Aseguran que el Ministerio que dirige Pilar Llop no atiende a sus demandas, por lo que no les queda más remedio que volver a salir a la calle. Parar ellos para que pare todo, y tratar de demostrar que hacen falta para que el mecanismo de la Justicia funcione. Cientos de juicios y actuaciones judiciales se tuvieron que aplazar a finales de noviembre en la Región de Murcia debido al primer día de huelga de los letrados de la administración de justicia (LAJ), el nombre que tienen ahora los secretarios judiciales. Tal y como estaba previsto, la anunciada movilización de estos profesionales obligaba a suspender cientos de actuaciones en la Región, al igual que en el resto de España. El cuerpo solicita una retribución salarial adecuada al trabajo que efectúan tras asumir cientos de competencias nuevas. Los afectados avisan: "Si el Ministerio no negocia, en enero haremos huelga indefinida". Este miércoles 14 y este jueves 15 vuelven a parar.

El paro indefinido de secretarios judiciales amenaza con paralizar los juzgados de Murcia después de Navidad En concreto, se concentrarán en la puerta de la Ciudad de la Justicia en Murcia a las once de la mañana. "Llevamos desde 2009 esperando a que los distintos ministerios de justicia que ha habido desde esa fecha cumplan con el compromiso adquirido de que el aumento de trabajo y funciones conllevaría una adecuación salarial. Por fin, en abril de 2022 llegamos a varios acuerdos por escrito, todos ellos incumplidos: uno de ellos, la revisión de nuestras retribuciones en el mismo momento que se revisen las retribuciones de jueces y fiscales", indicaba a este diario recientemente la delegada territorial de la Unión Progresista de Letrados de Justicia, María del Mar Garcerán.