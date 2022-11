La vida de Francisco López cambió en octubre de 2014. Tras sufrir un desprendimiento de retina, fue operado en el hospital Santa Lucía de Cartagena. Una intervención casi rutinaria. No en su caso: 24 horas después descubrió que no veía por el ojo derecho. Tenía 61 años. Se deprimió, dejó su trabajo de mecánico en la Renault de Mazarrón y acudió a los tribunales. Ocho años después, el juzgado de primera instancia número 2 de Totana acaba de estimar que fue el uso de un lote tóxico de perfluoroctano lo que afectó al ojo. La sentencia estimatoria condena a Allianz, aseguradora de la farmacéutica alemana Alamedics, a indemnizar con 370.000 euros a López.

¿Cómo han sido estos ocho años?

Duros, acostumbrándome a no poder hacer muchas que solía y con mucha incertidumbre, los procesos judiciales son muy largos. Me quedaban dos años para jubilarme y tuve que dejarlo. Al principio por la depresión que me dio y luego porque no podía trabajar. Lo he llevado malamente.

Se operó por un desprendimiento de retina.

Llegué de trabajar, me duché y me miré en el espejo. No veía. Pensé que estaba el espejo empañado, pero no. Era mi ojo. Fui al hospital y me dijeron que había que operar. Me operaron, y se supone que fue un éxito, pero yo lo veía todo negro.

El Servicio de Oftalmología apuntó que usted había sufrido «cambios inflamatorios con atrofia óptica irreversible». ¿Qué explicación le dieron?

Tuve un par de meses de revisiones y pruebas, no daban con la tecla. Fui a Barcelona, al Instituto de Microcirugía Ocular, y me dijeron lo mismo que en el Santa Lucía, que era una atrofia en el nervio óptico, que se había quedado sin riego, pero no sabían realmente por qué.

"Yo buscaba la indemnización, pero también quería que se supiera exactamente qué pasó"

¿Y cómo llegan al medicamento Ala Octa?

Un día mi hermana me contó que había leído un reportaje sobre un hombre al que le había pasado lo mismo que a mí. Mencionaban el lote tóxico de perfluoroctano comercializado por Alamedics. Hoy se sabe que aquel lote afectó en España a 126 personas, aunque se cree que puede haber más casos sin registrar.

¿En qué momento recurre al Defensor del Paciente?

Busqué en internet sobre negligencias médicas y vi que había un montón de asociaciones para la defensa de los afectados. Contacté con El defensor del paciente y me dijeron que en Murcia estaba Ignacio Martínez, uno de los mejores abogados en estos asuntos.

Un año después de su operación, laAgencia Española del Medicamento prohibió el uso y comercialización del producto.

Sí, ahí la cosa empezó a moverse. Ignacio pensó que lo mejor era ir contra la aseguradora del laboratorio. Presentaron la demanda y el juicio se retrasó un par de veces por asuntos burocráticos.

¿Qué le venía a la cabeza al ver que el proceso judicial avanzaba?

Lo primero que yo buscaba era una indemnización, para qué vamos a decir otra cosa, pero también quería que se supiera exactamente qué pasó y a cuánta gente le pasó algo parecido.

"Me dijeron que era una atrofia en el nervio óptico, que se había quedado sin riego, pero no sabía realmente por qué"

¿La empresa se puso en contacto con usted?

No. Conmigo no ha hablado nadie. Tampoco reconocieron nunca nada hasta que no apareció la Justicia. No me gustó ese silencio, pero tampoco el que vi en el Santa Lucía, porque el producto se retiró en junio y yo hasta octubre no recibí el alta, y me hacían revisiones y no me decían nada. Lo mínimo era haberme dicho algo, creo yo.

¿Qué cuerpo le deja la sentencia?

Estamos sorprendidos de que el juez haya aceptado el montante total de la demanda, aunque queda un recurso pendiente.

La sentencia no es firme.

Claro, es estimatoria. Cuando se aclare el recurso veremos, pero ahora ya es una cuestión de cifras. Lo que no quiere Allianz, que es la aseguradora, es que este caso siente un precedente, porque normalmete esto se rige por el baremo de accidentes de tráfico, que es ridículo a la hora de indemnizar. Si se sienta un precedente con una indemnización alta, las compañías se tirarían de los pelos.

¿Ha aprendido a vivir con un solo ojo?

No, y no tengo ni idea de cuánto tiempo me llevará aprender a vivir con un solo ojo. Hay muchas cosas que no puedo hacer. No puedo conducir de noche, por ejemplo. He desistido, porque me pongo en peligro a mí y al resto de conductores. En general, no puedo calcular bien las distancias. Y no te das cuenta de la importancia que eso tiene en la vida cotidiana hasta que no puedes hacerlo. Cosas como bajar una escalera me cuestan. O ir por la acera y encontrarme un badén, o una entrada de garaje o algo así. No lo veo.