Elena Parlorio es presidenta de la Sociedad Murciana de Radiología y especialista en el Hospital Morales Meseguer de Murcia. El pasado mes de noviembre asumió el cargo de presidenta en la Sociedad Murciana de Radiología, filial de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), donde la doctora Parlorio es responsable de Estrategia desde noviembre del año 2020.

¿Qué es la Sociedad Murciana de Radiología y a cuántos especialistas aglutina?

La Sociedad Murciana de Radiología (SORxMU) es una asociación médico-científica profesional que agrupa hoy día a 215 socios de la Región entre médicos radiólogos y técnicos superiores de imagen diagnóstica (TSDI), cuya dedicación exclusiva es el diagnóstico o la terapia asistidos por la imagen.

¿Cuál es la línea de trabajo actual de la sociedad?

La Radiología es determinante hasta en el 80% de los diagnósticos, por lo que nuestro principal objetivo es aumentar la visibilidad de nuestra especialidad no solo entre los profesionales de la salud, sino también en los estudiantes de Medicina, en la población, autoridades e instituciones sanitarias. Es importante acercarnos al paciente para demostrarle que está en el centro del proceso asistencial. Por todo ello, hemos de establecer estrategias de mejora de la comunicación con todos ellos.

¿Cuáles son los últimos proyectos en los que trabaja la sociedad?

Acabamos de celebrar la reunión anual dedicada a la radiología musculoesquelética, en la que se han tratado las novedades en el diagnóstico y el intervencionismo en esa área concreta. Hemos invitado a un ponente destacado a nivel nacional y a ponentes especialistas de dentro de la Región de Murcia. Ya estamos pensando en la próxima reunión, que se celebrará después del verano, en la que queremos una participación activa de los residentes.

¿Qué retos o proyectos se plantea a corto y largo plazo?

A corto plazo queremos difundir toda participación de nuestros socios en cursos y congresos nacionales e internacionales, tesis, o cualquier otra actividad al margen de la tarea asistencial. También queremos acercarnos a la universidad, que los estudiantes conozcan lo que hacemos, y centrar el foco en la población. A largo plazo, tenemos especial interés en celebrar cursos y congresos de subespecialidades de la Radiología en nuestra Región y vamos a presentar nuestra candidatura para celebrar en Murcia el congreso de la SERME (sociedad española de radiología de musculoesquelética) en el 2025 y formar parte del comité local.

¿Cómo valora la situación actual de su especialidad: recursos humanos y técnicos, formación MIR, etc?

Existe un problema real para cubrir las plazas de la especialidad, no solo a nivel regional y nacional, sino mundial. La especialidad ha crecido a un ritmo trepidante y no lo ha hecho en la misma medida las plazas MIR ofertadas en los hospitales. Por otro lado, tenemos el problema de los hospitales comarcales, varios de ellos con un déficit real de radiólogos, lo que está obligando a poner en marcha el teletrabajo. Las guardias son duras, mucho trabajo para poco personal, problema que esperamos se afronte no solo en la Región sino a nivel nacional.