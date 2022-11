El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Antón Leis, ratificó durante el pasado mes de octubre en Bolivia el «firme compromiso» de su país con América Latina para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos respectivos al agua y al saneamiento.

Leis se refirió al asunto durante la clausura de la sexta Conferencia Latinoamericana de Agua y Saneamiento (Latinosan) realizada en la ciudad de Tiquipaya, en el centro de Bolivia. «Una vez más queremos manifestar aquí en Latinosan nuestro firme compromiso con la región, con Bolivia y el resto de países latinoamericanos en la promoción y acompañamiento efectivo, en la realización efectiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento», sostuvo el director.

Según Leis, el compromiso español con Latinoamérica en esta área viene de hace muchos años y mencionó que sólo en Bolivia se logró beneficiar a medio millón de personas en un trabajo conjunto con el Gobierno del país suramericano.

Además, el fondo español de agua y saneamiento ha dado servicio a más de 4 millones de beneficiarios en 19 países latinoamericanos, un apoyo que incluye financiación económica y también un refuerzo a las instituciones y capacidades humanas, indicó.

El compromiso de la Cooperación Española también apunta a apoyar el desarrollo de políticas públicas que promuevan una resiliencia y adaptación al cambio climático y respeto al medioambiente con una visión integrada del recurso hídrico, agregó.

Para Leis, la agenda internacional debe incluir temas como la incidencia a través de los proyectos de desarrollo comunitario y de sensibilización que promuevan la equidad de género y el respeto a la diversidad cultural, así como la salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas, en particular de mujeres y pueblos indígenas. «No va a haber derecho humano al agua y al saneamiento si las mujeres no son protagonistas de ese cambio y si no lo son tampoco los pueblos indígenas, con quienes la Cooperación Española lleva trabajando más de 30 años», dijo.

Leis consideró que es «un momento decisivo» en el que se requiere un «cambio de ritmo» y el «llamado a la acción que está haciendo Latinosan».

El director de la Aecid sostuvo que los retos en este campo «son grandes» y «muchos» y lo primero es que haya una apuesta política de los Gobiernos latinoamericanos con el apoyo de sus socios «para priorizar este ámbito en la planificación de la agenda política y en la financiación».

También remarcó la necesidad de trabajar todos juntos, países y cooperantes, «remando en la misma dirección» y valoró que «no hay una región que esté haciendo una reflexión tan estratégica sobre estos derechos como lo está haciendo América Latina», algo que se debe apoyar.

En la misma línea, el relator especial de la ONU para el derecho humano al agua, el español Pedro Arrojo, destacó que no hay otro continente que haya tomado «una iniciativa valiente e inteligente de poner en el centro de la atención y e la agenda» el saneamiento.

La declaración final de la conferencia tiene 22 párrafos preambulares y 34 párrafos operativos, indicó por su parte el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, quien abogó por un trabajo conjunto para «ampliar y universalizar el acceso al agua y saneamiento».