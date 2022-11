Por ello, también solicita a la Comunidad y, en concreto, a la Consejería de Salud, un incremento del 31% sobre lo presupuestado para este año, alcanzando así los 418 millones de euros. "Con este incremento se destinaría a la Atención Primaria el 19% del presupuesto total de sanidad -sobre lo presupuestado en 2022, que fue el 14%-, porcentaje aún alejado del 25% demandado en el manifiesto en Defensa de la Atención Primaria", explican.

Asimismo, el informe también indica que con este aumento del presupuesto también se permitiría incrementar las plantillas de los equipos de Atención Primaria en los 138 nuevos médicos de familia citados anteriormente, así como 12 pediatras, 364 enfermeras. 41 trabajadoras sociales y 85 auxiliares administrativas.

El "gravísimo deterioro" que experimenta la Atención Primaria en la Región de Murcia "debido a la insuficiente financiación de los últimos años, con grave riesgo para la salud de todos los ciudadanos", hace "imprescindible" un incremento importante del presupuesto para 2023, señala el manifiesto.

Asimismo también apuestan por destinar 68 millones para inversiones en construcción y mejora de centros de salud, otros 15 millones para inversión en tecnología, 3 millones en formación y distintas cuantías para creación de Gerencias de Atención Primaria, incorporación de Salud Pública en las Gerencias de Área, así como "mejorar la atención a ancianos frágiles, mejorar la coordinación con Salud Mental y para promover la orientación y participación comunitaria".

Los sindicatos "consiguen el compromiso" del Gobierno regional

Por su parte, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT aseguran que han "conseguido el compromiso de la Administración regional de la mejora de la Atención Primaria en todos los niveles y categorías profesionales".

Aun así, ambos sindicatos explican que "no se descartan movilizaciones si no se incluyen en los presupuestos las cuantías necesarias para la implantación del acuerdo 'Para una administración del Siglo XXI', en el que se incluyen mejoras laborales, entre ellas la recuperación de la jornada de 35 horas semanales que supondría la creación de empleo y una mejor atención sanitaria", entre otras medidas.

Las dos organizaciones sindicales "han transmitido la urgencia de que la Administración Regional invierta en una sanidad pública y de calidad y apueste por la implantación de dicho acuerdo que supondría la contratación de unos 1.200 nuevos profesionales de todas las categorías".

Aunque el devenir de la reunión "ha sido fructífero" con "importantes compromisos de mejora por parte de la Administración Regional", los sindicatos amenazan no con más movilizaciones "si estos compromisos no se materializan, pero sobre todo si no hay un compromiso firme para la implantación de la jornada laboral de las 35 horas semanales y el resto de mejoras que incluye el Acuerdo firmado con el Gobierno a nivel nacional".