María Rodríguez Alcázar estudió Relaciones Internacionales y actualmente realiza un doctorado en la Universidad de las Naciones Unidas gracias a una beca de Posgrado en el Extranjero de la Fundación La Caixa. Asumirá su mandato como presidenta en el mes de enero de 2023.

En primer lugar, ¿cómo se siente al ser la primera mujer española en ocupar el cargo a presidenta del Foro Europeo de Juventud?

En realidad es un poco extraño. Es cierto que soy la primera mujer de España, pero ya ha habido otros dos primeros presidentes españoles. Y la verdad es que es un orgullo. Como también es todo un orgullo ser la embajadora de la Región de Murcia y siempre hablar de la Región en todos los sitios a los que voy.

¿Cómo fueron sus inicios?

Mis raíces asociativas están en Murcia, en Beniel en concreto, mi pueblo, en el asociacionismo estudiantil de mi instituto. Y creo que eso también lanza un mensaje muy positivo para la gente de la Región de Murcia, porque al final, muestra que si participas y te involucras en tu ámbito más cercano, aunque sea en el instituto, puedes cambiar las cosas y puedes entrar en un nivel muy alto discutiendo con grandes políticos y poder cambiar de esta forma la situación.

¿Cómo han transcurrido las elecciones en la Asamblea que han derivado en su elección como presidenta del Foro?

Pues la Asamblea ha tenido lugar en Tirana (Albania), que en este caso es la Capital Europea de la Juventud y ha reunido a alrededor de 200 personas jóvenes de toda Europa, que han ido representando a las diferentes organizaciones juveniles europeas y a todos los consejos de juventud de Europa. En esta Asamblea se celebraron las elecciones al equipo directivo del Foro Europeo, que está conformado por 10 personas de toda Europa, y para la presidencia, para la cual se presentaron solo dos candidatos, un chico de Reino Unido y yo. Y finalmente gané yo.

¿Cuáles son las funciones que asume con este puesto?

Realmente mi función principal es representar a la juventud ante las instituciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Mis labores son coordinar el trabajo de toda la organización y coordinar también a todas las organizaciones juveniles a nivel europeo: tanto a las europeas como a los consejos de juventud nacionales de toda Europa.

¿Y qué objetivos se ha marcado para este mandato que ahora comienza?

Va a haber una cosa clave en este mandato y son las elecciones al Parlamento Europeo, que van a tener lugar en mayo de 2024. Ahora mismo estamos en un momento clave para trabajar con todos los partidos políticos a nivel europeo, para que así incluyan algunas de nuestras propuestas, que hablen de juventud y que incluyan los problemas de los jóvenes. El gran reto que tenemos ahora mismo es ese, que los partidos políticos en toda Europa consideren tener candidatos jóvenes para las elecciones, que los incluyan dentro de sus programas y que hablen del clima, de salud mental, del empleo juvenil y de la emancipación, que son los grandes problemas que la juventud afronta.

Hablando de empleo, está de actualidad la polémica sobre el uso de jóvenes como becarios sin cobrar...

Pues, ahora mismo, a nivel europeo estamos intentado que haya una directiva que prohíba las prácticas no remuneradas; lo que pasa es que en España esto no entraría todavía porque justo ahora ha habido ciertos desarrollos políticos en torno a este tema.

¿Y algún objetivo que involucre a España también?

Una de las cosas por las que estamos luchando mucho en el Foro Europeo de la Juventud es que en todos los países de Europa sea posible votar a partir de los 16 años. Y esto es algo que está cambiando mucho; por ejemplo, hace un par de años se aprobó en Malta y ya llevaba años siendo así en Austria.... Y lo que intentamos desde este Foro Europeo es que esto sea posible para todos los países y para todas las elecciones. De este modo esperamos poder introducir esto en la agenda política.

Tiene a sus espaldas una amplia trayectoria en movimientos asociativos...

Exacto; yo empecé en la asociación de estudiantes de mi instituto. Después, participé en la Femae (Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes) y esta organización tiene otra a nivel estatal, Canae (Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes), de la cual fui presidenta. Y a partir de ahí participé en el Consejo de la Juventud español, que es parte del Foro Europeo de España, y este último es el que me ha propuesto ser presidenta.

¿Cuál ha sido su mayor motivación?

Desde siempre, desde la asociación estudiantil de mi instituto, me he dado cuenta y he visto que los jóvenes están muy desprotegidos, y que nuestras necesidades con mucha frecuencia no se tienen en cuenta y pasan desapercibidas en todo el debate político. El poder dar voz y tener una voz potente en la juventud, denunciar estos problemas y reivindicar nuestras necesidades, para mí siempre ha sido mi mayor fuerza motora. Y poder hacerlo ahora, encima a nivel europeo, es todo un orgullo.

¿Cuál es el mensaje que transmitiría a su generación?

Mi mayor mensaje, sin duda, es que todos los jóvenes participen, que se involucren en su ámbito local, que hablen de las cosas que no les parecen bien, y que se organicen con otras personas jóvenes, porque de esta manera es posible cambiar muchas cosas importantes.

¿Y cree que su caso podría llegar a motivar a otros jóvenes a que luchen por sus intereses?

Sí, creo que mi caso realmente puede mandar un mensaje muy bonito: no hace falta venir de una familia de clase buena o alta para llegar lejos. Porque, al final, si te involucras y participas, siempre hay otros canales para que tu voz se pueda escuchar. Espero que esto pueda servir para inspirar a otra gente porque, para mí, participar en la asociación de estudiantes de mi instituto es lo que me cambió la vida, y conocer por el camino a toda la gente que he conocido... Sin ese pequeño paso que di en mi instituto, nada de esto sería posible.