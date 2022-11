Dos seminaristas de Santa María del Mar de los maristas en La Marina de Elche han acusado al ex delegado del Gobierno en la Región de Murcia Joaquín Bascuñana de abusar sexualmente de ellos cuando era profesor en el centro religioso.

Con las dos nuevas declaraciones de estos dos antiguos alumnos del internado de Elche ya son cinco los testimonios que apuntan a Bascuñana como presunto autor de estos hechos. Tal y como informa El País, dos responsables del centro ilicitano habrían encubrido los hechos, que habrían tenido lugar en los años setenta, hace ahora más de medio siglo.

En concreto, se trataría de Abilio Díez y Severiano Bayona, antiguos directores del centro religioso, que no habrían atajado el problema tras conocer de boca de las propias víctimas lo que estaba ocurriendo.

Los dos nuevos denunciantes sostienen que el ex delegado del Gobierno murciano aprovechaba que estaba a solas con los entonces menores para abordarlos para realizarle tocamientos.

El pasado 25 de octubre El País también informaba de que tres antiguos alumnos del seminario denunciaban por presuntos abusos sexuales ante el Defensor del Pueblo a Bascuñana, político del PP que fue delegado del Gobierno en Murcia de 2022 a 2015, con Rajoy de presidente del Ejecutivo central.

Joaquín Bascuñana anunció su dimisión el Día de la Región de hace siete años, porque su cabeza (estaba siendo investigado) era una exigencia de Ciudadanos para poder llegar al acuerdo que permitió a Pedro Antonio Sánchez (ahora también investigado) presidir la Comunidad. Bascuñana también fue consejero de Política Social, Mujer e Inmigración y se ocupaba del área de menores.

"No tengo conciencia de ello"

Este diario ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, contactar con Bascuñana tras salir a la luz estas acusaciones. Al citado periódico de tirada nacional declaró: «No doy crédito, no lo puedo entender, no tengo conciencia de ello, juro por lo más sagrado que nunca en mi vida he tocado a un niño». Los supuestos abusos estarían, en todo caso, prescritos y por el momento no hay ningún procedimiento judicial abierto.

Bascuñana no está ya en política, aunque tiene previsto un juicio: el del caso Novo Carthago, por el que tuvo que dimitir. Nadie del Gobierno regional se pronunció este lunes sobre el caso. Sí lo hizo Podemos, que cree que «Bascuñana representa mejor que nadie al PP de la impunidad y la indecencia, pero lo que hoy hemos conocido supera cualquier límite».