Un lugar de encuentro para todo tipo de científicos, investigadores y profesionales de la ciencia y la sanidad, así fueron las VIII Jornadas del IMIB Pascual Parrilla, celebradas en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, el pasado 22 de noviembre. Un evento muy interesante que comenzó con un networking en el que los investigadores más jóvenes del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) expusieron los avances en sus estudios, en campos tan diversos como las enfermedades cardiovasculares, la hematología o la inflamación. Con el objetivo, como bien explicó, Bruno Ramos Molina, investigador principal en el grupo Obesidad y Metabolismo en el IMIB, de fomentar la colaboración entre los distintos grupos.

«La ciencia está en ti». Con esta frase resumió Fuensanta Martínez, directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), la importancia de la colaboración entre todos los estamentos científicos y sociales para crear un conocimiento útil que cubra las necesidades urgentes de la población.

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján y Juan José Pedreño, consejero de Salud, también arroparon estas jornadas. Pablo Ramírez, director del IMIB, también estuvo presente en el acto inaugural y aprovechó para recordar la importancia de la investigación en casos como la covid-19 y la necesidad de disponer de fondos para llevar a cabo estos avances. «Sin ciencia no hay curación. Es necesario facilitar a los médicos, facultativos sanitarios, biólogos, farmacéuticos, que podamos investigar. Somos los que mejor conocemos los problemas clínicos sin resolver. Es hora de cambiar los baremos de las bolsas de trabajo y las OPES, y premiar a los que sacamos horas de trabajo a costa de nuestra vida personal».

Innovación y co-creación

La primera mesa redonda ‘Investigación, Innovación y Cocreación’, estuvo moderada por Alberto Aguirre de Cárcer, director del diario La Verdad. En su intervención, la doctora Encarna Guillén, jefa de Genética Clínica en la Arrixaca enfatizó que esta relación entre investigación, innovación y co-creación, «debe ser sensible a los retos de la sociedad como ha sucedido en la pandemia; sostenible, porque no podemos plantear ya nada sin tener en cuenta los criterios de sostenibilidad. Y por último, desde una perspectiva ética, porque tenemos que ponderar adecuadamente que quizá los retos principales de la sociedad no significan solo que tengamos que estar pendientes de los retos mayoritarios, sino que hay retos de colectivos minoritarios vulnerables que tienen una mayor necesidad de atención».

A continuación, el representante de Farmaindustria, José Ramón Yagües, apuntó que los recursos utilizados en salud «no son un gasto, son una inversión». Ejemplo de ello son las vacunas covid.

Manuel Arellano dio el dato de que 80 % del gasto sanitario en atención primaria es para pacientes crónicos. A partir de esta cifra, explicó que esta perspectiva se basa en incluir al paciente en la cadena de toma de decisiones y, siguiendo con la temática de la mesa redonda, esto se traduciría en una reducción del gasto en salud y en una mejora de su calidad de vida.

Jesús Cañavate, director general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Región de Murcia, habló de los programas que se incluyen en la Estrategia Europa 2020 en su primera intervención. Este plan, explicó, «consiste en darle la relevancia que tiene la I+D+i sobre todo porque tenemos una fragilidad, vulnerabilidad, cronicidad y pluripatogecidad en la sociedad. La sociedad está envejeciendo, tiene unas necesidades diferentes y a partir de ahí hay que realizar estrategias que se han trasladado a todos los países de la Unión Europea».

Covid-19 e investigación

Mª Dolores Chirlaque, investigadora principal en el grupo de Investigación en Epidemiología y Salud Pública del IMIB, moderó la mesa redonda ‘Covid-19 e investigación’, que cerró la jornada. Esta comenzó con la intervención en diferido de Enrique Bernal, investigador principal en el grupo de Inmunología e Inmunotolerancia en Trasplantes y Enfermedades de Base Inmunológica del IMIB. En su intervención Enrique Bernal explicó que se encontraba en Estados Unidos debido a un «ilusionante proyecto que ha puesto en marcha en IMIB que pretende establecer vínculos con instituciones potentes y reconocidas para poder hacer así proyectos de investigación en conjunto para potenciar y fortalecer la investigación en enfermedades infecciosas. El primer paso era que uno de nosotros hiciera una estancia temporal en un centro de reconocido prestigio como es el Mount Sinai de Nueva York para conocer de primera mano su funcionamiento, crear contactos y establecer las bases que permitan poner en marcha proyectos de investigación. El segundo paso será establecer convenios entre ambos centros para consolidar estos proyectos y darles continuidad».

Marina Pollant, directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, explicó que el centro que dirige es el encargado de gestionar la RENAVE (Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica), donde confluyen los datos que se recogen de las enfermedades transmisibles que son objeto de declaración obligatoria como es la covid-19.

«Lo primero que hicimos fue describir las ondas epidémicas de lo que era la nueva pandemia en nuestro país. Sabíamos que, al principio, no teníamos bien registrados todos los casos porque no todos se diagnosticaban. Lo primero que pusimos en marcha fue el sistema para saber cuántos casos origina cada caso que se produce. Era una información muy importante para monitorizar una pandemia aunque fuese con una incompleta detección de casos», explicó la directora del centro.

Elisa García Vázquez, investigadora principal en el grupo de Patología Infecciosa, Microbiología Clínica y Medicina Tropical del IMIB, en la intervención final de esta mesa redonda explicó cuál había sido el papel del área de inmunología, microbiología y enfermedades infecciosas dentro de la investigación sobre covid-19. «Se pusieron en marcha varios proyectos. Uno de ellos era el registro de casos «muy importante porque uno de los problemas a los que se enfrentan los investigadores básicos y los clínicos es que hay una gran cantidad de información en los sistemas informáticos en los distintos servicios sanitarios y en los centros de investigación pero muchas veces es muy difícil establecer vínculos entre esas redes. Por ello crear estas plataformas es muy importante».

Avance en la investigación de terapias avanzadas

La segunda mesa redonda ‘Terapias avanzadas’ estuvo moderada por Casimiro Jiménez Guillén, subdirector general de Farmacia e Investigación de la Región de Murcia. Nuria Mir, directora médica de Enfermedades Raras de Pfizer, explicó cómo se está llevando a cabo la innovación en el área de enfermedades raras de Pfizer. «Pfizer lleva más de 20 años desarrollando fármacos para enfermedades raras, lo que supone el 10% del área de investigación total de la compañía», explicó. La representante de Pfizer apuntó que se desconoce la causa genética del 80% de las enfermedades raras, lo que hace patente la importancia de entrar «de lleno» en el campo de intentar curar estas enfermedades con terapia génica.

El doctor Eduardo Martínez, profesor asociado de Pediatría del departamento de Cirugía, Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Murcia, y jefe de sección de Neuropediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, habló sobre la atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad neurológica genética que tiene carácter degenerativo como ejemplo de la realidad de la medicina génica. Se trata de una enfermedad considerada rara, que es la primera causa de mortalidad genética entre las enfermedades neurológicas infantiles, con una alta tasa de portadores del gen, de la cual se estima hayan unos 900 casos a nivel nacional.

«La velocidad en la que esta enfermedad produce una degeneración en el cuerpo del paciente es alta, por lo que el doctor Eduardo Martínez», apunta la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz.

El doctor José Mª Moraleda Jiménez, catedrático de Medicina por la Universidad de Murcia, jefe de servicio de Hematología y Hemoterapia del hospital de la Arrixaca y coordinador de la Ricors-TeraV del Instituto de Salud Carlos III, explicó que «el Estado español cuenta con un Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas desde 2018 previendo el alto impacto económico y sanitario de estos medicamentos y para impulsar la investigación y fabricación». A nivel regional, en el hospital de la Arrixaca «tenemos acreditación europea de calidad del máximo nivel, la sala de terapias avanzadas y convenios con otros hospitales para hacer ensayos clínicos».