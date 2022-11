Ciudadanos ha salido este lunes en defensa del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJM) rechazando "de pleno el totalitario ataque de Podemos" a la magistratura por su supuesta "interpretacióin machista" de la ley del 'solo sí es sí'.

Además, ha pedido al Partido Socialista de la Región de Murcia que "no mire para otro lado y desautorice a su socio en el Gobierno de España". Los liberales creen que los ataques a la justicia en la Región de Murcia "no son casuales y responden a una estrategia del partido antisistema de extrema izquierda a la que el PSRM no reacciona". En este sentido, aseguran que los demócratas deben defender la justicia "con uñas y dientes, ya que representa uno de los pocos pilares que aún resiste contra el sanchismo y sin ella sólo quedaría el caos y el despotismo".

María José Ros, coordinadora autonómica de Cs, ha dicho que "el PSRM no puede mirar para otro lado, su silencio resulta atronador, y en esto no puede callar, debe condenar estos ataques de Podemos en la Región de Murcia".

Si bien "es cierto que la actitud del PP y del PSOE bloqueando el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) sin atender las peticiones de la Comisión Europea para que deje a los jueces elegir a los jueces dificulta mucho el desarrollo de la normal actividad en la justicia española", ha explicado, "eso no justifica que un partido radical en el Gobierno como es Podemos pueda atacar la justicia de todos sin que su socio no le corrija".

Ciudadanos defiende que la justicia española precisa urgentemente de una "reforma en profundidad, dotándola de medios económicos y de personal adecuado" para que pueda realizar su función y, sobre todo, que sea "independiente de los poderes legislativo y ejecutivo".

"La justicia forma la sólida base con la que construimos nuestra convivencia. PSOE y Podemos pueden cambiar las leyes de forma interesada con mayorías parlamentarias, como están intentando con los delitos de rebelión y malversación, pero no pueden ni debemos quedarnos callados al ver a Podemos atacar la justicia de todos", ha concluido.