Un grupo de enfermeros ha presentado una denuncia en Fiscalía para denunciar la "posible situación de irregularidad" en la que podría estar el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, que está dirigido por una Junta de Edad desde hace cuatro años, gestora cuyo cometido era convocar elecciones tras la salida del anterior equipo, liderado por Amelia Corominas.

Miembros de la asociación Plataforma de Transparencia Enfermería acudieron el miércoles a Fiscalía para denunciar lo que consideran "una posible situación de irregularidad, en que podría estar incurriendo la Junta de Edad del Colegio de Enfermería en el ejercicio de sus funciones".

Recuerdan los denunciantes que el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia está gobernado desde hace más de cuatro años por una Junta de Edad que fue nombrada desde el Consejo General de Enfermería y cuya única función era convocar elecciones. "Ante la demora en esta convocatoria, la plataforma ha denunciado la situación, tanto al Consejo General de Enfermería como a otras instituciones".

La presidenta de la Plataforma de Transparencia Enfermería, Sandra Navarro, manifiesta que "las enfermeras no nos sentimos representadas por la Junta de Edad de nuestro Colegio, queremos elegir a nuestros representantes. Además, no tenemos conocimiento de la gestión administrativa o económica de estos últimos cuatro años, ya que no se han convocado asambleas para informar a las colegiadas”.

Elecciones para enero

Tras las continuas peticiones para la convocatoria de Elecciones, la Junta de Edad del Colegio de Enfermería convocó el pasado 18 de noviembre las elecciones a Junta Directiva para el próximo 27 de enero. Desde la Plataforma de Transparencia Enfermería se muestran satisfechos por la esperada convocatoria de elecciones, pero su presidenta insiste en que "aún así no podemos dejar de denunciar los hechos en los que ha incurrido esta Junta de Edad durante tanto tiempo”.

Sandra Navarro espera que con la convocatoria de elecciones "haya un cambio en el Colegio" y explica que "durante cuatro años no han dado explicaciones ni cuentas de su gestión, no se han convocado asambleas, y eso nos ha llevado a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación de funcionarios públicos y malversación".

Corominas intenta hacerse de nuevo con el Colegio

La puesta en marcha de la maquinaria electoral ha iniciado el calendario para la presentación y validación de las candidaturas. El plazo de presentación finalizaba ayer miércoles y se han presentado Amelia Corominas, anterior presidenta del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, quien intentará volver al cargo, y Elena Ródenas, directora de Enfermería del Hospital Ribera de Molina.

Ahora, los servicios jurídicos disponen de dos días para proclamar las candidaturas, se abrirá un plazo de dos días para la presentación de alegaciones y éstas se resolverán, como muy tarde, el próximo lunes 12 de diciembre, debido a los días festivos que hay en la próxima semana, según explican desde la organización colegial.