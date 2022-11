Comisiones Obreras y UGT han elaborado un manifiesto conjunto en el que reiteran su compromiso con la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres y hace un llamamiento a las trabajadoras y los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía para combatirlas hasta «su total eliminación», tanto de los centros de trabajo, como de la sociedad en su conjunto.

En el documento, las organizaciones sindicales recuerdan que un total de 38 mujeres han sido asesinadas hasta el 10 de noviembre de 2022 y 26 menores se han quedado huérfanos y huérfanas con motivo de la violencia de género. Desde 2003, el número de feminicidios asciende a 1.171.

Desde CCOO y UGT instan a las administraciones públicas a reforzar la educación en igualdad con el objetivo de identificar y neutralizar estas violencias y desterrar estereotipos.

«El Gobierno regional está firmemente comprometido con la violencia hacia la mujer: de enero y octubre se han atendido a más de 20.000 mujeres víctimas de violencia de género», indicaron desde el Ejecutivo autonómico.

Además, apuntaron que «se va a plantear que sea la Asamblea Regional quien lidere la aprobación de un nuevo Pacto Regional contra la violencia de género, donde se espera que se encuentre la unidad en torno a la erradicación de esta lacra social».

Las integrantes de la Plataforma de Mujeres Periodistas Feministas ‘Colombine’, con motivo del 25-N, piden «que no se utilice la violencia de género como munición», dado que esta lacra «no debe ser jamás un arma a arrojar entre unos partidos políticos y otros para conseguir votos». «Hay que poner el foco en el verdadero problema y buscar soluciones reales», dejan claro.

En un texto, remarcan que «1.171 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy. Es la fecha en la que empezó a generarse esta cruel estadística que nos avergüenza a todas y cada una de nosotras».

«A 38 de ellas las han matado este mismo año en España», precisan, para subrayar que «por eso, una vez más, alzamos la voz, como periodistas de esta Región comprometidas firmemente con los valores que representa el feminismo y la igualdad real, para decir ‘basta ya’ ante esta barbarie».

«Pero además en esta ocasión, en la antesala de un año electoral, pedimos, como profesionales del ámbito de la comunicación, que no se use la violencia machista como munición. Y es que estamos convencidas de que en cualquier ámbito o circunstancia, pero más aún si cabe en una campaña, la violencia que sufren las mujeres, la violencia de género, no debe ser jamás un arma a arrojar entre unos partidos políticos y otros».