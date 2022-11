La Región de Murcia será la primera comunidad autónoma con un seguro de montes, ha anunciado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, durante la presentación en la Asamblea Regional del Presupuesto con el que contará su Consejería para 2023, donde también ha avanzado la creación de 57 nuevas plazas para bomberos.

El seguro ayudará a hacer frente a las catástrofes que puedan producirse en los montes, ha dicho Luengo. Según el consejero, "el seguro de montes es una novedosa medida con la que nos adelantamos a otras regiones, ahorrará costes a la administración y nos permitirá llevar a cabo las acciones necesarias de conservación". Además, ha apuntado que esto se completa con la inversión de 15 millones para actuaciones de protección de fauna, difusión de los valores naturales, actuaciones relacionadas con la Red Natura 2000, restauración de hábitats protegidos, mejoras en el centro de recuperación de El Valle y en humedales, y el refuerzo de la educación ambiental y la sensibilización.

Así, se incrementan hasta los 18,4 millones la inversión en el Consorcio de Extinción de Incendios, con la creación de 57 nuevas plazas de bombero, "y cubriremos las que queden vacantes, fruto del compromiso del presidente López Miras", ha dicho el consejero. Además, se invertirán 3 millones de euros en la segunda fase de construcción del nuevo parque de bomberos en San Pedro del Pinatar, la remodelación del parque de Los Alcázares, la reforma del aula de formación en Molina de Segura y la redacción del proyecto del nuevo parque de bomberos en Caravaca de la Cruz.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias dispondrá de 473 millones de euros para 2023. La mitad de estos recursos, 251 millones, se destinará, según el consejero Antonio Luengo, para "cuidar los espacios naturales, la calidad del aire y del suelo".

Durante su exposición ha detallado que para el Mar Menor habrá 100 millones de euros, donde destacan actuaciones como el tanque de tormentas de Playa Honda. Además, habrá 11 millones de euros que se destinarán para la retirada de biomasa. Según Luengo, hasta la fecha se han retirado 24.000 toneladas lo que supone 400 toneladas de nitratos y 14 toneladas de fosfatos.

Estas actuaciones se seguirán realizando, ha indicado el consejero, para permitir la recuperación del Mar Menor y para que haya una buena imagen en las playas. En este sentido, se invertirán 13 millones en materia de saneamiento y depuración del entorno del Mar Menor, 3,5 millones en conservación del ecosistema y en la realización de actuaciones como la instalación de fondeaderos ecológicos en el entorno de las islas.

Por otro lado, se destinarán 6,7 millones para facilitar la incorporación de los jóvenes agricultores, 8,8 para que los agricultores puedan seguir modernizando sus explotaciones, 25 millones para seguir incrementando los cultivos de agricultura ecológica y se invertirán 9 millones para la ejecución de medidas agroambientales en los cultivos.

Para el consejero, este es el presupuesto "más verde de la historia", aunque considera que esto servirá poco sin agua. Luengo ha hecho referencia, así, al visto bueno que este martes se daba al Plan Hidrológico del Tajo y que supondrá un recorte de 100 hectómetros cúbicos. Para el consejero, la actuación del Gobierno central se realiza "sin criterio científico para incrementar el caudal ecológico del Tajo" y ha acusado también al Gobierno de enfrentar a las comunidades autónomas.

Reacciones

El socialista Fernando Moreno ha dicho que "algo no funciona" en la Consejería cuando el grado de ejecución del presupuesto es de un 50%. El diputado del PSOE considera que los agricultores necesitan asesoramiento para adaptarse a la PAC. Los socialistas no se fían de lo que ha expuesto el consejero porque "hay actuaciones que presupuestan todos los años, pero no los ejecutan".

Por parte del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha afirmado que los presupuestos son "un corta y pega de los del año pasado". La diputada considera que "no hay ni un euro útil para transformar nuestro sistema agrícola y ganadero y en el Mar Menor han metido partidas que nada tienen que ver con su recuperación".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha señalado que "no es verdad que los agricultores no son sensibles con el medio ambiente". Según ha dicho, "el futuro del Mar Menor depende de que no se detengan las actuaciones del Gobierno regional, especialmente en esta materia con actuaciones como la retirada de biomasa".

Finalmente, desde el PP Jesús Cano ha asegurado que el sector agrícola y ganadero es "esencial y el presupuesto va dirigido a este sector". Según ha dicho, el presupuesto "va ligado a la nueva filosofía europea, cumplimos antes que nadie", ha hecho referencia a la gestión de los fondos europeos. Su compañero Juan Antonio Mata ha destacado la inversión en emergencias, así como los fondos que se destinan a cuidar los montes.