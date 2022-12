La Consejería de Educación dejará en manos de los equipos docentes decidir si un alumno de Secundaria pasa o no de curso cuando haya suspendido tres o más asignaturas. El departamento de María Isabel Campuzano ha tenido que matizar en su currículo de la ESO, que ha sido aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno, los criterios para la promoción y titulación de curso tras los reproches de los servicios jurídicos de la Comunidad y el Consejo Jurídico de la Región, que advirtieron que el planteamiento inicial de poner un límite de suspensos iba en contra de lo establecido en la Lomloe.

En el caso de la promoción de curso, los alumnos con una o dos asignaturas suspensas no repetirán, pero, para aquellos que tengan tres o más, su futuro lo decidirán "por mayoría simple" un grupo de docentes, entre los cuales estarán quienes hayan trabajado con el estudiante. De esta forma, Educación no pondrá condiciones que se alejen de los criterios establecidos por el Ministerio de Educación para repetir curso, y reflejará en su currículo que la decisión final pasará por comprobar que el estudiante con varias materias suspensas haya adquirido las competencias y conocimientos clave.

La Consejería reflejó como factor decisivo para pasar de curso que entre las materias con calificaciones negativas no estuvieran Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, algo que ha tenido que quitar de forma definitiva en el texto final. "Con el fin de garantizar la máxima seguridad jurídica de esta importante norma, se han adaptado sus disposiciones de conformidad con el dictamen evacuado por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en consonancia con las manifestaciones realizadas en todo momento por la Consejería de Educación que siempre defendió que actuaría dentro de los márgenes legales establecidos", señalan fuentes de este departamento.

Para titular en la ESO, los alumnos que suspendan deberán tener una media igual o superior al Suficiente (también se va fuera la calificación numérica). Ante este caso, será el equipo docente, "de manera colegiada y por mayoría simple", quien decida sobre la obtención del título en virtud del "grado de consecución de los objetivos y de las competencias de la etapa mostrado por el alumno".

El Consejo Jurídico reprochó los límites puestos para titular y promocionar en Secundaria en su dictamen sobre el currículo de la ESO que había completado la Consejería. El órgano de consultas de la Comunidad en materia jurídica especificó que las restricciones que impone Educación al equipo docente "contradicen la intención expresamente manifestada por el legislador básico -el Estado- de dotarlo de libertad para que la decisión sobre la promoción o permanencia del alumno se base en el beneficio académico del alumno, con una evaluación individualizada y personalizada, enfocada a la consecución de objetivos".

En el borrador del currículo de Secundaria, la Consejería puso el límite para pasar en dos materias suspensas. Como regla general, el estudiante al que le habían quedado tres o más asignaturas debía repetir curso. Sin embargo, Educación añadió que, en estos casos y de forma "excepcional", los alumnos podrían pasar al próximo curso si se cumplían cuatro condicionantes: no había un insuficiente en Lengua Castellana y Matemáticas; si el equipo docente consideraba que las materias suspensas no supondrían una barrera para continuar "con éxito" el próximo curso, si sobre los alumnos había "expectativas favorables" o si la promoción del menor "beneficiará" su evaluación académica.

Los limitaciones para titular en la ESO iban por el mismo camino. En este caso no se especificaba un tope de suspensos, como indica la Lomloe, pero el borrador sí dejaba claro que los estudiantes debían obtener de medio un cinco o mas en la evaluación global para lograr la titulación. Otras posibilidades pasaban por, pese a suspender algunas materias, conseguir igualmente el título si el alumno adquiría "las competencias clave" o si hubiera "alcanzado los objetivos de la etapa".

Notas de final de curso

Educación repertirá el modelo de calificaciones que estableció para el currículo de Primaria tras el tirón de orejas del Consejo Jurídico. La Consejería, que pretendía mantener las notas con número en el acta de evaluación, dará la opción a los profesores de enseñar a los padres qué calificación (del 1 al 10) ha obtenido su hijo en un documento anexo al boletín oficial que deberán rellenar de forma obligatoria.

Este mes de diciembre los progenitores recibirán un primer avance sobre la evolución de los alumnos en las clases. Los boletines trimestrales tendrán "únicamente carácter informativo", señala Educación, por lo que los profesores podrán seguir entregándolos a las familias con el formato habitual para "una mayor claridad e información relativa a la evolución del alumnado durante el curso". Esta información trimestral adicional podrá recoger un análisis sobre las competencias adquiridas por los estudiantes, una calificación que refleje si el alumno tiene un 'insuficiente', un 'suficiente', un 'bien', un 'notable' o un 'sobresaliente' en una asignatura y, por último, un valor númerico.

Filosofía en 4º de la ESO

El nuevo currículo de Secundaria tendrá una asignatura de Filosofía para el último curso de la etapa y que será impartida por filósofos, como avanzó este periódico. El Ministerio de Educación optó en su parte del decreto de enseñanza mínimas de la ESO por no incluir Filosofía como optativa en el 4º curso. Esta asignatura, ‘Filosofía: Retórica y argumentación’, ayudará al alumnado a desarrollar la capacidad de debatir sobre cualquier tema, sea de actualidad, científico, artístico, político, etc. Asimismo, la materia ofrecerá herramientas para elaborar discursos; se trata aquí no solo de interiorizar las reglas de un discurso lógico y estructurado, sino de mejorar las habilidades comunicativas, tanto orales como escritas.

La Consejería ha preferido reforzar materias como Economía, Filosofía, Historia y Cultura Clásica en la Región, dándoles un "mayor protagonismo que el otorgado por el Ministerio de Educación". En lo que respecta a la rama humanística de Secundaria, Educación remarca que el Ministerio había creado un "vacío en el currículo". En 4º curso se ofertará una nueva materia llamada ‘El Mundo Clásico: Lenguaje, Historia y Patrimonio’, cuya finalidad no es solo mostrar los conocimientos adquiridos por el alumnado sobre el mundo clásico en sus facetas lingüística, histórica o patrimonial, sino aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que justifiquen su asimilación.

En lo referido a la materia de Historia, el Gobierno regional ha adaptado la redacción del currículo en ESO respetando el principio de cronología que “es inherente a un correcto aprendizaje del pasado y añadirá importantes acontecimientos históricos que han sido ignorados en las enseñanzas mínimas aprobadas por el Gobierno central”, como el descubrimiento de América o la Revolución Francesa, entre otros. Los currículos de Historia aprobados “están fundamentados en el rigor científico que exigen los especialistas para el estudio de esta materia y aportarán una visión objetiva y completa del pasado”, destacó Campuzano.

Una de las novedades más destacadas del nuevo currículo consiste en la elaboración de un trabajo monográfico de investigación que deberán realizar todos los alumnos en 4º de ESO y al que se dedicarán dos horas lectivas semanales. El trabajo podrá abordar diferentes temáticas, será evaluable y estará tutorizado por el profesorado de distintos departamentos.

En el nuevo currículo de Secundaria se eliminará la optatividad en primero y segundo de la etapa, ya que, señaló la consejera, “es en estos cursos donde se generan los mayores riesgos para el abandono educativo temprano del alumnado”, por lo que ambos deben de ser una evolución de Primaria, “ya que es necesario garantizar la continuidad de la ordenación académica de Educación Primaria con la ESO, permitiendo una transición lógica entre ambas etapas que refuerce la continuidad de los estudios”, aseguró.

La optatividad se incluirá a partir del tercer curso de Secundaria y se ampliará en cuarto, “niveles en los que el alumnado cuenta con la madurez necesaria para tomar decisiones acertadas que afecten a su futuro académico”, subrayó Campuzano.

Asimismo, el estudio de un segundo idioma será obligatorio para todo el alumnado de primero y segundo de la ESO. Esta medida “reforzará la coherencia con la ordenación académica de Educación Primaria”, aseguró la consejera.