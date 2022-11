La Mesa General de Función Pública ha ratificado este viernes la propuesta de mejora para Atención Primaria que la Consejería de Salud ha presentado en Mesa Sectorial de Sanidad a las organizaciones sindicales a primera hora de la mañana. Pese a que en la primera reunión la Administración no ha logrado el respaldo mayoritario de los sindicatos sanitarios, en el encuentro en Hacienda sí que ha conseguido el respaldo que necesitaba, con los votos a favor de FSES (Anpe más Satse), Cesm y Csif, mientras que CCOO y UGT se han posicionado en contra.

La presidenta del Sindicato Médico Cesm, María José Campillo, ha salido satisfecha del último encuentro, ya que con estas propuestas se iniciará la mejora del primer escalón del sistema sanitario, la Atención Primaria, tan dañada tras la pandemia de coronavirus. Sin embargo, Campillo sostiene que los puntos abordados no son suficientes, sino un primer paso, por lo que "tendremos que abrir un debate sobre el modelo de Atención Primaria en el que estén representadas las sociedades científicas y el Colegio de Médicos".

No obstante, el paso dado por la Administración esta semana ha permitido frenar las protestas que médicos y enfermeros habían anunciado para las próximas semanas, tras lograr un aumento de plantillas en Atención Primaria con la creación de 213 plazas, de las que 123 corresponden a médicos de familia y pediatras, así como enfermería, pero con cifras muy bajas en otras categorías como fisioterapeutas (11), auxiliares de enfermería (11), trabajadores sociales (11) y auxiliares administrativos (18). Pero esto no es suficiente para los sindicatos, quienes preguntan cómo se van a reducir las listas de espera que se generarán cuando se limiten a un máximo de 35 citas diarias por médico las agendas de los centros de salud y consultorios.

El secretario general de Sanidad de CCOO, Miguel Ángel López, insiste en que "no ha habido negociación efectiva, ya que no hemos podido hacer aportaciones" y recuerda que la línea roja son las 35 horas que van a ir implantando todas las comunidades autónomas, "lo que debería haberse incluido en los presupuesto y que generaría 1.200 puestos de trabajo".

Desde el Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) su secretario general, Antonio Martínez, afirma que "no se ha hecho ninguna mejora respecto al planteamiento inicial, por lo que se sigue discriminando a parte del personal". Además, aclara que la mejora que menciona el sindicato de enfermería Satse de que se reconocerá el tiempo de solape entre turnos y que, según calculan beneficiará a unos 3.000 enfermeros, "es sólo una medida en estudio, por lo que no se ha decidido aún nada".

CCOO mantiene las protestas

Desde CCOO informan de que van a mantener las movilizaciones previstas. "Esta organización sindical no puede permitir que la Administración siga ninguneando la negociación colectiva" y anuncia movilizaciones para la implantación de las 35 horas semanales y el aumento de plantillas de todas las categorías. "No toleramos que se dedique dinero público, que no conocemos de dónde se ha desviado de un presupuesto supuestamente ya cuadrado, para salvar políticamente una manifestación y una amenaza de huelga. Nuestra movilización si será una realidad si, en la toda la administración pública, no se implanta las 35 horas", indican desde el sindicato.

Sobre la reunión de Mesa Sectorial apuntan que "CCOO está a favor de la creación de puestos de trabajo en Atención Primaria, pero en el documento la creación de puestos médicos es una venta de humo porque no se dispone actualmente de esos 123 profesionales para incluirlos en el sistema (es conocida la deficiencia a nivel nacional de estos profesionales). Sin embargo, en las categorías donde sí hay profesionales, se crean de manera significativa muchas menos plazas".