Una de cada diez murcianas con discapacidad ha sufrido violencia sexual alguna vez

Una de cada diez mujeres con discapacidad de la Región de Murcia ha sufrido alguna vez violencia sexual. Según un informe de la Universidad de Murcia presentado este miércoles por la mañana en la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, un 10,6% de las 181 encuestadas manifiestan haber sido forzadas a mantener relaciones sexuales. Además solo un 15,7% identifica a su agresor.

El porcentaje aumenta considerablemente cuando se habla de malos tratos físicos, ya que casi un 30% manifiestan haber sufrido algún tipo de violencia de este tipo, fundamentalmente empujones, aturdimientos, golpes o patadas. Se trata fundamentalmente de personas del entorno cercano, sobre todo la pareja o expareja en más de un 40% de los casos, seguidos de amigos o familiares (20,8%) o compañeros de trabajo o estudios (16,7%). El autor es una persona desconocida solo en el 12,5% de las agresiones.

"Tengo tres hijos y los tres presenciaron algún tipo de agresión. Me ha tirado de un coche en marcha"

"Tengo tres hijos y los tres presenciaron algún tipo de agresión. Me ha tirado de un coche en marcha", cuenta María (nombre ficticio, como el de todos los testimonios recogidos en este artículo), de 55 y de Murcia, que sufre una discapacidad física. El padre de Nuria, de Molina de Segura y que tiene discapacidad psicosocial, también era un maltratador: "A mi madre le tiraba zafas de agua caliente por la cabeza, la maltrataba y a mí un día me cogió del cuello en el pasillo y por poco me ahoga". Carmen, muleña de 66 años y con discapacidad psicosocial, también recuerda las "palizas" de su padre. "Mi madre se murió de tuberculosis cuando cumplí 6 años. Cuántas veces he pensado que ojalá se hubiera muerto mi padre en vez de mi madre", no puede evitar pensar.

Tal y como muestra el estudio liderado por la Cátedra Gestión de la Diversidad de la UMU, el porcentaje sigue engordando al referirnos a las mujeres con discapacidad que han sufrido malos tratos emocionales, ya que son casi la mitad (48,6%). Menos de la mitad de las víctimas identifica a su agresor, no obstante, en la mayor parte de los casos se trata de personas del entorno laboral o de estudio (37,5%).

"Me puso un cuchillo cuando estaba embarazada del pequeño... Aquí, en toda la barriga"

Por otra parte, dos de cada cinco murcianas con discapacidad, un 41,1% de las encuestadas, reconoce haber sufrido violencia machista provocada por su propia pareja o expareja, bien sea por maltrato físico, emocional o sexual. se trata de 65 de las 181 mujeres entrevistadas. De ellas, el 14,8% manifiesta sufrir maltrato de su compañero actual. Cabe destacar que sobre un 10% de las encuestadas existe sospecha de que también sufran maltrato por parte de los investigadores a raíz de las respuestas facilitadas en el cuestionario, si bien las supuestas víctimas no lo declaran explícitamente.

"Me puso un cuchillo cuando estaba embarazada del pequeño... Aquí, en toda la barriga", cuenta Esther (29 años), con discapacidad intelectual y natural de San Javier. Cerca de ella, en San Pedro del Pinatar, vive Yaiza, de 57 años y con movilidad reducida. A ella le cuesta más reconocer que sufre malos tratos: "Pegarme no me ha pegado, pero sí me ha agarrado y me ha empujado contra la pared y me ha insultado [...] no fue una agresión ni una paliza ni nada, simplemente un traqueteo, un golpe así de decir estate quieta".

Doble vulnerabilidad Tal y como refleja el estudio, este colectivo sufre una doble vulnerabilidad. Por un lado, por ser mujeres y, por otro, por tener una discapacidad. Según datos de 2019, en la Región hay 160.414 personas con discapacidad administrativamente reconocida, es decir, con un grado igual o superior al 33% (en España son 3.257.158 personas). De ellas, 82.445, un 51,4%, son mujeres. La Región de Murcia dedicó en 2019 a la discapacidad el 1,43% de su presupuesto, señala el informe, mientras que la media de todas las comunidades está en el 1,17%.

"Mercancía dañada"

Uno de los puntos en los que quiso incidir Ana Millán, coordinadora del proyecto de investigación e intervención, durante la presentación del informe fue la percepción muy negativa que estas mujeres tienen de su propia imagen y, como consecuencia, su baja autoestima. Incluso, algunas llegan a justificar su maltrato por ser tan poco favorecidas o tan torpes y, según ellas mismas, "mercancía dañada". Sobre todo, entienden esa violencia si proviene de sus parejas, lo cual las convierte en un colectivo muy propicio a continuar sufriéndola en futuras relaciones.

"Ni me valoro, ni tengo autoestima y muchas veces dudo de mí misma. Todavía me sigue pasando que consiento que mucha gente me maltrate porque no sé cómo pararlo a nivel profesional [...] No tengo armas para defenderme ni he aprendido a defenderme", afirma Mónica, de Las Torres de Cotillas. Tiene 48 años y presenta un cuadro multidiagnóstico, con problemas de movilidad y discapacidad psicosocial.

"En mi vida me han pegado tantas hostias que ya te digo que me fio de poca gente"

El estudio concluye que las mujeres más vulnerables a sufrir este tipo de violencias tienen un diagnóstico de discapacidad psicosocial o intelectual, con baja autoestima, de edad comprendida entre los 25 y los 45 años, sin red de apoyos de calidad y dependientes económicamente. "Son las más propicias para convertirse primero, en víctimas de violencia psicológica, que puede variar posteriormente en física", se explica en el informe. El maltrato, añade, es "perpetrado por hombres del entorno cercano (hermanos y padres) en las primeras etapas de la vida, especialmente en la juventud, y posteriormente por hombres (parejas) celosos y controladores, que abusan del consumo de sustancias tóxicas y tienen conductas agresivas".

El maltrato que han recibido de su entorno desde muy jóvenes tiene como consecuencia testimonios como el de Paula, una mujer de Cieza de 49 años con discapacidad psicosocial: "En mi vida me han pegado tantas hostias que ya te digo que me fio de poca gente".

Propuestas de intervención

Desde la Cátedra Gestión de la Diversidad proponen atender especialmente la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad y desarrollar líneas de trabajo específicas para aumentar sus niveles de autoestima. Asimismo, instan a las administraciones públicas a capacitar a las mujeres con discapacidad en materia de inserción laboral para posibilitar su autonomía e independencia individual.

"Tengo un buen horario y el sueldo no es una maravilla, pero te da una independencia económica y una sensación de que vales para algo y de que por fin tu vida tiene un poco más de autonomía, de sentido, te sientes un poco más valorada", cuenta Mónica. Elena, de 29 años y con discapacidad intelectual, busca trabajo en San Javier para "conseguir dinero y no estar pensando en pensamientos malos".

Desde la UMU también proponen crear protocolos específicos que ofrezcan redes de apoyo profesionalizadas y de calidad a las mujeres víctimas de maltrato. También creen necesario organizar un sistema de respuesta institucional efectivo, coordinado entre las entidades que apoyan al colectivo de mujeres con discapacidad, con personal especializado para tender sus necesidades, con el obetivo de reducir la victimización secundaria de las damnificadas.

Por último, facilitar la educación en igualdad de derechos para todas las personas a nivel regional, como medida para reducir la desigualdad que sufren especialmente las mujeres y niñas con discapacidad debido a la intersección de su género y su condición.

La vicepresidenta y titular de la Consejería, Isabel Franco, comentó tras la presentación del estudio que "las cifras son sobrecogedoras" y destacó la importancia de "obtener datos concretos de distintos ámbitos como estas sobre discapacidad, que nos marcan la hoja de trabajo que debemos seguir a partir de ahora y las prioridades que debemos establecer".

Entre las acciones puestas ya en marcha desde la Consejería, especialmente dirigidas a mujeres con discapacidad, está el programa 'SENSIBILIZA-T', sobre formación e información que se desarrolla en centros de atención a personas con discapacidad, y el proyecto 'ÚNICAS' para detectar situaciones de violencia en mujeres con discapacidad, promovido por Cermi Mujer con la colaboración de la Consejería. Asimismo, el pasado lunes se presentó una guía sobre violencia de género elaborada en lectura fácil para ser entendida por todas las personas que la lean, especialmente aquellas que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual o física y especialmente visual.