page.

Al también presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha le ha exigido "respeto" para los regantes del Levante y la sociedad murciano. Pero las palabras del líder socialista en la Región han trascendido el debate del agua y ha elevado el tono por los últimos discursos que ha tenido su compañero de partido, quien ha criticado las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez al respecto de las últimas reformas judiciales que ha planteado el Ejecutivo central. "Quiere rematar a todo el mundo que no piensa como él", le espetó Vélez, "no es razonable, le hemos respetado y lo único que le pedimos es que nos respete a nosotros".

Page logró un día antes de la reunión del Consejo Nacional del Agua, hace escasas semanas, modificar los planes del Ministerio para la Transición Ecológica de frenar la subida progresiva de los caudales en Aranjuez si se cumplía un programa de medidas ambientales asociado al Trasvase Tajo-Segura, donde se implicaba al Mar Menor y su recuperación, así como a mejorar la depuración de las aguas residuales de Madrid. Este control verde quedó sin efecto, ya que en la práctica el pacto acordado con los socialistas valencianos y murcianos paralizaba la subida a partir de los 7m/s en 2026.

En una recta final del año de máxima tensión en el Levante por el plan hidrológico del Tajo, el real decreto donde se recoge el programa de seguimiento, junto con los planes de cuenca, deben pasar ahora a manos del Consejo de Estado. Vélez, a preguntas de esta redacción, no tiene constancia todavía de si se ha modificado ese documento, aunque espera que el Ministerio "no toque ni una coma".

Es la garantía que tienen los socialistas murcianos de lograr una victoria tras el chasco del Consejo Nacional del Agua, donde el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, certificó que se subirían los caudales al máximo estipulado (8,6 m3/segundo en 2027) y desvinculó esta acción de que se cumpla sí o no el plan ambiental del Trasvase.

"No voy a dar por perdido este partido"

"El documento no es una solución para los regantes de la Región de Murcia. ¿Es una solución para los objetivos ambientales del Tajo? Pues no lo sabemos", se preguntaba el delegado. "No voy a dar por perdido este partido", insiste, al tiempo que le demanda al Ministerio no modificar el real decreto, un mínimo salvavidas de los regantes. "Entendemos que nadie saldría derrotado, ni Castilla-La Mancha ni nosotros, pero nadie saldría victorioso".

Lucas Jiménez, presidente del Scrats, demandó a la clase política regional "no ponernos ahora la gorra de los partidos". El líder de los regantes ve claro que el Ministerio ha comenzado a reconocer ahora que "no hay ninguna justificación técnica para subir los caudales. Es todo política". Las "patochadas y risotadas" no serán tolerables para los agricultores, y menos si se modifica "una coma" del real decreto. Al delegado le ha reclamado que active todos los "resortes para evitar esta tropelía política".

La siguiente parada de los regantes les llevará a Valencia el día 20, aunque no saben todavía si se reunirán con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El día 11 de enero habrá cita en Madrid, frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica.