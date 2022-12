La Consejería de Salud, a través del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, investiga desde hace días un posible caso de poliomielitis en un bebé de meses.

Desde Salud no confirman el caso e insisten en que «hay un posible caso de parálisis flácida aguda en investigación que aún no se ha confirmado» y que según marca el protocolo «se están realizando las pruebas pertinentes».

Sin embargo, esta Redacción ha podido conocer que en el diagnóstico que ha recibido el bebé en el Hospital Virgen de la Arrixaca, donde ha permanecido ingresado, se indicaba que la causa de su estado era polio.

«De momento no es un caso de polio, es un caso de parálisis flácida aguda que está en investigación», insisten desde la Consejería de Ronda de Levante, aunque desde el Instituto de Salud Carlos III apuntan a que la poliomielitis o parálisis flácida aguda es una enfermedad infecciosa aguda causada por los poliovirus (tipos 1, 2 y 3) que habitualmente es asintomática o cursa con síntomas leves e inespecíficos y menos del 1% de las infecciones cursa con parálisis.

De confirmarse, este sería el primer caso tras el detectado en el verano de 2021 en una menor procedente de Senegal. En ese momento se activó todo el protocolo y se avisó a la OMS, tomando muestras a los contactos y vacunando a los más estrechos, ya que se declaró la emergencia sanitaria, según indicaron desde Epidemiología a La Opinión.

Contacto con el Ministerio

En esta ocasión no se ha activado dicho protocolo al no haberse confirmado aún el caso y mantenerse en estudio «Nos estamos comunicando con el Ministerio, pero no por emergencia sanitaria, pues de momento la parálisis flácida aguda está en estudio», explican desde Salud.

A principios del pasado mes de noviembre el Ministerio de Sanidad solicitó a las comunidades que extremaran las medidas de control sobre la polio, una enfermedad de declaración obligatoria que se consideraba prácticamente erradicada y que está aumentando en varios países.

Hay dos tipos de vacunas contra la polio, la oral de la polio atenuada (que se usa en otros países) y la vacuna inactivada con dosis inyectada, que se administra en Murcia y en la que el riesgo es cero y se generan anticuerpos.