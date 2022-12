El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en la Región, José Vélez, asegura que el Ministerio de Transportes se ha comprometido a ampliar el número de trenes de Alta Velocidad que empezarán a circular a partir del próximo martes entre Murcia y Madrid a medida que aumente la demanda de los usuarios. Asegura sentir «vergüenza» ante las críticas del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, por la duración del viaje a la capital de España y le contesta que «el PP traicionó a la Región pactando que el AVE llegara por Cuenca y Alicante».

A partir del próximo martes habrá cuatro trenes de Alta Velocidad diarios en cada sentido entre Murcia y Madrid, dos con trayectos de dos horas y 45 minutos y otros dos con tres horas y 25 minutos de viaje, ya que pararán también en Alicante, Elda, Albacete y Cuenca .

Además de criticar el tiempo de viaje, el PP y el Gobierno regional sostienen que estos cuatro trenes resultan insuficientes.

«El Ministerio ya ha dejado claro que se trata de una oferta inicial y que, de forma progresiva, conforme aumente la demanda, se irá incrementando», responde Vélez. También recuerda que «el PP tenía la intención de traer el AVE en superficie, partiendo en dos la ciudad de Murcia y en contra de la voluntad ciudadana, provocando un conflicto social».

El secretario general del PSOE añade que «fue el PP el que condenó a la Región a convivir durante décadas con unas infraestructuras ferroviarias totalmente obsoletas». Destaca que el PSOE seguirá trabajando «para la electrificación de la línea Cartagena-Chinchilla,a la que el PP puso fecha de caducidad».

Renfe detecta a 450 murcianos que reservan y no viajan

Renfe ha empezado a avisar a los 450 viajeros de la Región que «han hecho un uso irregular» de sus abonos, al reservar plazas en los trenes que no han utilizado. La compañía ha informado en un comunicado de que «el objetivo es evitar la incorrecta utilización de estos títulos, en especial los comportamientos de determinados usuarios que reservan plaza en los trenes y luego no viajan, entre otros». Advierte de que enviará dos avisos y la tercera vez que detecte una reserva sin usar que no ha sido anulada a tiempo lo sancionará. Añade que se incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito.