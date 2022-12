Renfe comenzará a avisar desde este mismo miércoles a los usuarios de 450 abonos gratuitos en la Región de Murcia por haber hecho un uso irregular de los mismos. Con ello la compañía quiere evitar el uso incorrecto que se les está dando, y luchar especialmente contra quienes están reservando plaza en los trenes y finalmente no viajan, impidiendo que otro usuario que lo necesita pueda hacer uso de esa plaza.

La manera de proceder será la siguiente: se enviarán dos avisos al titular cuando se detecte que ha reservado plaza y no ha viajado, a menos que haya anulado la reserva con la antelación que se requiere. El tercer aviso no llegará, será directamente la sanción, que consiste en incautar la fianza de 20 euros y anular el abono gratuito, que quedará inservible.

El titular del abono recibirá los avisos a través de un SMS o del correo electrónico, y aparecerá de la siguiente forma:

Los abonos gratuitos se están limitando al 3% -de los más de 2,3 millones de títulos adquiridos- a nivel nacional por su mal uso. "Genera un perjuicio al resto de los ciudadanos, limitando su movilidad, y desvirtúan la efectividad de estos títulos cuyo objetivo es incentivar la demanda del transporte público y contribuir a reducir las emisiones CO2", explica la compañía.

Las nuevas condiciones del uso del abono gratuito lo limita a cuatro viajes diarios, de ida o vuelta, aunque no se puede utilizar para dos viajes en un mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.

Renfe detectó que muchos de los trenes con asientos reservados hacen su trayecto casi vacíos, ya que las butacas se bloquean "por si acaso" y finalmente no se usan. A finales de septiembre ya se tomaron algunas medidas, como no permitir la reserva del viaje de vuelta si aún no se había hecho el de ida, aunque parece que no ha sido demasiado eficaz.