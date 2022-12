No cabe duda de que la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (PROEXPORT) tiene en Estados Unidos su prioridad de apertura comercial para las hortalizas y frutas españolas. En concreto, su principal objetivo es la Costa Este del país americano, pues se trata de la zona costera más poblada de los Estados Unidos y con una logística de transporte y distribución viable para productos frescos perecederos enviados desde Europa. En 2020, la población de los estados que la componen se estimó en 120 millones (36% de la población total del país que asciende a 332 millones).

La ciudad de Nueva York es la ciudad y el área metropolitana más grande de la costa este. Es por ello que la semana pasada una delegación de empresas asociadas a Proexport visitaron la feria The New York Produce Show and Conference y mantuvieron encuentros con importadores, distribuidores y funcionarios del Departamento de Agricultura de USA y de la Embajada Española en Washington.

La misión comercial tuvo un marcado carácter exploratorio del mercado, y estuvo liderada por el vicepresidente de la Asociación, Juan López, y por su director general, Fernando Gómez.

Según explica López, «nuestra visita a USA se enmarca en un intento de despertar el interés de productores e importadores americanos y de aproximar posturas con su Administración, para propiciar la apertura de su mercado a nuestras producciones vegetales y de la UE. En Proexport creemos que la actual situación de inestabilidad alimentaria y tensión en la cadena de suministro global podría moderarse, si mejorasen los acuerdos comerciales entre ambos bloques».

Las empresas que participaron en esta iniciativa fueron Agrícola Santa Eulalia S.L., Grupo Hortofrutícola Paloma S.A., Pascual Marketing SL, Pozosur S.L., Grupo G’s España, y la propia Proexport. La misión comercial estuvo subvencionada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Estados Unidos es, con diferencia, el importador más grande del mundo de frutas y hortalizas frescas, superando la cantidad de 20 millones de toneladas y 26.000 millones de dólares en 2020. A continuación, se sitúan Alemania (9 millones de toneladas), Rusia (7 millones) y China (6 millones).

En 2021 España exportó tan sólo 32.993 toneladas de frutas y hortalizas a Estados Unidos y desde hace 10 años se mantiene por debajo de las 60.000 toneladas. Para Fernando Gómez «se trata de una cifra bastante ridícula para un mercado tan grande. Muchos productos hortícolas europeos están todavía hoy cerrados al comercio bilateral por el hecho de estar gravados con elevados aranceles, o por no tener desarrollado un protocolo fitosanitario aprobado por ambas partes. Invitamos a avanzar juntos».

México es el principal país que se está beneficiando de la creciente demanda estadounidense de frutas y hortalizas y su cuota alcanza dos terceras partes del total importado. Perú y Chile también son grandes beneficiados, ayudados por un trato arancelario preferencial con USA.

Proexport colabora desde hace 4 años con el Gobierno español para obtener de Estados Unidos la próxima aprobación de un protocolo fitosanitario que permita introducir pimiento de la Región de Murcia. Igualmente ha demandado la apertura del mercado americano para brócoli y alcachofa, dado el interés mostrado de diversos importadores americanos. Por último, en años recientes Proexport contribuyó junto a la industria del procesado de alimentos a conseguir la reducción de aranceles para la exportación de transformados de alcachofa y pimiento.

Plan de trabajo en New York

La misión comercial de la asociación murciana ha contemplado la visita a The New York Produce Show & Conference, su participación en el Simposio de Comercio Global, la reunión anual de comerciantes internacionales de frutas y verduras para discutir las complejidades de la importación y exportación en un mundo en constante desafío, y una visita guiada por profesionales del sector a supermercados y mercados mayoristas en el área de Manhattan y Brooklyn.

La delegación murciana mantuvo un encuentro con Richard A. Ball, Comisionado del New York State Department of Agriculture and Markets, y de especial interés fue asimismo la reunión de trabajo con Begoña Nieto Gilarte, Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en EE.UU. y Canadá, de la Embajada de España en Washington, DC. Nieto aseguró un futuro prometedor para la exportación hortofrutícola española a USA, si bien advirtió de la complejidad de los pasos iniciales para aprobar los expedientes técnicos de apertura del mercado.