Alicia Jiménez: "Todas las emociones que emergen son necesarias y nos están alertando de algo"

Alicia Jiménez, coach y autora de la trilogía ‘Mentalidad de éxito’, ofreció ayer en el Colegio de Farmacéuticos de Murcia la conferencia ‘El poder del pensamiento, la actitud ante la vida’. Las publicaciones y los trabajos que realiza se pueden ver en www.yosoyaliciajimenez.com. También se pueden recuperar en redes sociales, donde continuamente publica vídeos con diferentes dinámicas.

¿Cómo inicia esta andadura como coach?

Siempre me ha gustado el mundo del crecimiento personal, de cómo las personas nos comportamos, de la manera que lo hacemos, cómo funciona nuestra mente y porque sentimos según cada momento. Soy inspectora de trabajo y, durante el proceso de preparación de la oposición, me di cuenta de que el principal enemigo que tenía no eran los temas a estudiar, sino mi propia cabeza y todos los pensamientos que se generaban en ella durante aquella época de estudio. Cuando aprobé la oposición, tenía una necesidad de agradecer a la vida lo que me había dado. En aquel momento empecé a apoyar a otros opositores para que ellos también cumplieran sus sueños. Considero que es fundamental el estudio y funcionamiento de la mente, ya que en función de eso nos comportamos de una manera concreta. Empecé a leer los mejores libros de crecimiento personal tanto a nivel nacional como internacional. También acudí a las mejores ponencias y eventos. Llegó un punto en que tenía tanta información en la cabeza, que tenía la necesidad de ordenarla, separando la paja del grano. Así nació la trilogía ‘Mentalidad de éxito’, donde el protagonista es el lector y el principal objetivo es erradicar todos estos pensamientos negativos que nos emergen en la cabeza, y que hacen que nos comportemos de una manera concreta, para conseguir unos resultados que se alejan mucho más de lo que nosotros queremos tener en nuestra vida. Son auténticos manuales de vida que el lector puede utilizar en el momento presente, pero también le valdrán para más adelante, en función de sus circunstancias en cada momento.

Esta trilogía está estructurada en ‘Mentalidad del éxito’, ‘Planifica tu triunfo’ y ‘Supérate ante la adversidad’...

El primer libro tiene como objetivo focalizarnos hacia lo que sí queremos, porque en muchas ocasiones centramos la atención en lo que no queremos y eso nos genera angustia e impotencia. Este libro lo que hace es que nuestra mente se focalice en lo que sí queremos a través de diferentes técnicas. El segundo libro tiene como objetivo introducir hábitos y rutinas en nuestro día a día, en función de las propias características del lector, para acercarse a esa meta que quiere alcanzar. Que no siempre tiene porque ser algo para transcender, puede ser desde mantener un equilibrio físico o mental, o alcanzar nuevos niveles profesionales. Y el tercero, tiene como principal objetivo ayudarnos a afrontar un varapalo de la vida.

Regresando a la conferencia, se trata de darnos cuenta del poder que los pensamientos tienen en nuestra vida y de cómo marcan nuestro destino...

Si nosotros realmente fuéramos conscientes del poder que tiene nuestra mente en función de los resultados que tenemos en nuestro día a día, controlaríamos y trabajaríamos mucho más en la información que estamos metiendo en nuestra cabeza.

Todo ello, además, dentro de una sociedad totalmente cambiante, sobre todo amparada por las redes sociales...

Siempre digo que, en el mundo occidental, a las personas no les falta información, lo que tenemos es exceso de ella. Es, en definitiva, mucha distracción y eso hace que no focalicemos nuestras metas.

¿Y cómo nos afectan las redes sociales a la hora de afrontar nuestras emociones y nuestras metas?

Vivimos en un mundo bipolar, para conseguir éxito primero has tenido que fracasar. Para ser feliz primero tienes que saber lo que es la tristeza. Durante muchos años de mi vida he pensado que las emociones menos agradables como tristeza, rabia, ira o rencor, había que meterlas debajo de la alfombra, y nada más lejos de la realidad. Todas las emociones que emergen en nuestro ser son necesarias y nos están alertando de algo. El problema es que, si siempre vamos metiendo todas esas emociones debajo de la alfombra, llega un momento en el que revientan, salen en el momento más inoportuno y revientan contra la persona menos adecuada. Mi propuesta es aprender a gestionar estas emociones.