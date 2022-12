La futura vía de entrada al barrio del Carmen desde el centro de la ciudad ya se encuentra en obras. Las máquinas han comenzado a trabajar en el entorno de la pasarela Miguel Caballero de Murcia, que será el acceso para llegar al otro lado del río cuando se cierre al tráfico privado el Puente Viejo, tal y como contempla el plan de movilidad que ha iniciado el Ayuntamiento de Murcia y que tiene en contra a parte de los vecinos carmelitanos.

Según el proyecto, la pasarela Miguel Caballero, que actualmente es de sentido único de salida del Carmen hacia el Ayuntamiento, será la nueva entrada para el tráfico privado al barrio y la previsión es que cuente con un carril para el vehículo privado y uno de carril bus segregado en sentido salida a Teniente Flomesta.

El calendario que maneja la Concejalía de Movilidad Sostenible, que dirige la edil Carmen Fructuoso, contemplaba que esta semana comenzaban los trabajos en la pasarela Miguel Caballero, así como en Ronda Norte y la avenida de la Azacaya. No obstante, desde la Glorieta no quieren desvelar la fecha en la que comenzarán oficialmente las obras en el propio barrio del Carmen, al no haber conseguido calmar los ánimos entre los comerciantes, que siguen convocando protestas contra el plan de movilidad.

Fuente municipales sí que indican que en todas las ubicaciones donde se ha comenzado esta semana los trabajos han arrancado con la señalización de obra, demoliciones de aceras, zanjas y canalizaciones. «Dado el carácter urbano de los trabajos, se extremará el cuidado de las distintas actuaciones y se trabajará en reducir las molestias en todo momento, garantizando los accesos a viviendas, comercios, y garajes», explican.

Ampliación de aceras y parking gratis en disuasorios

La ampliación en un metro de la acera de la avenida de la Constitución, la colocación de bancos y la plantación de arbolado no son suficientes para contentar a los vecinos que se oponen al proyecto de movilidad del Ayuntamiento y con los que ayer se reunió la concejala Carmen Frutuoso. La edil mantuvo un encuentro con la asociación de comerciantes Triángulo y la plataforma Murcia Centro Vivo, pero estos últimos no están de acuerdo y piden que se abra un periodo de alegaciones, paralizándose las obras, al tiempo que anuncian que se sumarán a las protestas convocadas en el Puente Viejo. Murcia Centro Vivo pide mantener dos carriles en la avenida de la Constitución y Gran Vía, a la vez que reclama alternativas a la pérdida de aparcamientos.

La concejala indica que con la ampliación de la acera de la avenida Constitución «se da respuesta a una reivindicación histórica de los comerciantes y vecinos, ampliando por vez primera la zona peatonal». Y se ha estudiado un convenio entre AparcaMurcia y la Asociación de Comerciantes Triángulo para que quienes compren en los comercios asociados tengan 2 horas de aparcamiento gratis en 5 disuasorios.