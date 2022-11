El Auditorio El Batel de Cartagena acoge este jueves el acto de entrega de la I Edición de los Premios Murcia Diario. Lo más granado del mundo de la economía y la empresa arroparán en esta jornada al periódico digital del Grupo Zambudio, junto a autoridades regionales y representantes de las organizaciones empresariales.

Recordemos que los galardonados son Grupo Fuentes, Global París, Juan Antonio Pedreño (Ucomur), PcComponentes, Odilo, Embargos a lo Bestia y Andrés Rodríguez (Forbes).

Con estos premios nuestro periódico reconoce el trabajo de empresas y personas a lo largo de su trayectoria profesional. Nacen con la vocación de resaltar la labor de aquellas personas y empresas que son motor de nuestra economía y que han marcado la diferencia en su sector, convirtiéndose en referentes y líderes.

Estos galardones se han dividido en siete modalidades:

-Premio Empresa del Año para Grupo Fuentes. El Grupo Logístico Fuentes es un grupo familiar fundado por Agustín Fuentes Pérez en 1991, dedicado a la logística a nivel europeo y se sitúa entre las empresas lideres del sector. Murcia Diario premia la trayectoria de esta compañía que cuenta con sedes en Galicia, Madrid, Navarra, Valencia, Holanda. Tiene entre su cartera clientes de grandes compañías de impacto mundial. Posee una flota constituida por 680 camiones de las marcas Volvo y Scania. Este año Grupo Fuentes y sus 850 empleados forman parte de la empresa estadounidense Lineage Logistics, uno de los principales grupos logísticos del mundo.

-Premio Generación + a la empresa familiar para Global París. Magdalena López (Global París) es la tercera generación de esta empresa familiar, hija de Miguel López Abad presidente de esta compañía murciana de economía circular, cuyo eje central es la reutilización y el reciclado de residuos mediante los cuales generan materias primas. En Magdalena López se reconoce la continuidad del legado en esta empresa familiar que ha diversificado su actividad, ofreciendo servicios empresariales en lo referente a la transformación digital, construcción, transporte y logística y que en la actualidad cuenta con más de 10.000 clientes nacionales e internacionales.

-Premio Economía Social. Juan Antonio Pedreño (Ucomur Cepes). Este galardón reconoce al creador de un ecosistema de economía social en la Región de Murcia y que hoy es una referencia nacional e internacional en este terreno. Pedreño, que ha dedicado toda su vida al mundo social y el cooperativismo, es presidente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, UCOMUR; presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia, UCoERM; presidente de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, CEPES. También es Consejero del Consejo Económico y Social Estatal y presidente de la Comisión de Trabajo de Empleo y Promoción Económica del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. También es presidente de la confederación europea de patronales Social Economy Europe.

-Premio al impulso de la FP dual y la empresa para PcComponentes. Este premio que otorga Murcia Diario, destaca a aquellas empresas de la Región de Murcia que han impulsado y dignificado la Formación Profesional. PC Componentes es una de las primeras murcianas que se adhirió a la FP Dual por medio de convenios con centros educativos como el IES Miguel Hernández de Alhama. También son pioneros en la Región en realizar FP Dual Armonizada en el campo de la tecnología, como el convenio firmado con el IES Ingeniero de la Cierva de Murcia. Gracias a él se beneficiaron no solo los alumnos que finalmente realizaron prácticas en sus instalaciones en la modalidad dual, sino que la formación impartida por la empresa se destinó al grupo completo del ciclo de Desarrollo de aplicaciones web. La distinción a PcComponentes se hace de la mano de Caixabank.

-Premio Startup, innovación y empresa gacela para Odilo. La empresa cartagenera, conocida globalmente como el Netflix/Spotify de la educación, ha cerrado este año su ronda de financiación por un valor de 60 millones de euros, liderada por la firma de growth capital, Bregal Milestone. Esta ronda de inversión es la mayor conseguida por una compañía de e-learning en la historia de España y de Europa en lo que va del año. ODILO ha creado una categoría educativa con un enfoque y visión diferente a la del resto de proveedores de e-learning, y está consiguiendo niveles de engagement de usuarios entre 3 y 5 veces superior al de las categorías y enfoques educativos tradicionales.

Más de 8.500 organizaciones de 52 países, desde Ministerios de Educación, Universidades o escuelas privadas a startups y grandes empresas, ya han creado sus propios Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitados, a los que tienen acceso una base global de más de 100 millones de personas, gracias a Odilo.

-Premio a la expansión para Embargos a lo Bestia. Murcia Diario premia a esta compañía murciana por su política de expansión. El Financial Times la ha reconocido como una de las mil compañías que más ha crecido en Europa en 2021 y la firma no cesa en su plan expansionista. Desde 2014 esta cadena de tiendas ha logrado abrir 25 locales y entre sus retos empresariales a medio plazo es alcanzar las 90 en toda España. Por el momento, ha logrado crecer un 600% estando presentes en Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía. A nivel nacional a través de los Premios Cepyme 2020, ha sido reconocida como una de las 500 empresas españolas líderes en crecimiento.

-Premio Embajador para Andrés Rodríguez. El periodista afincado en Madrid tiene estrechos lazos con Cartagena, de donde es su familia materna. Es periodista, empresario y presidente de SPAINMEDIA, editorial que fundó en 2007. Esta editorial engloba revistas del panorama nacional como Forbes, Tapas (premio nacional de Gastronomía 2017 y mejor revista del año); Man On The Moon; T Magazine (The New York Times Style Magazine); la revista del grupo Ushuaia IU Mag y Robb Report y anteriormente también las cabeceras en España, L’Oficiel, Harper’s Bazaar y Esquire.

Rodríguez es también el fundador de los diarios El Independiente y El Sol, y ha sido director de Rolling Stone España; ESQUIRE España; Robb Report; Forbes España; Harper’s Bazaar; Tapas Magazine y L’Officiel España, además de director adjunto de El Dominical de El Periódico de Cataluña. Es socio y miembro del consejo de administración del diario El Español