Un 'verano' en pleno invierno. El calor se ha instalado de forma insólita en Murcia. Son muchos los habitantes de la Región de Murcia que esta mañana se han sorprendido por la buena temperatura que hacía a primera hora de la mañana en pleno mes de diciembre. Más de 20 grados han registrado algunos termómetros en la ciudad de Murcia mientras que los viandantes se iban quitando los abrigos y distintas capas de ropa.

Algunos incluso se atrevían a ir en manga corta. Y es que no es para menos y nadie se lo esperaba: en Murcia se ha registrado la temperatura más alta de los últimos casi cuarenta años en estas mismas fechas.

Así lo explica Luis Bañón, meteorólogo y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Murcia, quien asegura que durante esta madrugada la temperatura ha bajado muy poco y la mínima se ha situado en 18,2 grados. Es, de esta forma, según los datos de la Aemet, la temperatura más alta desde el año 1984 debido a una "situación especial".

La borrasca Efraín ha traído masas de aire muy húmedas, de carácter subtropical, y aunque al sur y al suroeste de España no haya entrado en forma de lluvia, sí que ha llegado la condensación de esa humedad, lo que ha provocado temperaturas "relativamente templadas" en pleno mes de diciembre. Además, el meteorólogo también informa de que el viento que ha soplado por la noche, unido al cielo encapotado con nubes, han ayudado a que no haya refrescado todo lo que debería.

Situación durante varios días

¿Hasta cuándo se va a mantener esta situación? Al menos durante todo el día de hoy y posiblemente mañana, afirma Bañón. "Lo normal para en estos días en Murcia debería ser que los termómetros registrasen unos seis grados por la noche; sin embargo, para esta próxima madrugada se vuelven a esperar unos 14 ºC", sostiene.

La situación se espera que vaya remitiendo a partir del próximo jueves, con la progresiva bajada de temperaturas de nuevo.

Murcia 7:30 de la mañana un 13 de diciembre y en manga corta porque hace calor.



No entiendo nada — Jotadé (@JDTotana) 13 de diciembre de 2022

En redes son muchos los usuarios que han confesado "no entender" la temperatura registrada durante esta mañana. "El calor que hace en Murcia no es normal, he salido sin chaqueta y me asfixio", dice uno de ellos.

Martes y 13 de diciembre, pero a 20 grados y con calor a estas horas en Murcia. Hola, verano ☀️ — Olga Lorente (@OlguitaLorente) 13 de diciembre de 2022

Otros también han manifestado el "tremendo calor" en la capital a pleno 13 de diciembre.

El calor que hace en murcia no es normal, he salido sin chaqueta y me asfixio — !nma (@Imipl23) 13 de diciembre de 2022

Tremendo calor a las 7 de la mañana en Murcia. Wtf? — Natt🌛 (@blue_nym) 13 de diciembre de 2022

Previsión meteorológica para hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en la Región de Murcia cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, menos probables en el litoral.

Las temperaturas estarán en ascenso generalizado, salvo máximas sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán del suroeste flojos, más intensos en el litoral con intervalos fuertes, y en zonas altas del Noroeste, donde se esperan rachas muy fuertes.

En concreto, para esta jornada se esperan 16 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 20 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.