'Unidas por la vida' es el lema escogido por la Asamblea Regional en este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que han dado voz a tres víctimas de violencia de género de distinas generaciones. Julia, de 20 años; Noelia, de 41; y Amparo, de 62 (nombres ficticios), han contado a través de audios su experiencia en los Centros de Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Genero (CAVI) de la Región.

La más joven reconoce que ha pasado por "ataques de pánico, inseguridad y ansiedad". Sin embargo, el apoyo de sus padres, la religión y la psicóloga del CAVI la lleva ahora por un "proceso de recuperación" tras haber "experimentado un gran vacío". Anima a mujeres jóvenes y adolescentes a que no consientan el maltrato: "No aguantéis humillaciones, que os hagan sentir dependientes, no tengáis miedo. Tenéis ayuda de profesionales muy buenos, se puede salir de ahí. Vuestra salud mental está antes de todo y siempre podéis cambiar de vida y tener poder y fuerza suficiente para hacerlo, pero tenéis que creer en vosotras mismas".

La historia de Noelia es distinta, ya que ha aguantado veinte años de maltrato por parte de su pareja. "Llegaba borracho, se reía de mí... lo mismo de siempre", cuenta. Un día, casi mata a su nieta a patadas y terminó agrediendo también a una de sus hijas. "Llamé a la Policía y, tras mucho insistir, se lo llevaron detenido, pero lo único que querían era que nos calmáramos y subiéramos a casa con él". A la mañana siguiente fue a denunciar y le recomendaron que fuera al CAVI. "Estaba perdida. No sabía quién era, pero no me sentí sola. Tengo un recuerdo muy presente: la primera vez que fui a terapia. Mi cerebro no es capaz de asimiliar que he sido maltratada", reconoce.

"Sin casa, sin trabajo, sin estudios y tres hijas", agradece la ayuda económica y el asesoramiento jurídico que le facilitaron en estos centros. "Me hubiera gustado que los abogados de oficio hubieran pasado por un curso para tratar a gente en mi situación. Algunos no tienen la suficiente empatía o formación. Y lo mismo le ocurre a la Policía Local. No siempre una mujer tiene que ser golpeada para sufrir malos tratos", reclama.

Aunque el proceso para salir de esa situación no es fácil, Noelia reconoce que ahora le gusta su vida. "Tengo pareja, a mis niñas, retomé los estudios. Las cosas no mejoran de un día para otro, pero este es el camino. Renuncié a mi casa, a mis muebles y hasta a mi ropa, pero también renuncié a las pesadillas, a la ansiedad, a la tensión y al miedo". Ahora sabe que no es "culpable de nada, pero sí responsable de no denunciar". La culpabilidad, cuenta, "le hace más fuerte a él".

Amparo, de 62 años, tomó conciencia de su situación de víctima durante su primera reunión grupal en el CAVI tras escuchar a otras mujeres. "Fue un shock para mí", comenta. "Ante un mal gesto, un día huí. Era muy infeliz y no podía más. No era consciente de la importancia de lo que estaba viviendo, de la destrucción que suponía en mí", manifiesta. Ahora vive sola y sus hijos son independientes. "En esa soledad, que no esperaba, me he ido conociendo y construyendo. Lo más importante que hay en la vida es el amor propio", piensa ahora. Además, tiene un mensaje para las mujeres: "Huir al primer grito, insulto, desprecio o intención de controlarte, levantarte la mano o castigarte con la indiferencia. Nadie cambia. Y acudir al CAVI. No estamos solas".

Exposición

La música en directo de la violonchelista murciana Irene Ortega abría este acto de repulsa contra la violencia de género en el que el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, ha manifestado durante su intervención que los representantes de las instituciones "tenemos la obligación de centrar nuestros esfuerzos en trabajar y poner los medios necesarios para erradicar, de una vez por todas, este gravísimo problema". El presidente del parlamento murciano ha agradecido la valentía de estas mujeres que han participado en este acto relatando sus experiencias.

Otros testimonios de víctimas de la violencia de género han estado presentes a través de una exposición inaugurada en la sede del edificio. Una muestra, de la artista murciana Silvanele, compuesta por siete esculturas que "representan la historia de siete mujeres de otros países que han sufrido maltrato", según la autora, presente en el acto del 25N. Unos testimonios reforzados a través de vídeos que cuentan su historia en primera persona. 'El Día de las Muertas' se podrá visitar hasta el 5 de diciembre.

Además, se ha celebrado la tradicional ofrenda floral por cada una de las 38 víctimas de la violencia fallecidas este año 2022. Diputados regionales de los cuatro grupos parlamentarios, trabajadores de la Asamblea, e invitados al acto han participado en este homenaje, depositando una hortensia morada en su recuerdo, al tiempo que se ha escuchado de nuevo la música en directo de la violonchelista Irene Ortega, interpretando Preludio y Sarabanda de la Suite Nº2 de Bach. Tras la ofrenda, el minuto de silencio.