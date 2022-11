Juana Pérez no ha conseguido ser nombrada presidenta del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) este jueves por la mañana. Como adelantó LA OPINIÓN, la representante del CES en el órgano consultivo convocó un pleno extraordinario con la intención de ponerse al frente de la institución basándose en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Sin embargo, la mayor parte de los consejeros del CTRM no han acudido a la reunión, por lo que no ha habido cuórum suficiente para seguir adelante.

Pérez entiende que debe aplicarse el criterio marcado en Derecho Administrativo, que da prioridad a la jerarquía, la antigüedad y la edad, por este orden. Como tampoco hay jerarquía alguna, Juana Pérez aspira a ser presidenta acogiéndose a la primacía de la antigüedad. No obstante, se ha dado de bruces con sus compañeros del Consejo, que exigen que sea la Asamblea Regional la que convoque un pleno para votar al nuevo presidente, tal y como reza la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Lo que buscaba Pérez era erigirse como máxima autoridad del órgano consultivo de manera temporal, mientras la Cámara murciana no procediera con el reglamento establecido. Desde el Partido Socialista no esconden sus sospechas de que el propio Fernando López Miras está detrás del intento de Juana Pérez para ponerse al frente y poder "manejarla". "En tablas" En declaraciones a esta Redacción, Pérez destaca que no tiene "ningún tipo de afiliación política" y lamenta que algunos consejeros estén "instrumentalizando" esta institución, que tienen "más de doscientos informes sin respuesta". En este sentido, subraya que como Consejo de Transparencia "no están atendiendo las reclamaciones de los ciudadanos". En su opinión, el CTRM "sigue estando en tablas", por lo que reclama a la Asamblea Regional que "nombre a alguien". Mientras esto no pase, recuerda que el expresidente Julián Pérez Templado "usó los mismos criterios" que ella reclama ahora para designar a su suplente.