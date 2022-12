Pese a que la donación de óvulos está concebida como «un acto altruista, voluntario y confidencial» por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida del Ministerio de Sanidad, lo cierto es que las mujeres que lo realizan reciben una contraprestación económica de las clínicas de fertilidad por ello, por lo que la primera de las premisas pierde todo su sentido y dejaría de estar considerada una ‘donación’ que se realiza de forma altruista.

Esto, unido a que la mayoría de las donantes están entre los 20 y los 25 años, hace que esta opción sea más que atractiva para muchas universitarias, que lo ven como una forma de obtener ingresos extra, según los propios ginecólogos.

Los centros de reproducción de la Región de Murcia pagan una cantidad que oscila entre los 900 y los 1.200 euros a estas donantes de óvulos, según la información facilitada por varios de ellos a esta Redacción. Pero todos coinciden en defender que se trata de un acto altruista, «no una venta», y que el importe se entrega «por las molestias, las pruebas y las visitas a las que se tienen que someter las mujeres».

La doctora Laura Fernández, responsable del departamento de Ovodonación de IVI Murcia, explica que existen dos perfiles de donantes: «Están por un lado las estudiantes universitarias de entre 20 y 25 años, que son la gran mayoría, y por otro lado las mujeres cercanas a los 30 años que ya han tenido sus propios hijos y que quieren contribuir ayudando a otras mujeres».

En este caso, la especialista apunta a que la edad es muy importante en estos casos, ya que no es lo mismo un ovocito de una mujer de 43 años que el de una donante de 22. Fernández informa de que «las mujeres somos como un almacén de óvulos, ya que nacemos ya con todos los que tendremos a lo largo de nuestra vida y los vamos perdiendo mes a mes. Pero a partir de los 35 años el pronóstico de embarazo es más complicado», ya que se pierde calidad ovárica.

Por ello la legislación española permite la donación de óvulos entre los 18 y los 35 años, situando esta última como edad límite.

La doctora Laura Fernández considera lógico que muchas chicas jóvenes vean la donación de óvulos como una fuente de ingresos extra y pone como ejemplo aquellas otras que deciden participar en ensayos clínicos o trabajar los fines de semana.

El proceso se alarga un mes

El procedimiento para donar óvulos no es sencillo. Las mujeres interesadas tienen que pasar distintos filtros como una entrevista médica, una evaluación psicológica, se les hace análisis de sangre y pruebas genéticas de cromosomas, así como un test de compatibilidad genética para descartar enfermedades raras, y estudios de infecciones de transmisión sexual (ITS). Todo esto puede llevar hasta un mes, ya que las pruebas genéticas son más lentas.

Tras todas estas visitas y consultas, se procede a la estimulación ovárica y a la posterior punción para extraer los óvulos mediante intervención quirúrgica, según explica el doctor Juan Carlos García, de la clínica Ginemed de Murcia.

Este profesional reconoce que en la Región de Murcia, a diferencia de otras comunidades, «es complicado conseguir donantes de óvulos», algo que relaciona con el hecho de que «en Murcia hay un buen nivel de vida y las donaciones son más habituales en aquellas autonomías con una menor renta per capita». Aunque no ve correcto que «en muchas ocasiones se hable del negocio de la ovodonación, ya que esto no es así y no hay una motivación económica exclusiva detrás de este gesto».

García también indica que la mayoría de las donantes están entre los 20 y los 30 años, mientras que «por debajo de esa edad hay pocos casos».

LAS CLAVES ¿En qué consiste la donación de ovocitos? Es un acto altruista, voluntario y confidencial, por el que una mujer cede sus ovocitos (células reproductoras) a otra mujer o pareja para que puedan ser utilizados para tratamientos de reproducción asistida. ¿Cuál es su finalidad? Permitir el tratamiento de parejas en las que la mujer tenga muy baja reserva ovárica o riesgo de transmisión de algún defecto genético. ¿Cuál es el procedimiento para donar ovocitos? Tras acudir a un centro de reproducción, la candidata se somete a entrevista física y psicológica, y se recogen datos sobre los antecedentes familiares, así como una revisión ginecológica, una analítica hormonal y controles para confirmar que no padece enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas que pueda trasmitir. ¿Cómo se realiza la donación? La donante se someterá a un proceso que consta de tres fases: tratamiento hormonal, punción ovárica (para la extracción de los óvulos) y seguimiento posterior.

España, líder en donaciones

El especialista de Ginemed Murcia explica que España es uno de los países con más donaciones de óvulos tras EEUU, ya que «aquí se garantizan unas condiciones como que se mantiene el anonimato de la donante, lo que hace que vengan más parejas extranjeras a tratarse en nuestros centros».

Además, en nuestro país la ley contempla que no haya más de cinco niños nacidos vivos de la misma donante a nivel nacional. «Las donaciones no tienen límite, pero sí los nacimientos que se registran de la misma donante», insiste el doctor Juan Carlos García, quien afirma que el 80% de las mujeres de más de 40 años que se quedan embarazadas en clínicas lo hacen con óvulos donados.