El periodista cartagenero Andrés Torres -colaborador en la sección de Opinión de este periódico- es la cara visible del proyecto Emociones a la vista, un libro que se lee, se escucha, se contempla, se canta y que pretende sensibilizar sobre las distrofias hereditarias de retina, las enfermedades raras oculares y la baja visión. A través de 17 relatos, la obra ahonda en las barreras que tienen que sortear las personas que sufren estas enfermedades en situaciones cotidianas de su día a día: «La mayoría de las personas piensan que o vemos bien o no vemos, pero existe un ‘término medio’ que cuesta más entender», explica Andrés Torres.

¿Cuál es el origen de Emociones a la vista?

Emociones a la vista surge de la necesidad que tenemos las personas con distrofias hereditarias de retina, discapacidad visual y baja visión de transmitirle a la gente cuál es la nuestra situación. La mayoría de las personas piensan que o vemos bien o no vemos, pero existe un ‘término medio’ que cuesta más entender. En febrero de 2021, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, pusimos en marcha una campaña en redes sociales para visibilizar estas enfermedades. Entonces me animé a escribir algunos relatos en los que contaba anécdotas y situaciones cotidianas que vivía una persona con baja visión, entre las que se incluyen una cena con tu pareja, salir de fiesta con tus amigos o jugar al baloncesto…

¿Cuál era el objetivo principal que quería transmitir con estos relatos?

Lo que yo perseguía era que la gente que no sufre estas enfermedades se pusiera en la piel de los que sí las tenemos para intentar que comprendiesen ese ‘término medio’ o esas situaciones en las que nos podemos cruzar con una persona de frente y, a veces, saludarla o no. Muchas veces pasamos por ser gente estúpida, antipática, desagradable o antisocial cuando, por ejemplo, vemos a un conocido y no lo saludamos o cuando nos intentan dar la mano y nosotros no extendemos la nuestra: si no lo hacemos no es porque no queramos, sino porque no vemos.

Pedro Sabiote: «Cuando lees algunos de los relatos no puedes evitar emocionarte» Sus viñetas aparecen todos los días en este periódico. Todas ellas, comprometidas con la actualidad de la Región de Murcia: la sanidad, el medio ambiente, la economía, la política... Todas ellas caracterizadas por la ironía y el humor. El ilustrador Pedro Sabiote es también una parte muy importante de este proyecto, ya que junto a otro de los ‘grandes’ de las viñetas de la Región, José Manuel Puebla, ha plasmado visualmente los relatos de Emociones a la vista. «Me llevo la alegría de haber trabajado en un proyecto tan bonito y solidario, pero, sin duda, ha sido una sorpresa ir descubriendo cosas sobre el día a día de las personas que no pueden ver. Cuando lees algunos de los relatos no puedes evitar emocionarte». El propio Andrés Torres llamó tanto a Sabiote como a Puebla y les encomendó la misión de «reclutar» al resto de ilustradores que han participado en la obra. «Lo más gratificante han sido las reuniones de trabajo que hemos mantenido los tres en la Cafetería Oliver de Cartagena, nuestro particular ‘cuartel general’». El trabajo mano a mano con Puebla para crear la primera ilustración conjunta de ambos ha sido «fantástico». «Nos conocemos desde críos y ha sido estupendo encontrarnos de nuevo en este proyecto, reírnos tanto ha sido fabuloso». En la portada del libro que ambos han diseñado destaca tanto la figura del propio Andrés Torres caminando, así como «la patente sensación de aislamiento» que sufren estas personas mientras caminan, sin poder reconocer el rostro de los peatones. «Es la doble vertiente de la ilustración conjunta», añade Sabiote.

En definitiva, romper con este libro la incomprensión que sufren, ¿no?

Ni siquiera nació como un libro: se ha convertido en algo mucho más que eso, con un himno optimista compuesto por Enrique Invierno. Es una ‘obra de arte’ en sí porque participan 13 dibujantes de primer nivel, y muchos compañeros de la radio y la televisión de la Región de Murcia se han unido para narrar los relatos ... Invito a la gente a que lea el libro y que luego escuche los relatos a través del audiolibro. Son dos experiencias distintas. Los relatos ya no son míos, son de la gente que los lee. El grado de implicación de gente como Puebla y Sabiote demuestra una generosidad e implicación que a mí me tiene abrumado.

Además, es un proyecto que pretende permanecer en el tiempo…

Sí, tenemos la idea de que esto no se quede aquí. Dibujantes, escritores y músicos noveles de institutos podrán participar en un concurso de relatos, de dibujos y de música relacionados con la discapacidad y la superación de las barreras. Emociones a la vista aglutina muchas expresiones artísticas para visibilizar a la sociedad esta situación, para que entiendan por qué esa persona que está andando hacia esa farola se termina chocando, por ejemplo.

«El libro, con un valor simbólico de 10 euros, no está ni mínimamente pagado por el esfuerzo y la ilusión puestas en él»

La iniciativa tiene un importante grado de solidaridad también...

El libro tiene un valor simbólico de diez euros. No está ni mínimamente pagado el trabajo, el esfuerzo y la ilusión que ha puesto cada una de las cincuenta personas involucradas en el proyecto. Todo el dinero recaudado irá destinado a la Fundación de Lucha contra la Ceguera (Fundaluce), para ayudar a los proyectos de investigación de estas enfermedades raras. La gran mayoría de ellas son degenerativas y no tienen tratamiento, por lo que nosotros tenemos ahí nuestra esperanza y necesitamos más que nunca que se siga investigando.

¿Cuándo le detectaron su enfermedad, la retinosis pigmentaria?

En España se calcula que podría haber unas 20.000 personas afectadas, 400 de ellas en la Región. Se estima que podría haber entre 500 y 600 en la Comunidad con distrofias hereditarias de retina. En mi caso, empecé a notar de joven que no veía bien por la noche, algo que pensaba que era normal. Pero en algún momento comienzas a ver a los demás, observando que se mueven con la misma soltura de noche que de día. No era mi caso, que me chocaba con la gente e incluso me caía... A principios de los años noventa nadie hablaba de estas enfermedades raras. No recuerdo cuántos oftalmólogos visité, hasta que, con 17 años, uno de ellos me dijo que podía ser retinosis pigmentaria. Me derivaron al hospital La Fe de Valencia, donde finalmente me confirmaron el diagnóstico.